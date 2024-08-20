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Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 20.08.2024
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи
Украинские формирования потеряли до 110 военнослужащих, танк и две иностранные гаубицы, сообщило во вторник Минобороны РФ. РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T13:12
2024-08-20T13:12
2024-08-20T13:14
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специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 110 военнослужащих, танк и две иностранные гаубицы, сообщило во вторник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 58-й механизированной бригады ВСУ и 104-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Пречистовка и Шахтерское Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что ВСУ потеряли до 110 военнослужащих, танк, три автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства и 155-мм гаубицу Caesar производства Франции.
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи
Минобороны: ВСУ потеряли до 110 военных в зоне ответственности "Востока"