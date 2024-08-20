Рейтинг@Mail.ru
Посольство осудило Лондон за позицию по нападению ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 20.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:44 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/london-1967242339.html
Посольство осудило Лондон за позицию по нападению ВСУ на Курскую область
Посольство осудило Лондон за позицию по нападению ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 20.08.2024
Посольство осудило Лондон за позицию по нападению ВСУ на Курскую область
Посольство России в Лондоне осудило власти Великобритании за их позицию по нападению ВСУ на Курскую область, обвинило их в том, что они добиваются затягивания... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T09:44
2024-08-20T09:44
специальная военная операция на украине
в мире
россия
курская область
великобритания
джон хили
вооруженные силы украины
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573977560_0:100:3044:1812_1920x0_80_0_0_06f1ce2d2faf49f170eca3ef921a21e5.jpg
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Посольство России в Лондоне осудило власти Великобритании за их позицию по нападению ВСУ на Курскую область, обвинило их в том, что они добиваются затягивания украинского кризиса. Как следует из поступившего в распоряжение РИА Новости комментария посольства в связи с провокационными заявлениями военно-политического руководства Великобритании, публично одобрявшими "преступную авантюру Киева в Курской области", британские власти потворствуют линии на эскалацию, которую проводит Киев, что резко увеличивает масштаб рисков. "Решительно осуждаем заявления министра обороны Великобритании Джона Хили в британской прессе... Министр неуклюже попытался оправдать некими соображениями украинской самообороны и британской безопасности действия киевского режима, в том числе в Курской области, и поддержку ему со стороны Лондона на фоне возросшей глобальной напряженности... Уверены, что многие британцы "видят насквозь" несостоятельность линии здешнего военно-политического руководства, вместо решения насущных проблем собственной страны продолжающего спекулировать о якобы исходящих от России угрозах и добивающегося затягивания украинского кризиса", - следует из заявления посольства. Как сообщили в посольстве, сетования Хили на рост нестабильности в мире "насквозь пропитаны лицемерием", поскольку Великобритания сама приложила немало усилий, чтобы ситуация в ряде регионов мира достигла точки кипения. Посольство отмечает, что это "в полной мере относится и к украинскому кризису" как с точки зрения активного британского участия в его разжигании, так и в последующем срыве мирных переговоров. Диппредставительство также отмечает "аморальность по отношению к мирным жителям российских регионов" в высказываниях Хили о гордости по поводу поддержки страной Киева, поскольку Украина применяет переданные Британией вооружения против россиян. Как отмечает посольство, аморальны они и по отношению к жертвам нацизма в связи с неприкрытым использованием символики СС украинскими получателями британской военной помощи. Согласно комментарию посольства, высказывания британских властей вскрывают их причастность к планированию "эскалационных акций киевского режима" и объясняют использование ВСУ британских танков Challenger для нападения на Курскую область. При этом, как отмечается в комментарии посольства, заявления Хили "о мнимых целях украинского вторжения в Россию и якобы достигнутых результатах оторваны от реальности", а поставленная ВСУ западная техника рано или поздно будет вся сожжена. В этой связи посольство подчёркивает темпы освобождения Донбасса российской армией, которые демонстрируют, что атака Украины на Курскую область не повлияла на ход СВО. "Кадры с уничтоженной и захваченной в Курской области западной техникой наглядно показывают, чем оборачивается ситуация для ВСУ "на земле" на контрасте с победоносными реляциями украинских политиков и самопровозглашенных британских экспертов", - пишет посольство. Ранее газета Independent сообщила, что минобороны Великобритании не стало отрицать информацию о том, что ВСУ использовали британские танки Challenger 2 при нападении на Курскую область, которое РФ квалифицировала как теракт и назвало провокацией. Издание со ссылкой на представителя оборонного ведомства сообщало, что минобороны Великобритании позволило Киеву использовать поставляемые вооружения при нападении на Курскую область, в результате которого погибли мирные жители. Однако это не касается крылатых ракет Storm Shadow, которые Лондон разрешил использовать в пределах "международно признанной" территории Украины. В январе 2023 года Британия объявила о передаче Украине 14 боевых танков Challenger 2. Как минимум два из них были подбиты российскими войсками. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 19 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 3,8 тысячи военнослужащих, 54 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
https://ria.ru/20240813/plan-1965775331.html
https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html
https://ria.ru/20240807/kursk-1964554177.html
https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html
россия
курская область
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573977560_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_66855e27efaeb5207d269e2a6bfe0c13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, курская область, великобритания, джон хили, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Курская область, Великобритания, Джон Хили, Вооруженные силы Украины, НАТО
Посольство осудило Лондон за позицию по нападению ВСУ на Курскую область

Посольство РФ сочло позицию Лондона по атакам ВСУ на Курскую область лицемерной

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкГлавное здание посольства России в Великобритании
Главное здание посольства России в Великобритании - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
Главное здание посольства России в Великобритании. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Посольство России в Лондоне осудило власти Великобритании за их позицию по нападению ВСУ на Курскую область, обвинило их в том, что они добиваются затягивания украинского кризиса.
Как следует из поступившего в распоряжение РИА Новости комментария посольства в связи с провокационными заявлениями военно-политического руководства Великобритании, публично одобрявшими "преступную авантюру Киева в Курской области", британские власти потворствуют линии на эскалацию, которую проводит Киев, что резко увеличивает масштаб рисков.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
План Зеленского провалился
13 августа, 08:00
"Решительно осуждаем заявления министра обороны Великобритании Джона Хили в британской прессе... Министр неуклюже попытался оправдать некими соображениями украинской самообороны и британской безопасности действия киевского режима, в том числе в Курской области, и поддержку ему со стороны Лондона на фоне возросшей глобальной напряженности... Уверены, что многие британцы "видят насквозь" несостоятельность линии здешнего военно-политического руководства, вместо решения насущных проблем собственной страны продолжающего спекулировать о якобы исходящих от России угрозах и добивающегося затягивания украинского кризиса", - следует из заявления посольства.
Как сообщили в посольстве, сетования Хили на рост нестабильности в мире "насквозь пропитаны лицемерием", поскольку Великобритания сама приложила немало усилий, чтобы ситуация в ряде регионов мира достигла точки кипения. Посольство отмечает, что это "в полной мере относится и к украинскому кризису" как с точки зрения активного британского участия в его разжигании, так и в последующем срыве мирных переговоров.
Диппредставительство также отмечает "аморальность по отношению к мирным жителям российских регионов" в высказываниях Хили о гордости по поводу поддержки страной Киева, поскольку Украина применяет переданные Британией вооружения против россиян. Как отмечает посольство, аморальны они и по отношению к жертвам нацизма в связи с неприкрытым использованием символики СС украинскими получателями британской военной помощи.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
За террористической атакой в Курской области стоят США
10 августа, 08:00
Согласно комментарию посольства, высказывания британских властей вскрывают их причастность к планированию "эскалационных акций киевского режима" и объясняют использование ВСУ британских танков Challenger для нападения на Курскую область. При этом, как отмечается в комментарии посольства, заявления Хили "о мнимых целях украинского вторжения в Россию и якобы достигнутых результатах оторваны от реальности", а поставленная ВСУ западная техника рано или поздно будет вся сожжена. В этой связи посольство подчёркивает темпы освобождения Донбасса российской армией, которые демонстрируют, что атака Украины на Курскую область не повлияла на ход СВО.
"Кадры с уничтоженной и захваченной в Курской области западной техникой наглядно показывают, чем оборачивается ситуация для ВСУ "на земле" на контрасте с победоносными реляциями украинских политиков и самопровозглашенных британских экспертов", - пишет посольство.
Ранее газета Independent сообщила, что минобороны Великобритании не стало отрицать информацию о том, что ВСУ использовали британские танки Challenger 2 при нападении на Курскую область, которое РФ квалифицировала как теракт и назвало провокацией. Издание со ссылкой на представителя оборонного ведомства сообщало, что минобороны Великобритании позволило Киеву использовать поставляемые вооружения при нападении на Курскую область, в результате которого погибли мирные жители. Однако это не касается крылатых ракет Storm Shadow, которые Лондон разрешил использовать в пределах "международно признанной" территории Украины.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Отчаянное нападение на Курскую область означает конец Украины
7 августа, 08:00
В январе 2023 года Британия объявила о передаче Украине 14 боевых танков Challenger 2. Как минимум два из них были подбиты российскими войсками.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 19 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 3,8 тысячи военнослужащих, 54 танка.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Рывок отчаяния перед капитуляцией: раскрыты планы атаки на Курскую область
8 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКурская областьВеликобританияДжон ХилиВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала