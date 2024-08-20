https://ria.ru/20240820/minoborony-1967299625.html

Группировка "Юг" отразила две контратаки ВСУ

Группировка "Юг" отразила две контратаки ВСУ - РИА Новости, 20.08.2024

Группировка "Юг" отразила две контратаки ВСУ

Подразделения "Южной" группировки российских войск за сутки улучшили положение по переднему краю, противник потерял более 680 военнослужащих, РСЗО "Град" и... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T13:16

2024-08-20T13:16

2024-08-20T13:20

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск за сутки улучшили положение по переднему краю, противник потерял более 680 военнослужащих, РСЗО "Град" и RAK-SA-12, сообщило Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 23-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Катериновка, Константиновка и Серебрянка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.По данным министерства, силы "Юга" за сутки отразили две контратаки подразделений ВСУ."Противник потерял более 680 военнослужащих, четыре автомобиля, две 155-мм гаубицы М777 и 155-мм гаубицу М198 производства США, 152-мм гаубицу "Мста-Б", 152-мм самоходную артиллерийскую установку 2С3 "Акация", 122-мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика", 122-мм гаубицу Д-30, два 152-мм орудия Д-20, 122-мм боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", боевую машину реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства и 105-мм гаубицу М119 производства США", - уточнили в МО РФ.Кроме того, уничтожено четыре полевых склада боеприпасов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)