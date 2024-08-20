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Минобороны обновило данные о потерях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 20.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:17 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/minoborony-1967318147.html
Минобороны обновило данные о потерях ВСУ в Курской области
Минобороны обновило данные о потерях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 20.08.2024
Минобороны обновило данные о потерях ВСУ в Курской области
Подразделения российской армии уничтожили за сутки в приграничных районах Курской области до 350 украинских боевиков и 25 единиц бронетехники, в том числе... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T14:17
2024-08-20T14:17
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Подразделения российской армии уничтожили за сутки в приграничных районах Курской области до 350 украинских боевиков и 25 единиц бронетехники, в том числе четыре танка, боевую машину пехоты, два бронетранспортера, 18 боевых бронированных машин, сообщило во вторник Минобороны"За сутки потери ВСУ составили до 350-ти военнослужащих и 25 единиц бронетехники, в том числе четыре танка, боевая машина пехоты, два бронетранспортера, 18 боевых бронированных машин, а также 8 автомобилей, два миномета и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.За все время боевых действий на этом направлении ВСУ потеряли более 4130 военнослужащих и 58 танков, сообщило министерство."Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 4130 военнослужащих, 58 танков, 27 боевых машин пехоты, 50 бронетранспортеров, 299 боевых бронированных машин", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки нападения ВСУ на территорию РФ в Курской области.Также отмечается, что за это время украинские войска потеряли 131 автомобиль, 27 артиллерийских орудий, пять установок зенитных ракетных комплексов, семь пусковых установок РСЗО, в том числе три HIMARS и одну MLRS, шесть станций радиоэлектронной борьбы, четыре единицы инженерной техники, в том числе две инженерные машины разграждения и одну установку разминирования УР-77.
https://ria.ru/20240820/spetsoperatsiya-1967316292.html
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курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны обновило данные о потерях ВСУ в Курской области

ВСУ за сутки потеряли до 350 военных в Курской области и более 4130 за все время

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Подразделения российской армии уничтожили за сутки в приграничных районах Курской области до 350 украинских боевиков и 25 единиц бронетехники, в том числе четыре танка, боевую машину пехоты, два бронетранспортера, 18 боевых бронированных машин, сообщило во вторник Минобороны
"За сутки потери ВСУ составили до 350-ти военнослужащих и 25 единиц бронетехники, в том числе четыре танка, боевая машина пехоты, два бронетранспортера, 18 боевых бронированных машин, а также 8 автомобилей, два миномета и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.
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Вчера, 14:10
За все время боевых действий на этом направлении ВСУ потеряли более 4130 военнослужащих и 58 танков, сообщило министерство.
"Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 4130 военнослужащих, 58 танков, 27 боевых машин пехоты, 50 бронетранспортеров, 299 боевых бронированных машин", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки нападения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
Также отмечается, что за это время украинские войска потеряли 131 автомобиль, 27 артиллерийских орудий, пять установок зенитных ракетных комплексов, семь пусковых установок РСЗО, в том числе три HIMARS и одну MLRS, шесть станций радиоэлектронной борьбы, четыре единицы инженерной техники, в том числе две инженерные машины разграждения и одну установку разминирования УР-77.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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