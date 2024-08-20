https://ria.ru/20240820/latviya-1967371333.html

Посольство в Латвии предупредило потенциальных покупателей "Дома Москвы"

Посольство в Латвии предупредило потенциальных покупателей "Дома Москвы" - РИА Новости, 20.08.2024

Посольство в Латвии предупредило потенциальных покупателей "Дома Москвы"

Посольство РФ в Латвии предупредило потенциальных покупателей "Дома Москвы", что Россия продолжить отстаивать права на незаконно отнятую у нее латвийскими... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T16:53

2024-08-20T16:53

2024-08-20T16:53

россия

латвия

украина

в мире

рига

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917317483_0:364:2370:1697_1920x0_80_0_0_fab1bb7deaf7eb418081a671ca8fe29d.png

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Посольство РФ в Латвии предупредило потенциальных покупателей "Дома Москвы", что Россия продолжить отстаивать права на незаконно отнятую у нее латвийскими властями недвижимость. Власти Латвии во вторник выставили на аукцион национализированный зимой культурный центр "Дом Москвы", деньги за который планируется направить Украине. "Хотели бы предостеречь потенциальных участников стартовавшего сегодня "аукциона", которые рискнут вложить немалые средства в приобретение имущества, добытого преступным путём, что в независимости от хода торгов российская сторона будет использовать имеющийся в её распоряжении международно-правовой инструментарий для отстаивания своих прав на недвижимость, которая была незаконно присвоена латвийской стороной", - говорится в сообщении дипмиссии в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240111/dom-1920773299.html

россия

латвия

украина

рига

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, латвия, украина, в мире, рига