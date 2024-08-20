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Посольство в Латвии объяснило значение захвата "Дома Москвы" в Риге

Посольство в Латвии объяснило значение захвата "Дома Москвы" в Риге - РИА Новости, 20.08.2024

Посольство в Латвии объяснило значение захвата "Дома Москвы" в Риге

Рейдерский захват "Дома Москвы" - сигнал иностранным инвесторам, что их активы и имущество в Латвии не защищены международным правом, а продажа незаконно... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T16:57

2024-08-20T16:57

2024-08-20T16:57

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Рейдерский захват "Дома Москвы" - сигнал иностранным инвесторам, что их активы и имущество в Латвии не защищены международным правом, а продажа незаконно экспроприированной недвижимости - крайне опасный прецедент в правовой практике, заявило посольство России в Риге в Telegram-канале. Власти Латвии во вторник выставили на аукцион национализированный зимой культурный центр "Дом Москвы", деньги за который планируется направить Украине. "Латвийская сторона создала крайне опасный прецедент в международно-правовой практике, под надуманным предлогом незаконно экспроприировав находящийся в собственности Российской Федерации "Дом Москвы" в Риге и выставив его на аукционные торги", - говорится в сообщении дипмиссии. В посольстве подчеркнули, что "осуществив рейдерский захват иностранной собственности, местные чиновники послали недвусмысленный сигнал зарубежным инвесторам, что их активы и имущество в этой стране не защищены ни международным правом, ни национальным законодательством и в любой момент могут быть отчуждены Ригой без веских юридических оснований или решения судебной инстанции".

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Ольга Фомченкова

в мире, рига, латвия, россия, недвижимость, посольство рф в латвии