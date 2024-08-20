https://ria.ru/20240820/kirgizija-1967285683.html

В Киргизии селевые потоки затопили около 500 домов

В Киргизии селевые потоки затопили около 500 домов - РИА Новости, 20.08.2024

В Киргизии селевые потоки затопили около 500 домов

Селевые потоки на побережье курортного Иссык-Куля в Киргизии затопили около 500 домов, ряд пансионатов и домов отдыха, сообщили журналистам во вторник в... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T12:43

2024-08-20T12:43

2024-08-20T13:53

киргизия

иссык-куль (озеро)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

в мире

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БИШКЕК, 20 авг - РИА Новости. Селевые потоки на побережье курортного Иссык-Куля в Киргизии затопили около 500 домов, ряд пансионатов и домов отдыха, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций республики. "В результате селевого потока в Иссык-Кульском районе повреждены 497 жилых дома, 3 социальных учреждения и зоны отдыха", - говорится в сообщении пресс-службы. Известно, что от удара стихии пострадали пансионаты "Карвен Иссык-Куль", "Симирам", "Иссык-Куль- Аврора" и ряд других. "Над ликвидацией последствий селей работают 1048 человек и 77 единиц техники. Из них - 385 сотрудников МЧС… Спасатели МЧС полностью очистили 25 жилых домов, сотрудники службы гражданской защиты - 35 домов. Всего - 60 жилых домов полностью очищены от грязевой массы", - уточнили в ведомстве. Селевые потоки сошли вечером в воскресенье в селах Булан-Соготту, Корумду, Темировка и в районе санатория "Иссык-Куль-Аврора". По данным МЧС, всего с начала года в Киргизии произошли более 300 наводнений, вызванных селевыми потоками. Ущерб от ударов стихии превысил 4,7 миллиона долларов. В них погибли 22 человека.

https://ria.ru/20240504/erevan-1943819761.html

https://ria.ru/20240504/gaiti-1943792402.html

киргизия

иссык-куль (озеро)

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киргизия, иссык-куль (озеро), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире