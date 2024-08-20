https://ria.ru/20240820/legoyda-1967355515.html

На Украине создают базу для тотальной ликвидации УПЦ, заявил Легойда

На Украине создают базу для тотальной ликвидации УПЦ, заявил Легойда - РИА Новости, 20.08.2024

На Украине создают базу для тотальной ликвидации УПЦ, заявил Легойда

Председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в своем Telegram-канале заявил, что... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T15:58

2024-08-20T15:58

2024-08-20T16:14

религия

киев

ситуация вокруг упц

владимир легойда

украина

верховная рада украины

украинская православная церковь

московский патриархат

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в своем Telegram-канале заявил, что принятый Верховной радой Украины закон создает базу для тотальной ликвидации приходов канонической Украинской православной церкви (УПЦ).Верховная рада Украины во вторник приняла законопроект, позволяющий запретить в стране каноническую Украинскую православную церковь, сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк. Он уточнил, что у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Перед этим законопроект поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций."Верховная рада Украины приняла закон, справедливо получивший неформальное название "закона о запрете" Украинской православной церкви. Это беззаконный акт, являющийся грубейшим нарушением базовых представлений о свободе совести и правах человека. Этим актом создается правовая база для тотальной ликвидации приходов канонической Украинской православной церкви – религиозной общины, объединяющей большинство украинцев", – написал Легойда.

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киев, ситуация вокруг упц, владимир легойда, украина, верховная рада украины, украинская православная церковь, московский патриархат