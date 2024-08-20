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Принятый Радой закон о запрете УПЦ приведет к насилию, заявил Легойда - РИА Новости, 20.08.2024
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
16:15 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/legoyda-1967358907.html
Принятый Радой закон о запрете УПЦ приведет к насилию, заявил Легойда
Принятый Радой закон о запрете УПЦ приведет к насилию, заявил Легойда - РИА Новости, 20.08.2024
Принятый Радой закон о запрете УПЦ приведет к насилию, заявил Легойда
Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что реализация украинского... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T16:15
2024-08-20T16:15
религия
владимир легойда
московский патриархат
украинская православная церковь
ситуация вокруг упц
верховная рада украины
украина
в мире
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что реализация украинского закона, позволяющего запретить каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), приведет к насилию против миллионов верующих. "Реализация этого решения приведет к актам массового насилия в отношении миллионов верующих", – написал Легойда в своем телеграм-канале. Верховная рада Украины во вторник приняла законопроект, позволяющий запретить в стране каноническую Украинскую православную церковь, сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк. Он уточнил, что у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Перед этим законопроект поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций.
https://ria.ru/20240820/ukraina-1967348910.html
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владимир легойда, московский патриархат, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, верховная рада украины, украина, в мире
Религия, Владимир Легойда, Московский Патриархат, Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ, Верховная Рада Украины, Украина, В мире
Принятый Радой закон о запрете УПЦ приведет к насилию, заявил Легойда

Легойда: принятый Радой закон о запрете УПЦ приведет к насилию против верующих

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкВладимир Легойда
Владимир Легойда - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Владимир Легойда. Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что реализация украинского закона, позволяющего запретить каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), приведет к насилию против миллионов верующих.
"Реализация этого решения приведет к актам массового насилия в отношении миллионов верующих", – написал Легойда в своем телеграм-канале.
Верховная рада Украины во вторник приняла законопроект, позволяющий запретить в стране каноническую Украинскую православную церковь, сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк. Он уточнил, что у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Перед этим законопроект поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций.
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
"Будет только хуже". Буддийский монах высказался о запрете УПЦ
Вчера, 15:40
 
РелигияВладимир ЛегойдаМосковский ПатриархатУкраинская православная церковьСитуация вокруг УПЦВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
 
 
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