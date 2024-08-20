https://ria.ru/20240820/moldaviya-1967350344.html
На митинге в Кишиневе задержали сторонника блока "Победа"
На митинге в Кишиневе задержали сторонника блока "Победа" - РИА Новости, 20.08.2024
На митинге в Кишиневе задержали сторонника блока "Победа"
Полиция Кишинева задержала во вторник сторонника оппозиционного блока "Победа" на митинге в поддержку участия политсилы в президентских выборах, передает... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T15:45
2024-08-20T15:45
2024-08-20T16:03
в мире
кишинев
молдавия
майя санду
илан шор
евразийский экономический союз
евросоюз
блок "победа"
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КИШИНЕВ, 20 авг - РИА Новости. Полиция Кишинева задержала во вторник сторонника оппозиционного блока "Победа" на митинге в поддержку участия политсилы в президентских выборах, передает корреспондент РИА Новости.Центризбирком республики 7 августа отклонил заявку оппозиционного блока "Победа" на участие в президентских выборах и референдуме, ссылаясь на идентичность названия блока с названием партии "Победа – Виктория", которая входит в состав политического блока. Политсила обжаловала это решение в Апелляционной палате. Заседание суда уже дважды переносилось.Сторонники блока "Победа" собрались во вторник у здания Апелляционной палаты Кишинева, рядом с ними расположились и провокаторы, которые пытаются заглушить митинг и выкрикивают оскорбления в адрес лидеров блока. Один из участников акции протеста забрал у провокаторов плакат и выбросил его, после этого нему подошли сотрудники полиции и заявили, что он якобы ударил человека. Организаторы акции пытались урегулировать конфликт и просили полицию предъявить доказательства. Несмотря на это, правоохранители применили силу для задержания, мужчина был отправлен в инспекторат полиции.Президентские выборы и референдум о возможном вступлении Молдавии в Европейский союз назначены на 20 октября. На данный момент 16 политиков, включая действующего главу государства Санду, заявили о намерении участвовать в президентской гонке.Двадцать первого апреля в Москве прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС и ее сотрудничество с Россией. На съезде было объявлено о создании блока "Победа", объединившего партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение" и "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Исполнительный комитет блока возглавил Илан Шор, против руководства политсилы были введены санкции со стороны США.С мая 2022 года оппозиция в Молдавии проводит акции протеста, требуя отставки правительства и президента Майи Санду. Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим и энергетическим кризисом, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей была запрещена оппозиционная партия "Шор", а представители других политических групп, включая Партии социалистов, "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержаниями сторонников.
https://ria.ru/20240820/sandu-1967330858.html
https://ria.ru/20240819/moldavija-1967056206.html
https://ria.ru/20240820/bolya-1967269974.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967350030_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_900f03ec7fbc4d65fafd5187e53d86dd.jpg
Митинг сторонников и активистов молдавского блока "Победа" у здания суда в Кишиневе
Сторонники и активисты блока "Победа" в третий раз собрались у здания суда Апелляционной палаты Кишинева, чтобы отстоять право политсилы участвовать в референдуме и выборах президента Молдавии. До этого заседания суда уже дважды переносились. Участники митинга принесли с собой плакаты с требованиями справедливой юстиции, они считают, что отказом ЦИК в регистрации блока стоят президент Майя Санду и правящая партия "Действие и солидарность".
2024-08-20T15:45
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кишинев, молдавия, майя санду, илан шор, евразийский экономический союз, евросоюз, блок "победа"
В мире, Кишинев, Молдавия, Майя Санду, Илан Шор, Евразийский экономический союз, Евросоюз, Блок "Победа"
На митинге в Кишиневе задержали сторонника блока "Победа"
Полиция задержала сторонника оппозиционного в Молдавии блока "Победа" на митинге
КИШИНЕВ, 20 авг - РИА Новости. Полиция Кишинева задержала во вторник сторонника оппозиционного блока "Победа" на митинге в поддержку участия политсилы в президентских выборах, передает корреспондент РИА Новости.
Центризбирком республики 7 августа отклонил заявку оппозиционного блока "Победа" на участие в президентских выборах и референдуме, ссылаясь на идентичность названия блока с названием партии "Победа – Виктория", которая входит в состав политического блока. Политсила обжаловала это решение в Апелляционной палате. Заседание суда уже дважды переносилось.
Сторонники блока "Победа" собрались во вторник у здания Апелляционной палаты Кишинева, рядом с ними расположились и провокаторы, которые пытаются заглушить митинг и выкрикивают оскорбления в адрес лидеров блока. Один из участников акции протеста забрал у провокаторов плакат и выбросил его, после этого нему подошли сотрудники полиции и заявили, что он якобы ударил человека. Организаторы акции пытались урегулировать конфликт и просили полицию предъявить доказательства. Несмотря на это, правоохранители применили силу для задержания, мужчина был отправлен в инспекторат полиции.
Президентские выборы и референдум о возможном вступлении Молдавии
в Европейский союз назначены на 20 октября. На данный момент 16 политиков, включая действующего главу государства Санду
, заявили о намерении участвовать в президентской гонке.
Двадцать первого апреля в Москве
прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС
и ее сотрудничество с Россией
. На съезде было объявлено о создании блока "Победа", объединившего партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение
" и "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Исполнительный комитет блока возглавил Илан Шор
, против руководства политсилы были введены санкции со стороны США
.
С мая 2022 года оппозиция в Молдавии проводит акции протеста, требуя отставки правительства и президента Майи Санду. Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим и энергетическим кризисом, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей была запрещена оппозиционная партия "Шор", а представители других политических групп, включая Партии социалистов, "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержаниями сторонников.