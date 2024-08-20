https://ria.ru/20240820/mironov-1967266568.html

Миронов предложил обязать мотоциклистов ставить заглушку на глушитель

Миронов предложил обязать мотоциклистов ставить заглушку на глушитель - РИА Новости, 20.08.2024

Миронов предложил обязать мотоциклистов ставить заглушку на глушитель

Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов направил обращение к министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву с предложением обязать... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T11:28

2024-08-20T11:28

2024-08-20T11:28

общество

авто

сергей миронов

владимир колокольцев

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов направил обращение к министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву с предложением обязать мотоциклистов ставить механическую заглушку (сайлансер) на выхлопную систему для снижения шума двигателя, обращение имеется в распоряжении РИА Новости. "Прошу Вас, уважаемый Владимир Александрович, рассмотреть целесообразность введения требования по обязательной установке механической заглушки (сайленсера) на выхлопную систему мотоциклов", - сказано в обращении. По словам Миронова, несмотря на действующие правила, значительная доля мотоциклистов продолжает регулярно нарушать данное ограничение, а величина штрафа не способствует уменьшению количества правонарушений. "В последнее время из многих российских регионов стало поступать большое количество жалоб граждан на шум, вызванный ревущими двигателями мотоциклов. Особенно досаждают по ночам, когда один лихач своим ревом может разбудить весь район. Обращения в полицию далеко не всегда помогают", - сообщил РИА Новости лидер партии. Миронов отметил, что обязательное использование металлической заглушки (сайленсера/"флейты") на выхлопной системе мотоциклов позволит снизить уровень шума до 65 децибел.

https://ria.ru/20240820/zapret-1967212485.html

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общество, авто, сергей миронов, владимир колокольцев