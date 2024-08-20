https://ria.ru/20240820/mishustin-1967333698.html
Совещание Мишустина по национальным проектам. Прямая трансляция
Совещание Мишустина по национальным проектам. Прямая трансляция - РИА Новости, 20.08.2024
Совещание Мишустина по национальным проектам. Прямая трансляция
Премьер Михаил Мишустин проводит совещание по национальным проектам. РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T15:10
2024-08-20T15:10
2024-08-20T15:10
михаил мишустин
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Премьер Михаил Мишустин проводит совещание по национальным проектам.
РИА Новости
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РИА Новости
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5
4.7
96
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Мишустин проводит совещание по национальным проектам
Мишустин проводит совещание по национальным проектам
2024-08-20T15:10
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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5
4.7
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михаил мишустин, видео
Михаил Мишустин
Совещание Мишустина по национальным проектам. Прямая трансляция
Премьер Михаил Мишустин проводит совещание по национальным проектам.
2024-08-20T15:10
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PT6M14S
Премьер Михаил Мишустин проводит совещание по национальным проектам.