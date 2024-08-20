https://ria.ru/20240820/london-1967242339.html

Посольство осудило Лондон за позицию по нападению ВСУ на Курскую область

Посольство осудило Лондон за позицию по нападению ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 20.08.2024

Посольство осудило Лондон за позицию по нападению ВСУ на Курскую область

Посольство России в Лондоне осудило власти Великобритании за их позицию по нападению ВСУ на Курскую область, обвинило их в том, что они добиваются затягивания... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T09:44

2024-08-20T09:44

2024-08-20T09:44

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Посольство России в Лондоне осудило власти Великобритании за их позицию по нападению ВСУ на Курскую область, обвинило их в том, что они добиваются затягивания украинского кризиса. Как следует из поступившего в распоряжение РИА Новости комментария посольства в связи с провокационными заявлениями военно-политического руководства Великобритании, публично одобрявшими "преступную авантюру Киева в Курской области", британские власти потворствуют линии на эскалацию, которую проводит Киев, что резко увеличивает масштаб рисков. "Решительно осуждаем заявления министра обороны Великобритании Джона Хили в британской прессе... Министр неуклюже попытался оправдать некими соображениями украинской самообороны и британской безопасности действия киевского режима, в том числе в Курской области, и поддержку ему со стороны Лондона на фоне возросшей глобальной напряженности... Уверены, что многие британцы "видят насквозь" несостоятельность линии здешнего военно-политического руководства, вместо решения насущных проблем собственной страны продолжающего спекулировать о якобы исходящих от России угрозах и добивающегося затягивания украинского кризиса", - следует из заявления посольства. Как сообщили в посольстве, сетования Хили на рост нестабильности в мире "насквозь пропитаны лицемерием", поскольку Великобритания сама приложила немало усилий, чтобы ситуация в ряде регионов мира достигла точки кипения. Посольство отмечает, что это "в полной мере относится и к украинскому кризису" как с точки зрения активного британского участия в его разжигании, так и в последующем срыве мирных переговоров. Диппредставительство также отмечает "аморальность по отношению к мирным жителям российских регионов" в высказываниях Хили о гордости по поводу поддержки страной Киева, поскольку Украина применяет переданные Британией вооружения против россиян. Как отмечает посольство, аморальны они и по отношению к жертвам нацизма в связи с неприкрытым использованием символики СС украинскими получателями британской военной помощи. Согласно комментарию посольства, высказывания британских властей вскрывают их причастность к планированию "эскалационных акций киевского режима" и объясняют использование ВСУ британских танков Challenger для нападения на Курскую область. При этом, как отмечается в комментарии посольства, заявления Хили "о мнимых целях украинского вторжения в Россию и якобы достигнутых результатах оторваны от реальности", а поставленная ВСУ западная техника рано или поздно будет вся сожжена. В этой связи посольство подчёркивает темпы освобождения Донбасса российской армией, которые демонстрируют, что атака Украины на Курскую область не повлияла на ход СВО. "Кадры с уничтоженной и захваченной в Курской области западной техникой наглядно показывают, чем оборачивается ситуация для ВСУ "на земле" на контрасте с победоносными реляциями украинских политиков и самопровозглашенных британских экспертов", - пишет посольство. Ранее газета Independent сообщила, что минобороны Великобритании не стало отрицать информацию о том, что ВСУ использовали британские танки Challenger 2 при нападении на Курскую область, которое РФ квалифицировала как теракт и назвало провокацией. Издание со ссылкой на представителя оборонного ведомства сообщало, что минобороны Великобритании позволило Киеву использовать поставляемые вооружения при нападении на Курскую область, в результате которого погибли мирные жители. Однако это не касается крылатых ракет Storm Shadow, которые Лондон разрешил использовать в пределах "международно признанной" территории Украины. В январе 2023 года Британия объявила о передаче Украине 14 боевых танков Challenger 2. Как минимум два из них были подбиты российскими войсками. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 19 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 3,8 тысячи военнослужащих, 54 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.

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https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html

https://ria.ru/20240807/kursk-1964554177.html

https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, курская область, великобритания, джон хили, вооруженные силы украины, нато