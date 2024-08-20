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"Ланцет" уничтожил американскую гаубицу на Волчанском направлении
"Ланцет" уничтожил американскую гаубицу на Волчанском направлении - РИА Новости, 20.08.2024
"Ланцет" уничтожил американскую гаубицу на Волчанском направлении
Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля уничтожения гаубицы М777 барражирующим боеприпасом "Ланцет" на волчанском направлении. РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T06:01
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля уничтожения гаубицы М777 барражирующим боеприпасом "Ланцет" на волчанском направлении. "Военнослужащие группировки войск "Север" на волчанском направлении с использованием барражирующего боеприпаса уничтожили гаубицу М777 американского производства, поставляемую ВСУ", - говорится в сообщении, сопровождающем видео. Замаскированная огневая позиция была вскрыта с помощью операторов БПЛА Zala, после чего точным ударом гаубица с расчетом была уничтожена, добавили в ведомстве.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
"Ланцет" уничтожил американскую гаубицу на Волчанском направлении
МО: "Ланцет" уничтожил американскую гаубицу M777 на Волчанском направлении