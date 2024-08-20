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Ливни размыли дороги в нескольких районах Приморья - РИА Новости, 20.08.2024
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04:37 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/livni-1967218861.html
Ливни размыли дороги в нескольких районах Приморья
Ливни размыли дороги в нескольких районах Приморья - РИА Новости, 20.08.2024
Ливни размыли дороги в нескольких районах Приморья
Прошедшие в Приморье в понедельник ливни размыли отдельные участки дорог в ряде районов края, сообщает региональное правительство. РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T04:37
2024-08-20T04:37
происшествия
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приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 20 авг - РИА Новости. Прошедшие в Приморье в понедельник ливни размыли отдельные участки дорог в ряде районов края, сообщает региональное правительство. В понедельник сильные ливни за несколько часов затопили улицы Владивостока, некоторые автомобили ушли под воду до крыши. В отдельных районах со склонов сошел грунт. Образовались десятибалльные пробки. Отмечались отключения света. За сутки во Владивостоке выпало 113 миллиметров осадков при месячной норме 176. Во вторник в городе из-за подтоплений путей приостановили движение трамваев. "Обильные дожди, прошедшие за минувшие сутки в Приморском крае, стали причиной нарушения транспортного сообщения на дорогах в нескольких муниципалитетах региона. Наиболее сложная ситуация наблюдается во Владивостокском городском округе, Анучинском и Чугуевском округах", - говорится в сообщении. Уточняется, что в Анучинском округе затруднен проезд для легковых автомобилей на третьем километре дороги Анучино - Еловка - Муравейка из-за перелива. Уровень воды поднимается. В Чугуевском округе разливом реки подмыло мост за Соколовкой. Движение по нему закрыто. К селу Булыга можно проехать по дороге Новомихайловка - Чугуевка - Лазо. Отмечается, что во Владивостоке проехать можно по всем улицам города, но скопление воды высокого уровня зафиксировано на улице Борисенко. В Хасанском округе наблюдался подъем воды в поселке Славянка. Вода на подтопленных участках сошла, проезд для машин есть. Электрички и внутренняя авиация в крае работают в штатном режиме. Администрация Владивостока сообщила, что остановленное ранее из-за подтопления путей движение трамваев восстановили.
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происшествия, владивосток, приморский край, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Владивосток, Приморский край, Наводнения в России — 2024
Ливни размыли дороги в нескольких районах Приморья

В Приморье ливни размыли отдельные участки дорог в нескольких районах края

© Кожемяко | официально/TelegramДождевой паводок в Приморье
Дождевой паводок в Приморье - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© Кожемяко | официально/Telegram
Дождевой паводок в Приморье . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 20 авг - РИА Новости. Прошедшие в Приморье в понедельник ливни размыли отдельные участки дорог в ряде районов края, сообщает региональное правительство.
В понедельник сильные ливни за несколько часов затопили улицы Владивостока, некоторые автомобили ушли под воду до крыши. В отдельных районах со склонов сошел грунт. Образовались десятибалльные пробки. Отмечались отключения света. За сутки во Владивостоке выпало 113 миллиметров осадков при месячной норме 176. Во вторник в городе из-за подтоплений путей приостановили движение трамваев.
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"Обильные дожди, прошедшие за минувшие сутки в Приморском крае, стали причиной нарушения транспортного сообщения на дорогах в нескольких муниципалитетах региона. Наиболее сложная ситуация наблюдается во Владивостокском городском округе, Анучинском и Чугуевском округах", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в Анучинском округе затруднен проезд для легковых автомобилей на третьем километре дороги Анучино - Еловка - Муравейка из-за перелива. Уровень воды поднимается. В Чугуевском округе разливом реки подмыло мост за Соколовкой. Движение по нему закрыто. К селу Булыга можно проехать по дороге Новомихайловка - Чугуевка - Лазо.
Отмечается, что во Владивостоке проехать можно по всем улицам города, но скопление воды высокого уровня зафиксировано на улице Борисенко. В Хасанском округе наблюдался подъем воды в поселке Славянка. Вода на подтопленных участках сошла, проезд для машин есть.
Электрички и внутренняя авиация в крае работают в штатном режиме.
Администрация Владивостока сообщила, что остановленное ранее из-за подтопления путей движение трамваев восстановили.
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