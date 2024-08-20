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У побережья Южных Курил произошло землетрясение
У побережья Южных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 20.08.2024
У побережья Южных Курил произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло у побережья Южных Курил, сообщило главное управление МЧС по Сахалинской области. РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T12:42
2024-08-20T12:42
2024-08-20T14:41
происшествия
шикотан
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сахалинская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 авг — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло у побережья Южных Курил, сообщило главное управление МЧС по Сахалинской области. "Землетрясение магнитудой 5,4 зарегистрировано 20 августа в 19:24 (11:24 мск). Эпицентр находился в Тихом океане в 54 километрах восточнее села Малокурильское на острове Шикотан, очаг — на глубине 95 километров", — сказали в пресс-службе ведомства.По информации регионального главка, землетрясение ощущалось до трех баллов в Южно-Курильске на острове Кунашир и селах Малокурильское и Крабозаводское на Шикотане. По предварительной информации, жертв и разрушений нет. Тревогу цунами не объявляли.Все службы работают в штатном режиме. Рабочие группы администрации Южно-Курильского района проводят обследование жилья и объектов ЖКХ.
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происшествия, шикотан, россия, сахалинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Шикотан, Россия, Сахалинская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
У побережья Южных Курил произошло землетрясение
У побережья Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,4