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На Украине создают базу для тотальной ликвидации УПЦ, заявил Легойда - РИА Новости, 20.08.2024
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Религия
 
15:58 20.08.2024 (обновлено: 16:14 20.08.2024)
https://ria.ru/20240820/legoyda-1967355515.html
На Украине создают базу для тотальной ликвидации УПЦ, заявил Легойда
На Украине создают базу для тотальной ликвидации УПЦ, заявил Легойда - РИА Новости, 20.08.2024
На Украине создают базу для тотальной ликвидации УПЦ, заявил Легойда
Председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в своем Telegram-канале заявил, что... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T15:58
2024-08-20T16:14
религия
киев
ситуация вокруг упц
владимир легойда
украина
верховная рада украины
украинская православная церковь
московский патриархат
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в своем Telegram-канале заявил, что принятый Верховной радой Украины закон создает базу для тотальной ликвидации приходов канонической Украинской православной церкви (УПЦ).Верховная рада Украины во вторник приняла законопроект, позволяющий запретить в стране каноническую Украинскую православную церковь, сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк. Он уточнил, что у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Перед этим законопроект поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций."Верховная рада Украины приняла закон, справедливо получивший неформальное название "закона о запрете" Украинской православной церкви. Это беззаконный акт, являющийся грубейшим нарушением базовых представлений о свободе совести и правах человека. Этим актом создается правовая база для тотальной ликвидации приходов канонической Украинской православной церкви – религиозной общины, объединяющей большинство украинцев", – написал Легойда.
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киев, ситуация вокруг упц, владимир легойда, украина, верховная рада украины, украинская православная церковь, московский патриархат
Религия, Киев, Ситуация вокруг УПЦ, Владимир Легойда, Украина, Верховная Рада Украины, Украинская православная церковь, Московский Патриархат
На Украине создают базу для тотальной ликвидации УПЦ, заявил Легойда

Легойда: принятый Радой закон создает базу для тотальной ликвидации приходов УПЦ

© РИА Новости / Григорий СысоевГлава синодального отдела Русской православной церкви по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, профессор МГИМО Владимир Легойда
Глава синодального отдела Русской православной церкви по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, профессор МГИМО Владимир Легойда - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Глава синодального отдела Русской православной церкви по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, профессор МГИМО Владимир Легойда. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в своем Telegram-канале заявил, что принятый Верховной радой Украины закон создает базу для тотальной ликвидации приходов канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
Верховная рада Украины во вторник приняла законопроект, позволяющий запретить в стране каноническую Украинскую православную церковь, сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк. Он уточнил, что у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Перед этим законопроект поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций.
«
"Верховная рада Украины приняла закон, справедливо получивший неформальное название "закона о запрете" Украинской православной церкви. Это беззаконный акт, являющийся грубейшим нарушением базовых представлений о свободе совести и правах человека. Этим актом создается правовая база для тотальной ликвидации приходов канонической Украинской православной церкви – религиозной общины, объединяющей большинство украинцев", – написал Легойда.
Православный крест - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
Священник рассказал о положении верующих на Украине после запрета УПЦ
Вчера, 15:31
 
РелигияКиевСитуация вокруг УПЦВладимир ЛегойдаУкраинаВерховная Рада УкраиныУкраинская православная церковьМосковский Патриархат
 
 
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