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"Ланцет" уничтожил американскую гаубицу на Волчанском направлении

"Ланцет" уничтожил американскую гаубицу на Волчанском направлении - РИА Новости, 20.08.2024

"Ланцет" уничтожил американскую гаубицу на Волчанском направлении

Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля уничтожения гаубицы М777 барражирующим боеприпасом "Ланцет" на волчанском направлении. РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T06:01

2024-08-20T06:01

2024-08-20T06:02

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля уничтожения гаубицы М777 барражирующим боеприпасом "Ланцет" на волчанском направлении. "Военнослужащие группировки войск "Север" на волчанском направлении с использованием барражирующего боеприпаса уничтожили гаубицу М777 американского производства, поставляемую ВСУ", - говорится в сообщении, сопровождающем видео. Замаскированная огневая позиция была вскрыта с помощью операторов БПЛА Zala, после чего точным ударом гаубица с расчетом была уничтожена, добавили в ведомстве.

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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность