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Посольство в Латвии предупредило потенциальных покупателей "Дома Москвы" - РИА Новости, 20.08.2024
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16:53 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/latviya-1967371333.html
Посольство в Латвии предупредило потенциальных покупателей "Дома Москвы"
Посольство в Латвии предупредило потенциальных покупателей "Дома Москвы" - РИА Новости, 20.08.2024
Посольство в Латвии предупредило потенциальных покупателей "Дома Москвы"
Посольство РФ в Латвии предупредило потенциальных покупателей "Дома Москвы", что Россия продолжить отстаивать права на незаконно отнятую у нее латвийскими... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T16:53
2024-08-20T16:53
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Посольство РФ в Латвии предупредило потенциальных покупателей "Дома Москвы", что Россия продолжить отстаивать права на незаконно отнятую у нее латвийскими властями недвижимость. Власти Латвии во вторник выставили на аукцион национализированный зимой культурный центр "Дом Москвы", деньги за который планируется направить Украине. "Хотели бы предостеречь потенциальных участников стартовавшего сегодня "аукциона", которые рискнут вложить немалые средства в приобретение имущества, добытого преступным путём, что в независимости от хода торгов российская сторона будет использовать имеющийся в её распоряжении международно-правовой инструментарий для отстаивания своих прав на недвижимость, которая была незаконно присвоена латвийской стороной", - говорится в сообщении дипмиссии в Telegram-канале.
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россия, латвия, украина, в мире, рига
Россия, Латвия, Украина, В мире, Рига
Посольство в Латвии предупредило потенциальных покупателей "Дома Москвы"

Посольство: Россия продолжит отстаивать права на незаконно отнятый "Дом Москвы"

CC BY 3.0 / karel291 / Centra rajons, Rīga, LatviaДом Москвы в Риге
Дом Москвы в Риге - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
CC BY 3.0 / karel291 / Centra rajons, Rīga, Latvia
Дом Москвы в Риге. Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Посольство РФ в Латвии предупредило потенциальных покупателей "Дома Москвы", что Россия продолжить отстаивать права на незаконно отнятую у нее латвийскими властями недвижимость.
Власти Латвии во вторник выставили на аукцион национализированный зимой культурный центр "Дом Москвы", деньги за который планируется направить Украине.
"Хотели бы предостеречь потенциальных участников стартовавшего сегодня "аукциона", которые рискнут вложить немалые средства в приобретение имущества, добытого преступным путём, что в независимости от хода торгов российская сторона будет использовать имеющийся в её распоряжении международно-правовой инструментарий для отстаивания своих прав на недвижимость, которая была незаконно присвоена латвийской стороной", - говорится в сообщении дипмиссии в Telegram-канале.
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