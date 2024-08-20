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Минобороны показало уничтожение колонны ВСУ ударом из РСЗО "Торнадо-С"
Минобороны показало уничтожение колонны ВСУ ударом из РСЗО "Торнадо-С" - РИА Новости, 20.08.2024
Минобороны показало уничтожение колонны ВСУ ударом из РСЗО "Торнадо-С"
ВС РФ ударом из РСЗО "Торнадо-С" уничтожили три единицы техники ВСУ и до 20 человек личного состава в приграничном районе Курской области, соответствующее видео РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T14:55
2024-08-20T14:55
2024-08-20T14:55
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россия
курская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. ВС РФ ударом из РСЗО "Торнадо-С" уничтожили три единицы техники ВСУ и до 20 человек личного состава в приграничном районе Курской области, соответствующее видео предоставило Минобороны РФ. По данным министерства, оператор разведывательного БПЛА обнаружил колонну противника в лесном массиве. "После ее сопровождения до места стоянки и подтверждения сосредоточения живой силы противника в данном районе координаты были переданы расчету РСЗО "Торнадо-С", который нанес огневое поражение. В результате были уничтожены три единицы техники ВСУ и до двадцати человек личного состава", - сказали в оборонном ведомстве.
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Кадры поражения колонны техники ВСУ в приграничном районе Курской области
Кадры поражения колонны техники ВСУ в приграничном районе Курской области
2024-08-20T14:55
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россия, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны показало уничтожение колонны ВСУ ударом из РСЗО "Торнадо-С"
ВС РФ уничтожили три единицы техники и до 20 боевиков ВСУ в курском приграничье