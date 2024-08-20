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На Западе рассказали о жалобах ВСУ на передовой из-за решения Киева
На Западе рассказали о жалобах ВСУ на передовой из-за решения Киева - РИА Новости, 20.08.2024
На Западе рассказали о жалобах ВСУ на передовой из-за решения Киева
Украинские войска жалуются на нехватку поставок и отсутствие подкреплений на ключевых направлениях в Донбассе из-за атаки на Курскую область, заявил британский... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T22:55
2024-08-20T22:55
2024-08-20T22:55
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
валерий герасимов
донбасс
россия
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Украинские войска жалуются на нехватку поставок и отсутствие подкреплений на ключевых направлениях в Донбассе из-за атаки на Курскую область, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran."Мы получаем сообщения из самых разных мест, украинские солдаты на таких направлениях, как Покровское и Торецкое, жалуются, что они не получают подкреплений, не получают поставок", — отметил он.По словам эксперта, их сильно превосходят по численности, и в результате по всей линии соприкосновения российская армия прорывается. Меркурис добавил, что их продвижение только ускоряется."Украина, несмотря на то, что они сильно истощены и испытывают нехватку людей и техники для ведения боевых действий на очень протяженной линии фронта <…> сделали нечто, что с военной точки зрения совершенно нелогично, а именно: они расширили свою линию фронта еще больше, и сделали это посредством этого вторжения в Курскую область", — резюмировал аналитик.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20240820/vsu-1967411512.html
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курская область, вооруженные силы украины, валерий герасимов, донбасс, россия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Валерий Герасимов, Донбасс, Россия
На Западе рассказали о жалобах ВСУ на передовой из-за решения Киева
Меркурис: ВСУ в Донбассе жалуются на отсутствие подкреплений и поставок
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.
Украинские войска жалуются на нехватку поставок и отсутствие подкреплений на ключевых направлениях в Донбассе из-за атаки на Курскую область, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире
YouTube-канала Duran.
"Мы получаем сообщения из самых разных мест, украинские солдаты на таких направлениях, как Покровское и Торецкое, жалуются, что они не получают подкреплений, не получают поставок", — отметил он.
По словам эксперта, их сильно превосходят по численности, и в результате по всей линии соприкосновения российская армия прорывается. Меркурис добавил, что их продвижение только ускоряется.
"Украина, несмотря на то, что они сильно истощены и испытывают нехватку людей и техники для ведения боевых действий на очень протяженной линии фронта <…> сделали нечто, что с военной точки зрения совершенно нелогично, а именно: они расширили свою линию фронта еще больше, и сделали это посредством этого вторжения в Курскую область", — резюмировал аналитик.
Шестого августа формирования ВСУ
вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов
, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.
В Курской, Белгородской и Брянской областях
для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.