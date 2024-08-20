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ВС России поразили военных и технику четырех бригад ВСУ в Курской области - РИА Новости, 20.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:24 20.08.2024 (обновлено: 14:29 20.08.2024)
https://ria.ru/20240820/kurskaya-1967320280.html
ВС России поразили военных и технику четырех бригад ВСУ в Курской области
ВС России поразили военных и технику четырех бригад ВСУ в Курской области - РИА Новости, 20.08.2024
ВС России поразили военных и технику четырех бригад ВСУ в Курской области
Авиация, артиллерия и обороняющиеся российские войска поразили скопления живой силы и техники украинских военнослужащих в Курской области, сообщило во вторник... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T14:24
2024-08-20T14:29
специальная военная операция на украине
курская область
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Авиация, артиллерия и обороняющиеся российские войска поразили скопления живой силы и техники украинских военнослужащих в Курской области, сообщило во вторник Минобороны РФ. "Ударами авиации, огнем артиллерии и действиями обороняющихся войск поражены скопления живой силы и техники 22-й, 115-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Викторовка, Косица, Любимовка, Плехово, Толстый Луг, а также западнее Богдановки", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области. Отмечается, что разведывательно-поисковые действия по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории, продолжаются.
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курская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России поразили военных и технику четырех бригад ВСУ в Курской области

МО заявило о поражении личного состава и техники 4 бригад ВСУ в Курской области

© РИА НовостиИстребитель Су-35
Истребитель Су-35 - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости
Истребитель Су-35. Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Авиация, артиллерия и обороняющиеся российские войска поразили скопления живой силы и техники украинских военнослужащих в Курской области, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"Ударами авиации, огнем артиллерии и действиями обороняющихся войск поражены скопления живой силы и техники 22-й, 115-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Викторовка, Косица, Любимовка, Плехово, Толстый Луг, а также западнее Богдановки", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
Отмечается, что разведывательно-поисковые действия по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории, продолжаются.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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