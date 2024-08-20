Суд рассмотрит продление ареста фигурантам дела о теракте в "Крокусе"
Суд рассмотрит продление ареста четырем фигурантам дела о теракте в "Крокусе"
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВосьмой фигурант дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Алишер Касимов в суде
Восьмой фигурант дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Алишер Касимов в суде. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Басманный суд Москвы во вторник рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста последней четверке фигурантов дела о теракте в "Крокус сити холле", сообщили РИА Новости в суде.
"Рассмотрение ходатайства назначено на сегодня, на 12.00", - рассказал собеседник агентства.
Речь идет об Алишере Касимове, а также отце и двух братьях Исломовых.
Басманный суд Москвы 16 августа продлил до 22 ноября арест предполагаемым исполнителям теракта Далерджону Мирзоеву, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобиру Файзову и Шамсидину Фаридуни. В понедельник меру пресечения продлили Джумохону Курбонову, Мухаммаду Зоиру Шарипзоде, Якубджони Юсуфзоде и Назримаду Лутфуллои.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
По данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям изначально было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), а остальным – в пособничестве в совершении этого преступления.
Сейчас, помимо статьи УК о терроризме, исполнителям также вменяется участие в террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконный оборот оружия в составе организованной группы.
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