https://ria.ru/20240820/lenfilm-1967362087.html
Эдуарда Суворова назначили гендиректором "Ленфильма"
Эдуарда Суворова назначили гендиректором "Ленфильма" - РИА Новости, 20.08.2024
Эдуарда Суворова назначили гендиректором "Ленфильма"
Генеральным директором киностудии "Ленфильм" назначен Эдуард Суворов, сообщили РИА Новости в пресс-службе киностудии. РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T16:28
2024-08-20T16:28
2024-08-20T16:28
россия
сахалинская область
ленфильм
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
аквариум
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967361238_0:53:427:293_1920x0_80_0_0_20fffccc55ccd64a5f5d85630c1dda68.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 авг - РИА Новости. Генеральным директором киностудии "Ленфильм" назначен Эдуард Суворов, сообщили РИА Новости в пресс-службе киностудии. В феврале 2024 года Суворов внеочередным общим собранием акционеров "Ленфильма" был назначен временно исполняющим обязанности генерального директора киностудии. "Эдуард Суворов назначен генеральным директоров киностудии "Ленфильм". Сегодня пришло письмо от Росимущества", - сказал собеседник агентства. Эдуард Суворов родился в 1967 году в Сахалинской области. В 1996 году окончил продюсерский факультет Российской академии театрального искусства (ГИТИС), специализация "Стратегическое планирование и организационное развитие". С 2000 по 2004 год работал в Государственной Думе РФ помощником заместителя председателя комитета по культуре, с 2013 по 2015 год был председателем совета директоров телеканала O2TV. С 2022 года занимал должность помощника генерального директора киностудии "Ленфильм" по международным связям. "Ленфильм" – старейшая киностудия России. Именно на территории современного "Ленфильма", в четвертом павильоне, бывшем театре "Аквариум", состоялся первый киносеанс в России.
https://ria.ru/20240318/lenfilm-1933215281.html
https://realty.ria.ru/20240118/teatr-1922014208.html
россия
сахалинская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967361238_0:30:428:350_1920x0_80_0_0_e88b02e1ebc6e5e4863c6c3578e80dd0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сахалинская область, ленфильм, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), аквариум, общество
Россия, Сахалинская область, Ленфильм, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество), Аквариум, Общество
Эдуарда Суворова назначили гендиректором "Ленфильма"
Эдуарда Суворова назначили гендиректором киностудии "Ленфильм"