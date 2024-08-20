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Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи

Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 20.08.2024

Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи

Украинские формирования потеряли до 110 военнослужащих, танк и две иностранные гаубицы, сообщило во вторник Минобороны РФ. РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T13:12

2024-08-20T13:12

2024-08-20T13:14

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вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 110 военнослужащих, танк и две иностранные гаубицы, сообщило во вторник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 58-й механизированной бригады ВСУ и 104-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Пречистовка и Шахтерское Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что ВСУ потеряли до 110 военнослужащих, танк, три автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства и 155-мм гаубицу Caesar производства Франции.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)