Россия и Киргизия подписали шесть соглашений в сфере образования
Россия и Киргизия подписали шесть соглашений о сотрудничестве в образовании
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Вход в здание министерства образования и науки РФ. Архивное фото
БИШКЕК, 20 авг - РИА Новости. Представители Киргизии и России подписали шесть соглашений о партнерстве образовательных и научных учреждений двух стран, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе киргизского министерства образования и науки.
"В рамках Кыргызско-Российской ярмарки инновационных решений в сфере образования подписан ряд документов, которые расширят сотрудничество образовательных и научных организаций двух стран", - говорится в сообщении.
Отмечается, что документы подписаны между Киргизской и Российской академиями образования, Киргизским государственным техническим университетом и Санкт-Петербургским государственным университетом, Республиканским учебно-методическим центром эстетического воспитания "Балажан" и фондом поддержки образования "За достойное образование" и рядом других образовательных, воспитательных и научных учреждений.
Киргизско-российская ярмарка инновационных решений в сфере образования проходит в Киргизии на побережье Иссык-Куля. С российской стороны в мероприятии принимают участие представители образовательных, научных учреждений и организаций: Курчатовского института, университета Сириус, Сколтеха, ВШЭ, СПбГУ, СПбПУ Петра Великого, РАНХиГС, РУДН, КФУ, СФУ, Горчаковского лицея МГИМО и гимназии им. Е.М.Примакова, "Артека" и "Орленка", VK Education и Сбера.
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