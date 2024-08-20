https://ria.ru/20240820/legoyda-1967358907.html

Принятый Радой закон о запрете УПЦ приведет к насилию, заявил Легойда

Принятый Радой закон о запрете УПЦ приведет к насилию, заявил Легойда - РИА Новости, 20.08.2024

Принятый Радой закон о запрете УПЦ приведет к насилию, заявил Легойда

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что реализация украинского... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T16:15

2024-08-20T16:15

2024-08-20T16:15

религия

владимир легойда

московский патриархат

украинская православная церковь

ситуация вокруг упц

верховная рада украины

украина

в мире

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что реализация украинского закона, позволяющего запретить каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), приведет к насилию против миллионов верующих. "Реализация этого решения приведет к актам массового насилия в отношении миллионов верующих", – написал Легойда в своем телеграм-канале. Верховная рада Украины во вторник приняла законопроект, позволяющий запретить в стране каноническую Украинскую православную церковь, сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк. Он уточнил, что у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Перед этим законопроект поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций.

https://ria.ru/20240820/ukraina-1967348910.html

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владимир легойда, московский патриархат, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, верховная рада украины, украина, в мире