https://ria.ru/20240820/kurskaya-1967320280.html

ВС России поразили военных и технику четырех бригад ВСУ в Курской области

ВС России поразили военных и технику четырех бригад ВСУ в Курской области - РИА Новости, 20.08.2024

ВС России поразили военных и технику четырех бригад ВСУ в Курской области

Авиация, артиллерия и обороняющиеся российские войска поразили скопления живой силы и техники украинских военнослужащих в Курской области, сообщило во вторник... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T14:24

2024-08-20T14:24

2024-08-20T14:29

специальная военная операция на украине

курская область

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вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Авиация, артиллерия и обороняющиеся российские войска поразили скопления живой силы и техники украинских военнослужащих в Курской области, сообщило во вторник Минобороны РФ. "Ударами авиации, огнем артиллерии и действиями обороняющихся войск поражены скопления живой силы и техники 22-й, 115-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Викторовка, Косица, Любимовка, Плехово, Толстый Луг, а также западнее Богдановки", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области. Отмечается, что разведывательно-поисковые действия по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории, продолжаются.

https://ria.ru/20240819/armageddon-1966901985.html

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность