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Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 20.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:12 20.08.2024 (обновлено: 13:14 20.08.2024)
https://ria.ru/20240820/minoborony-1967298099.html
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 20.08.2024
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи
Украинские формирования потеряли до 110 военнослужащих, танк и две иностранные гаубицы, сообщило во вторник Минобороны РФ. РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T13:12
2024-08-20T13:14
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 110 военнослужащих, танк и две иностранные гаубицы, сообщило во вторник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 58-й механизированной бригады ВСУ и 104-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Пречистовка и Шахтерское Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что ВСУ потеряли до 110 военнослужащих, танк, три автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства и 155-мм гаубицу Caesar производства Франции.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи

Минобороны: ВСУ потеряли до 110 военных в зоне ответственности "Востока"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 110 военнослужащих, танк и две иностранные гаубицы, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 58-й механизированной бригады ВСУ и 104-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Пречистовка и Шахтерское Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что ВСУ потеряли до 110 военнослужащих, танк, три автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства и 155-мм гаубицу Caesar производства Франции.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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