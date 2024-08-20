https://ria.ru/20240820/lenfilm-1967362087.html

Эдуарда Суворова назначили гендиректором "Ленфильма"

Эдуарда Суворова назначили гендиректором "Ленфильма" - РИА Новости, 20.08.2024

Эдуарда Суворова назначили гендиректором "Ленфильма"

Генеральным директором киностудии "Ленфильм" назначен Эдуард Суворов, сообщили РИА Новости в пресс-службе киностудии. РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T16:28

2024-08-20T16:28

2024-08-20T16:28

россия

сахалинская область

ленфильм

федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)

аквариум

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 авг - РИА Новости. Генеральным директором киностудии "Ленфильм" назначен Эдуард Суворов, сообщили РИА Новости в пресс-службе киностудии. В феврале 2024 года Суворов внеочередным общим собранием акционеров "Ленфильма" был назначен временно исполняющим обязанности генерального директора киностудии. "Эдуард Суворов назначен генеральным директоров киностудии "Ленфильм". Сегодня пришло письмо от Росимущества", - сказал собеседник агентства. Эдуард Суворов родился в 1967 году в Сахалинской области. В 1996 году окончил продюсерский факультет Российской академии театрального искусства (ГИТИС), специализация "Стратегическое планирование и организационное развитие". С 2000 по 2004 год работал в Государственной Думе РФ помощником заместителя председателя комитета по культуре, с 2013 по 2015 год был председателем совета директоров телеканала O2TV. С 2022 года занимал должность помощника генерального директора киностудии "Ленфильм" по международным связям. "Ленфильм" – старейшая киностудия России. Именно на территории современного "Ленфильма", в четвертом павильоне, бывшем театре "Аквариум", состоялся первый киносеанс в России.

https://ria.ru/20240318/lenfilm-1933215281.html

https://realty.ria.ru/20240118/teatr-1922014208.html

россия

сахалинская область

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россия, сахалинская область, ленфильм, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), аквариум, общество