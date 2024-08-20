В конгрессе США раскритиковали стремление Киева к тотальной мобилизации
Грин: Киев вместо стремления к миру взялся за мобилизацию мужчин всех возрастов
© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 авг – РИА Новости. Украина вместо стремления к миру с Россией мобилизует целые поколения мужчин, в том числе с инвалидностью, США, в свою очередь, должны добиваться мирного соглашения между Москвой и Киевом, а не спонсировать убийства, заявила конгрессвумен США от республиканской партии Марджори Тейлор Грин.
"Вместо того, чтобы стремиться к миру, чтобы положить конец кровопролитию, Украина мобилизует мужчин из каждого поколения для участия в своей провальной войне против России. Так много украинских мужчин уже были мобилизованы и убиты, что (Владимир - ред.) Зеленский мобилизует одноногих мужчин на передовую", – написала она в соцсети Х.
Конгрессвумен отметила, что одержимость Вашингтона финансированием конфликта уничтожит целое поколение украинских мужчин. Боевые действия, по ее мнению, могли закончиться месяцами ранее, но Зеленский и почти все политики в США продолжают призывать "к увеличению числа смертей" на Украине.
"Мы должны добиваться мирного соглашения между Россией и Украиной, а не платить за то, чтобы их убивали", – заключила Грин.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на заправках и в кафе. Вручать ее могут не только представители военкомата, но и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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