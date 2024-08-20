https://ria.ru/20240820/minoborony-1967296816.html

ВС России освободили Новгородское в ДНР

ВС России освободили Новгородское в ДНР - РИА Новости, 20.08.2024

ВС России освободили Новгородское в ДНР

Российские войска освободили поселок Новгородское в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны. РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T13:08

2024-08-20T13:08

2024-08-20T13:41

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Российские войска освободили поселок Новгородское в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны."В результате активных действий подразделений группировки войск "Центр" разгромлена крупная группировка войск противника и освобожден один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации и стратегически важный логистический узел Новгородское", — отметили в ведомстве.Войска нанесли поражение формированиям 25-й воздушно-десантной, 100-й механизированной бригад ВСУ и 120-й бригады теробороны в районах Торецка и Калиново.Противник потерял на этом участке линии боевого соприкосновения более 585 военнослужащих, три танка, два автомобиля, американскую гаубицу М777, два орудия Д-20 и три гаубицы Д-30.Российская армия планомерно продвигается в направлении Торецка, накануне стало известно об освобождении Артемово — его юго-восточного пригорода.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)