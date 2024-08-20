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Миронов предложил ограничить долю иностранных работников в экономике - РИА Новости, 20.08.2024
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12:34 20.08.2024 (обновлено: 12:36 20.08.2024)
https://ria.ru/20240820/mironov-1967284769.html
Миронов предложил ограничить долю иностранных работников в экономике
Миронов предложил ограничить долю иностранных работников в экономике - РИА Новости, 20.08.2024
Миронов предложил ограничить долю иностранных работников в экономике
Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов направил обращение к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с рядом предложений по... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T12:34
2024-08-20T12:36
общество
россия
сергей миронов
михаил мишустин
мигранты
экономика
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов направил обращение к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с рядом предложений по ужесточению миграционной политики, в числе которых предлагается ограничить допустимую долю иностранных работников до 5% от общей численности занятых по каждому виду экономической деятельности, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Предлагается ограничить допустимую долю иностранных работников 5% от общей численности занятых по каждому виду экономической деятельности, предусмотренному Общероссийским классификатором видов экономической деятельности", - сообщается в обращении. По мнению Миронова необходимо установить полный запрет на привлечение мигрантов к работе в медучреждениях, такси, аптеках, школах и детсадах. Также предлагается исключить право на упрощенную выдачу ВНЖ без получения разрешения на временное проживание членам семьи мигрантов, чей родитель или супруг временно работает на основании патента и ввести разрешение на депортацию родственников иностранного гражданина, совершившего преступление. Кроме того, с целью реформирования миграционной политики предлагается заменить патентную систему трудоустройства мигрантов на "организованный набор" под конкретные нужды каждого отдельного предприятия, а членам семей и близким родственникам, мигрантов, привлекаемых на работу в Россию, въезд в страну запретить. "Мы убеждены, что выдворять из России нужно всю родню, весь клан мигранта, совершившего преступление. Кроме того, крайне важно ввести въездной сбор для иностранцев, приезжающих в Россию без визы. Впоследствии эти деньги нужно направлять на оплату депортации мигрантов, нарушивших российские законы", - заключил Миронов.
https://ria.ru/20240803/grazhdanstvo-1963733172.html
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общество, россия, сергей миронов, михаил мишустин, мигранты, экономика
Общество, Россия, Сергей Миронов, Михаил Мишустин, Мигранты, Экономика
Миронов предложил ограничить долю иностранных работников в экономике

Миронов предложил ограничить долю иностранных работников в экономике РФ до 5%

© РИА Новости / Денис Гришкин | Перейти в медиабанкПосетитель в миграционном центре
Посетитель в миграционном центре - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / Денис Гришкин
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Посетитель в миграционном центре. Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов направил обращение к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с рядом предложений по ужесточению миграционной политики, в числе которых предлагается ограничить допустимую долю иностранных работников до 5% от общей численности занятых по каждому виду экономической деятельности, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Предлагается ограничить допустимую долю иностранных работников 5% от общей численности занятых по каждому виду экономической деятельности, предусмотренному Общероссийским классификатором видов экономической деятельности", - сообщается в обращении.
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По мнению Миронова необходимо установить полный запрет на привлечение мигрантов к работе в медучреждениях, такси, аптеках, школах и детсадах.
Также предлагается исключить право на упрощенную выдачу ВНЖ без получения разрешения на временное проживание членам семьи мигрантов, чей родитель или супруг временно работает на основании патента и ввести разрешение на депортацию родственников иностранного гражданина, совершившего преступление.
Кроме того, с целью реформирования миграционной политики предлагается заменить патентную систему трудоустройства мигрантов на "организованный набор" под конкретные нужды каждого отдельного предприятия, а членам семей и близким родственникам, мигрантов, привлекаемых на работу в Россию, въезд в страну запретить.
"Мы убеждены, что выдворять из России нужно всю родню, весь клан мигранта, совершившего преступление. Кроме того, крайне важно ввести въездной сбор для иностранцев, приезжающих в Россию без визы. Впоследствии эти деньги нужно направлять на оплату депортации мигрантов, нарушивших российские законы", - заключил Миронов.
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ОбществоРоссияСергей МироновМихаил МишустинМигрантыЭкономика
 
 
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