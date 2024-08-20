https://ria.ru/20240820/minoborony-1967318147.html

Минобороны обновило данные о потерях ВСУ в Курской области

Минобороны обновило данные о потерях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 20.08.2024

Минобороны обновило данные о потерях ВСУ в Курской области

Подразделения российской армии уничтожили за сутки в приграничных районах Курской области до 350 украинских боевиков и 25 единиц бронетехники, в том числе... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T14:17

2024-08-20T14:17

2024-08-20T14:17

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Подразделения российской армии уничтожили за сутки в приграничных районах Курской области до 350 украинских боевиков и 25 единиц бронетехники, в том числе четыре танка, боевую машину пехоты, два бронетранспортера, 18 боевых бронированных машин, сообщило во вторник Минобороны"За сутки потери ВСУ составили до 350-ти военнослужащих и 25 единиц бронетехники, в том числе четыре танка, боевая машина пехоты, два бронетранспортера, 18 боевых бронированных машин, а также 8 автомобилей, два миномета и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.За все время боевых действий на этом направлении ВСУ потеряли более 4130 военнослужащих и 58 танков, сообщило министерство."Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 4130 военнослужащих, 58 танков, 27 боевых машин пехоты, 50 бронетранспортеров, 299 боевых бронированных машин", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки нападения ВСУ на территорию РФ в Курской области.Также отмечается, что за это время украинские войска потеряли 131 автомобиль, 27 артиллерийских орудий, пять установок зенитных ракетных комплексов, семь пусковых установок РСЗО, в том числе три HIMARS и одну MLRS, шесть станций радиоэлектронной борьбы, четыре единицы инженерной техники, в том числе две инженерные машины разграждения и одну установку разминирования УР-77.

https://ria.ru/20240820/spetsoperatsiya-1967316292.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)