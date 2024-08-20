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ВС России освободили Новгородское в ДНР - РИА Новости, 20.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:08 20.08.2024 (обновлено: 13:41 20.08.2024)
https://ria.ru/20240820/minoborony-1967296816.html
ВС России освободили Новгородское в ДНР
ВС России освободили Новгородское в ДНР - РИА Новости, 20.08.2024
ВС России освободили Новгородское в ДНР
Российские войска освободили поселок Новгородское в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны. РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T13:08
2024-08-20T13:41
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Российские войска освободили поселок Новгородское в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны."В результате активных действий подразделений группировки войск "Центр" разгромлена крупная группировка войск противника и освобожден один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации и стратегически важный логистический узел Новгородское", — отметили в ведомстве.Войска нанесли поражение формированиям 25-й воздушно-десантной, 100-й механизированной бригад ВСУ и 120-й бригады теробороны в районах Торецка и Калиново.Противник потерял на этом участке линии боевого соприкосновения более 585 военнослужащих, три танка, два автомобиля, американскую гаубицу М777, два орудия Д-20 и три гаубицы Д-30.Российская армия планомерно продвигается в направлении Торецка, накануне стало известно об освобождении Артемово — его юго-восточного пригорода.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России освободили Новгородское в ДНР

Минобороны: ВС России освободили важный логистический узел — Новгородское в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Российские войска освободили поселок Новгородское в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны.
"В результате активных действий подразделений группировки войск "Центр" разгромлена крупная группировка войск противника и освобожден один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации и стратегически важный логистический узел Новгородское", — отметили в ведомстве.
© ИнфографикаОсвобожденный поселок Новгородское в ДНР
Освобожденный поселок Новгородское в ДНР
© Инфографика
Освобожденный поселок Новгородское в ДНР

Новгородское — населенный пункт Торецкого (до 2016 года — Дзержинского) района, в 2021 году был переименован украинскими властями в Нью-Йорк в рамках политики дерусификации. Освобождение поселка позволяет российским войскам развивать наступление на север — в сторону Торецка. Здесь расположен мощный укрепрайон ВСУ, откуда с 2014 года ведутся обстрелы Горловки. Именно здесь украинская армия укрепилась прочнее всего — на этом участке фронт оставался неподвижным практически с самого начала специальной военной операции.

Войска нанесли поражение формированиям 25-й воздушно-десантной, 100-й механизированной бригад ВСУ и 120-й бригады теробороны в районах Торецка и Калиново.
Противник потерял на этом участке линии боевого соприкосновения более 585 военнослужащих, три танка, два автомобиля, американскую гаубицу М777, два орудия Д-20 и три гаубицы Д-30.
Российская армия планомерно продвигается в направлении Торецка, накануне стало известно об освобождении Артемово — его юго-восточного пригорода.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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