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В конгрессе США раскритиковали стремление Киева к тотальной мобилизации - РИА Новости, 20.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:09 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/kiev-1967433813.html
В конгрессе США раскритиковали стремление Киева к тотальной мобилизации
В конгрессе США раскритиковали стремление Киева к тотальной мобилизации - РИА Новости, 20.08.2024
В конгрессе США раскритиковали стремление Киева к тотальной мобилизации
Украина вместо стремления к миру с Россией мобилизует целые поколения мужчин, в том числе с инвалидностью, США, в свою очередь, должны добиваться мирного... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T23:09
2024-08-20T23:09
специальная военная операция на украине
конгресс сша
владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)
марджори тейлор грин
украина
россия
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 20 авг – РИА Новости. Украина вместо стремления к миру с Россией мобилизует целые поколения мужчин, в том числе с инвалидностью, США, в свою очередь, должны добиваться мирного соглашения между Москвой и Киевом, а не спонсировать убийства, заявила конгрессвумен США от республиканской партии Марджори Тейлор Грин. "Вместо того, чтобы стремиться к миру, чтобы положить конец кровопролитию, Украина мобилизует мужчин из каждого поколения для участия в своей провальной войне против России. Так много украинских мужчин уже были мобилизованы и убиты, что (Владимир - ред.) Зеленский мобилизует одноногих мужчин на передовую", – написала она в соцсети Х. Конгрессвумен отметила, что одержимость Вашингтона финансированием конфликта уничтожит целое поколение украинских мужчин. Боевые действия, по ее мнению, могли закончиться месяцами ранее, но Зеленский и почти все политики в США продолжают призывать "к увеличению числа смертей" на Украине. "Мы должны добиваться мирного соглашения между Россией и Украиной, а не платить за то, чтобы их убивали", – заключила Грин. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на заправках и в кафе. Вручать ее могут не только представители военкомата, но и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20240820/zapad-1967143914.html
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конгресс сша, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), марджори тейлор грин, украина, россия, сша, в мире
Специальная военная операция на Украине, Конгресс США, Владимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы), Марджори Тейлор Грин, Украина, Россия, США, В мире
В конгрессе США раскритиковали стремление Киева к тотальной мобилизации

Грин: Киев вместо стремления к миру взялся за мобилизацию мужчин всех возрастов

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 авг – РИА Новости. Украина вместо стремления к миру с Россией мобилизует целые поколения мужчин, в том числе с инвалидностью, США, в свою очередь, должны добиваться мирного соглашения между Москвой и Киевом, а не спонсировать убийства, заявила конгрессвумен США от республиканской партии Марджори Тейлор Грин.
"Вместо того, чтобы стремиться к миру, чтобы положить конец кровопролитию, Украина мобилизует мужчин из каждого поколения для участия в своей провальной войне против России. Так много украинских мужчин уже были мобилизованы и убиты, что (Владимир - ред.) Зеленский мобилизует одноногих мужчин на передовую", – написала она в соцсети Х.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
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Конгрессвумен отметила, что одержимость Вашингтона финансированием конфликта уничтожит целое поколение украинских мужчин. Боевые действия, по ее мнению, могли закончиться месяцами ранее, но Зеленский и почти все политики в США продолжают призывать "к увеличению числа смертей" на Украине.
"Мы должны добиваться мирного соглашения между Россией и Украиной, а не платить за то, чтобы их убивали", – заключила Грин.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на заправках и в кафе. Вручать ее могут не только представители военкомата, но и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеКонгресс СШАВладимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы)Марджори Тейлор ГринУкраинаРоссияСШАВ мире
 
 
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