На Украине создают базу для тотальной ликвидации УПЦ, заявил Легойда
Легойда: принятый Радой закон создает базу для тотальной ликвидации приходов УПЦ
© РИА Новости / Григорий СысоевГлава синодального отдела Русской православной церкви по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, профессор МГИМО Владимир Легойда
Глава синодального отдела Русской православной церкви по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, профессор МГИМО Владимир Легойда. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в своем Telegram-канале заявил, что принятый Верховной радой Украины закон создает базу для тотальной ликвидации приходов канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
Верховная рада Украины во вторник приняла законопроект, позволяющий запретить в стране каноническую Украинскую православную церковь, сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк. Он уточнил, что у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Перед этим законопроект поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций.
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"Верховная рада Украины приняла закон, справедливо получивший неформальное название "закона о запрете" Украинской православной церкви. Это беззаконный акт, являющийся грубейшим нарушением базовых представлений о свободе совести и правах человека. Этим актом создается правовая база для тотальной ликвидации приходов канонической Украинской православной церкви – религиозной общины, объединяющей большинство украинцев", – написал Легойда.