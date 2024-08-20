https://ria.ru/20240820/kurskaya-1967320280.html
ВС России поразили военных и технику четырех бригад ВСУ в Курской области
ВС России поразили военных и технику четырех бригад ВСУ в Курской области - РИА Новости, 20.08.2024
ВС России поразили военных и технику четырех бригад ВСУ в Курской области
Авиация, артиллерия и обороняющиеся российские войска поразили скопления живой силы и техники украинских военнослужащих в Курской области, сообщило во вторник... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T14:24
2024-08-20T14:24
2024-08-20T14:29
специальная военная операция на украине
курская область
россия
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/03/1919578296_0:87:3124:1844_1920x0_80_0_0_6122bb1b9aad53543f3028f53ac4b504.jpg
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Авиация, артиллерия и обороняющиеся российские войска поразили скопления живой силы и техники украинских военнослужащих в Курской области, сообщило во вторник Минобороны РФ. "Ударами авиации, огнем артиллерии и действиями обороняющихся войск поражены скопления живой силы и техники 22-й, 115-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Викторовка, Косица, Любимовка, Плехово, Толстый Луг, а также западнее Богдановки", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области. Отмечается, что разведывательно-поисковые действия по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории, продолжаются.
https://ria.ru/20240819/armageddon-1966901985.html
курская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/03/1919578296_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_75544228074b450e232b9b9935db07af.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России поразили военных и технику четырех бригад ВСУ в Курской области
МО заявило о поражении личного состава и техники 4 бригад ВСУ в Курской области