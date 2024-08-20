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Премьер Эстонии заявил о необходимости увеличить расходы на оборону - РИА Новости, 20.08.2024
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18:29 20.08.2024 (обновлено: 18:37 20.08.2024)
https://ria.ru/20240820/mikhal--1967396996.html
Премьер Эстонии заявил о необходимости увеличить расходы на оборону
Премьер Эстонии заявил о необходимости увеличить расходы на оборону - РИА Новости, 20.08.2024
Премьер Эстонии заявил о необходимости увеличить расходы на оборону
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что страна должна предпринять "более масштабные шаги" для обеспечения безопасности, в частности увеличить расходы... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T18:29
2024-08-20T18:37
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что страна должна предпринять "более масштабные шаги" для обеспечения безопасности, в частности увеличить расходы на оборону. "В то время, когда украинцы борются за свою свободу и свободу всей Европы, мы также должны предпринять более масштабные шаги для обеспечения нашей безопасности - последовательно увеличивать расходы на оборону нашей страны, приобретать технику и полигон, охранять границу и другие необходимые возможности для обеспечения уверенности нашего народа в выживании страны", - заявил эстонский премьер по случаю Дня восстановления независимости Эстонии, его слова приводит издание Postimees. По словам политика, создание безопасности обходится дорого, однако безопасность и знание того, что страна независима и защищена, - "это все, что нужно Эстонии для роста и развития" и то, что страна "должна создать". Ранее соседняя с Литвой Латвия начала строить укрепления на границе с Россией и Белоруссией, включая противотанковые рвы, за пять лет планируется потратить на возведение 303 миллиона евро. Западные СМИ сообщали, что Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали Европейский Союз выделить средства на строительство 700-километровой линии обороны на границе с Россией и Белоруссией, стоимость которой оценивается в 2,5 миллиарда евро. В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20240818/estoniya-1966857972.html
https://ria.ru/20240808/estonija-1964790738.html
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россия, эстония, европа, нато, в мире
Россия, Эстония, Европа, НАТО, В мире
Премьер Эстонии заявил о необходимости увеличить расходы на оборону

Премьер Эстонии Михал заявил о необходимости увеличить расходы на оборону страны

CC BY 2.0 / Finnish Government / Кристен Михал
Кристен Михал - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
CC BY 2.0 / Finnish Government /
Кристен Михал. Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что страна должна предпринять "более масштабные шаги" для обеспечения безопасности, в частности увеличить расходы на оборону.
"В то время, когда украинцы борются за свою свободу и свободу всей Европы, мы также должны предпринять более масштабные шаги для обеспечения нашей безопасности - последовательно увеличивать расходы на оборону нашей страны, приобретать технику и полигон, охранять границу и другие необходимые возможности для обеспечения уверенности нашего народа в выживании страны", - заявил эстонский премьер по случаю Дня восстановления независимости Эстонии, его слова приводит издание Postimees.
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По словам политика, создание безопасности обходится дорого, однако безопасность и знание того, что страна независима и защищена, - "это все, что нужно Эстонии для роста и развития" и то, что страна "должна создать".
Ранее соседняя с Литвой Латвия начала строить укрепления на границе с Россией и Белоруссией, включая противотанковые рвы, за пять лет планируется потратить на возведение 303 миллиона евро. Западные СМИ сообщали, что Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали Европейский Союз выделить средства на строительство 700-километровой линии обороны на границе с Россией и Белоруссией, стоимость которой оценивается в 2,5 миллиарда евро.
В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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