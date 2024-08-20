https://ria.ru/20240820/mironov-1967284769.html

Миронов предложил ограничить долю иностранных работников в экономике

Миронов предложил ограничить долю иностранных работников в экономике - РИА Новости, 20.08.2024

Миронов предложил ограничить долю иностранных работников в экономике

Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов направил обращение к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с рядом предложений по... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T12:34

2024-08-20T12:34

2024-08-20T12:36

общество

россия

сергей миронов

михаил мишустин

мигранты

экономика

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов направил обращение к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с рядом предложений по ужесточению миграционной политики, в числе которых предлагается ограничить допустимую долю иностранных работников до 5% от общей численности занятых по каждому виду экономической деятельности, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Предлагается ограничить допустимую долю иностранных работников 5% от общей численности занятых по каждому виду экономической деятельности, предусмотренному Общероссийским классификатором видов экономической деятельности", - сообщается в обращении. По мнению Миронова необходимо установить полный запрет на привлечение мигрантов к работе в медучреждениях, такси, аптеках, школах и детсадах. Также предлагается исключить право на упрощенную выдачу ВНЖ без получения разрешения на временное проживание членам семьи мигрантов, чей родитель или супруг временно работает на основании патента и ввести разрешение на депортацию родственников иностранного гражданина, совершившего преступление. Кроме того, с целью реформирования миграционной политики предлагается заменить патентную систему трудоустройства мигрантов на "организованный набор" под конкретные нужды каждого отдельного предприятия, а членам семей и близким родственникам, мигрантов, привлекаемых на работу в Россию, въезд в страну запретить. "Мы убеждены, что выдворять из России нужно всю родню, весь клан мигранта, совершившего преступление. Кроме того, крайне важно ввести въездной сбор для иностранцев, приезжающих в Россию без визы. Впоследствии эти деньги нужно направлять на оплату депортации мигрантов, нарушивших российские законы", - заключил Миронов.

https://ria.ru/20240803/grazhdanstvo-1963733172.html

https://ria.ru/20240810/rossiya-1965256317.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, сергей миронов, михаил мишустин, мигранты, экономика