https://ria.ru/20240820/minoborony-1967333139.html

Минобороны показало уничтожение колонны ВСУ ударом из РСЗО "Торнадо-С"

Минобороны показало уничтожение колонны ВСУ ударом из РСЗО "Торнадо-С" - РИА Новости, 20.08.2024

Минобороны показало уничтожение колонны ВСУ ударом из РСЗО "Торнадо-С"

ВС РФ ударом из РСЗО "Торнадо-С" уничтожили три единицы техники ВСУ и до 20 человек личного состава в приграничном районе Курской области, соответствующее видео РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T14:55

2024-08-20T14:55

2024-08-20T14:55

специальная военная операция на украине

россия

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. ВС РФ ударом из РСЗО "Торнадо-С" уничтожили три единицы техники ВСУ и до 20 человек личного состава в приграничном районе Курской области, соответствующее видео предоставило Минобороны РФ. По данным министерства, оператор разведывательного БПЛА обнаружил колонну противника в лесном массиве. "После ее сопровождения до места стоянки и подтверждения сосредоточения живой силы противника в данном районе координаты были переданы расчету РСЗО "Торнадо-С", который нанес огневое поражение. В результате были уничтожены три единицы техники ВСУ и до двадцати человек личного состава", - сказали в оборонном ведомстве.

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Кадры поражения колонны техники ВСУ в приграничном районе Курской области Кадры поражения колонны техники ВСУ в приграничном районе Курской области 2024-08-20T14:55 true PT0M37S

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россия, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)