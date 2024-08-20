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Посольство в Латвии объяснило значение захвата "Дома Москвы" в Риге - РИА Новости, 20.08.2024
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16:57 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/latviya-1967372258.html
Посольство в Латвии объяснило значение захвата "Дома Москвы" в Риге
Посольство в Латвии объяснило значение захвата "Дома Москвы" в Риге - РИА Новости, 20.08.2024
Посольство в Латвии объяснило значение захвата "Дома Москвы" в Риге
Рейдерский захват "Дома Москвы" - сигнал иностранным инвесторам, что их активы и имущество в Латвии не защищены международным правом, а продажа незаконно... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T16:57
2024-08-20T16:57
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Рейдерский захват "Дома Москвы" - сигнал иностранным инвесторам, что их активы и имущество в Латвии не защищены международным правом, а продажа незаконно экспроприированной недвижимости - крайне опасный прецедент в правовой практике, заявило посольство России в Риге в Telegram-канале. Власти Латвии во вторник выставили на аукцион национализированный зимой культурный центр "Дом Москвы", деньги за который планируется направить Украине. "Латвийская сторона создала крайне опасный прецедент в международно-правовой практике, под надуманным предлогом незаконно экспроприировав находящийся в собственности Российской Федерации "Дом Москвы" в Риге и выставив его на аукционные торги", - говорится в сообщении дипмиссии. В посольстве подчеркнули, что "осуществив рейдерский захват иностранной собственности, местные чиновники послали недвусмысленный сигнал зарубежным инвесторам, что их активы и имущество в этой стране не защищены ни международным правом, ни национальным законодательством и в любой момент могут быть отчуждены Ригой без веских юридических оснований или решения судебной инстанции".
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в мире, рига, латвия, россия, недвижимость, посольство рф в латвии
В мире, Рига, Латвия, Россия, Недвижимость, Посольство РФ в Латвии
Посольство в Латвии объяснило значение захвата "Дома Москвы" в Риге

Посольство назвало захват "Дома Москвы" в Риге сигналом иностранным инвесторам

© Sputnik / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание посольства России в Риге
Здание посольства России в Риге - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
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Здание посольства России в Риге. Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Рейдерский захват "Дома Москвы" - сигнал иностранным инвесторам, что их активы и имущество в Латвии не защищены международным правом, а продажа незаконно экспроприированной недвижимости - крайне опасный прецедент в правовой практике, заявило посольство России в Риге в Telegram-канале.
Власти Латвии во вторник выставили на аукцион национализированный зимой культурный центр "Дом Москвы", деньги за который планируется направить Украине.
«
"Латвийская сторона создала крайне опасный прецедент в международно-правовой практике, под надуманным предлогом незаконно экспроприировав находящийся в собственности Российской Федерации "Дом Москвы" в Риге и выставив его на аукционные торги", - говорится в сообщении дипмиссии.
В посольстве подчеркнули, что "осуществив рейдерский захват иностранной собственности, местные чиновники послали недвусмысленный сигнал зарубежным инвесторам, что их активы и имущество в этой стране не защищены ни международным правом, ни национальным законодательством и в любой момент могут быть отчуждены Ригой без веских юридических оснований или решения судебной инстанции".
Дом Москвы в Риге - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
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11 января, 17:09
 
В миреРигаЛатвияРоссияНедвижимостьПосольство РФ в Латвии
 
 
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