ВС России освободили Новгородское в ДНР
Минобороны: ВС России освободили важный логистический узел — Новгородское в ДНР
Российский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Российские войска освободили поселок Новгородское в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны.
"В результате активных действий подразделений группировки войск "Центр" разгромлена крупная группировка войск противника и освобожден один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации и стратегически важный логистический узел Новгородское", — отметили в ведомстве.
© ИнфографикаОсвобожденный поселок Новгородское в ДНР
© Инфографика
Освобожденный поселок Новгородское в ДНР
Новгородское — населенный пункт Торецкого (до 2016 года — Дзержинского) района, в 2021 году был переименован украинскими властями в Нью-Йорк в рамках политики дерусификации. Освобождение поселка позволяет российским войскам развивать наступление на север — в сторону Торецка. Здесь расположен мощный укрепрайон ВСУ, откуда с 2014 года ведутся обстрелы Горловки. Именно здесь украинская армия укрепилась прочнее всего — на этом участке фронт оставался неподвижным практически с самого начала специальной военной операции.
Противник потерял на этом участке линии боевого соприкосновения более 585 военнослужащих, три танка, два автомобиля, американскую гаубицу М777, два орудия Д-20 и три гаубицы Д-30.
Российская армия планомерно продвигается в направлении Торецка, накануне стало известно об освобождении Артемово — его юго-восточного пригорода.
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