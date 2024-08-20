https://ria.ru/20240820/krokus-1967258489.html

Суд рассмотрит продление ареста фигурантам дела о теракте в "Крокусе"

Суд рассмотрит продление ареста фигурантам дела о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 20.08.2024

Суд рассмотрит продление ареста фигурантам дела о теракте в "Крокусе"

Басманный суд Москвы во вторник рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста последней четверке фигурантов дела о теракте в "Крокус сити холле", сообщили РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T10:52

2024-08-20T10:52

2024-08-20T10:52

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

москва

красногорск

россия

мухаммадсобир файзов

крокус сити холл

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935880902_0:0:2778:1563_1920x0_80_0_0_5b9b4ad02176f8e3b19e1e54e290a1f4.jpg

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Басманный суд Москвы во вторник рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста последней четверке фигурантов дела о теракте в "Крокус сити холле", сообщили РИА Новости в суде. "Рассмотрение ходатайства назначено на сегодня, на 12.00", - рассказал собеседник агентства. Речь идет об Алишере Касимове, а также отце и двух братьях Исломовых. Басманный суд Москвы 16 августа продлил до 22 ноября арест предполагаемым исполнителям теракта Далерджону Мирзоеву, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобиру Файзову и Шамсидину Фаридуни. В понедельник меру пресечения продлили Джумохону Курбонову, Мухаммаду Зоиру Шарипзоде, Якубджони Юсуфзоде и Назримаду Лутфуллои. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. По данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям изначально было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), а остальным – в пособничестве в совершении этого преступления. Сейчас, помимо статьи УК о терроризме, исполнителям также вменяется участие в террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконный оборот оружия в составе организованной группы.

https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html

https://ria.ru/20240402/terakty-1937180661.html

москва

красногорск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, красногорск, россия, мухаммадсобир файзов, крокус сити холл