https://ria.ru/20240820/kirgiziya-1967398336.html

Россия и Киргизия подписали шесть соглашений в сфере образования

Россия и Киргизия подписали шесть соглашений в сфере образования - РИА Новости, 20.08.2024

Россия и Киргизия подписали шесть соглашений в сфере образования

Представители Киргизии и России подписали шесть соглашений о партнерстве образовательных и научных учреждений двух стран, сообщили журналистам во вторник в... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T18:41

2024-08-20T18:41

2024-08-20T18:41

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БИШКЕК, 20 авг - РИА Новости. Представители Киргизии и России подписали шесть соглашений о партнерстве образовательных и научных учреждений двух стран, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе киргизского министерства образования и науки. "В рамках Кыргызско-Российской ярмарки инновационных решений в сфере образования подписан ряд документов, которые расширят сотрудничество образовательных и научных организаций двух стран", - говорится в сообщении. Отмечается, что документы подписаны между Киргизской и Российской академиями образования, Киргизским государственным техническим университетом и Санкт-Петербургским государственным университетом, Республиканским учебно-методическим центром эстетического воспитания "Балажан" и фондом поддержки образования "За достойное образование" и рядом других образовательных, воспитательных и научных учреждений. Киргизско-российская ярмарка инновационных решений в сфере образования проходит в Киргизии на побережье Иссык-Куля. С российской стороны в мероприятии принимают участие представители образовательных, научных учреждений и организаций: Курчатовского института, университета Сириус, Сколтеха, ВШЭ, СПбГУ, СПбПУ Петра Великого, РАНХиГС, РУДН, КФУ, СФУ, Горчаковского лицея МГИМО и гимназии им. Е.М.Примакова, "Артека" и "Орленка", VK Education и Сбера.

https://ria.ru/20240508/diplomatiya-1944408676.html

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киргизия, россия, в мире, образование - общество