Посольство в Латвии объяснило значение захвата "Дома Москвы" в Риге
Посольство назвало захват "Дома Москвы" в Риге сигналом иностранным инвесторам
© Sputnik / Стрингер
Здание посольства России в Риге. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Рейдерский захват "Дома Москвы" - сигнал иностранным инвесторам, что их активы и имущество в Латвии не защищены международным правом, а продажа незаконно экспроприированной недвижимости - крайне опасный прецедент в правовой практике, заявило посольство России в Риге в Telegram-канале.
Власти Латвии во вторник выставили на аукцион национализированный зимой культурный центр "Дом Москвы", деньги за который планируется направить Украине.
«
"Латвийская сторона создала крайне опасный прецедент в международно-правовой практике, под надуманным предлогом незаконно экспроприировав находящийся в собственности Российской Федерации "Дом Москвы" в Риге и выставив его на аукционные торги", - говорится в сообщении дипмиссии.
В посольстве подчеркнули, что "осуществив рейдерский захват иностранной собственности, местные чиновники послали недвусмысленный сигнал зарубежным инвесторам, что их активы и имущество в этой стране не защищены ни международным правом, ни национальным законодательством и в любой момент могут быть отчуждены Ригой без веских юридических оснований или решения судебной инстанции".
Россия обвинила Латвию в грабеже
11 января, 17:09