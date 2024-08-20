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Александр Шамсутдинов рассказал о развитии хоккея в Тульской области

Александр Шамсутдинов рассказал о развитии хоккея в Тульской области - РИА Новости, 20.08.2024

Александр Шамсутдинов рассказал о развитии хоккея в Тульской области

Советник первого вице-президента Федерации хоккея России Александр Шамсутдинов представил опыт создания эффективной системы по развитию хоккея в Тульской... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T21:30

2024-08-20T21:30

2024-08-20T21:30

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МОСКВА, 20 авг - Пресс-служба ГК "Полипласт". Советник первого вице-президента Федерации хоккея России Александр Шамсутдинов представил опыт создания эффективной системы по развитию хоккея в Тульской области. "На данный момент Тульская область занимает первое место среди субъектов РФ по уровню занятости населения хоккеем: сейчас каждый 108-й житель в регионе регулярно вовлечен в этот вид спорта. Мы построили централизованную систему управления, в которой выделили два направления: это профессиональный хоккей, за который отвечает структура АКМ, и массово-любительский хоккей, за который отвечает ФХТО", - сказал Шамсутдинов. И отметил, что Федерация в своей работе следует единой политике, целям и задачам, решаемым на федеральном уровне, согласовывая свои действия с региональным правительством и Федерацией хоккея России. Успешная практика по развитию хоккея в Тульской области может лечь в основу государственной программы для дальнейшего выстраивания системы подготовки хоккеистов в других субъектах страны. 20 августа в Туле под председательством врио губернатора Тульской области Дмитрия Миляева прошло первое очное заседание комиссии Госсовета РФ "Физическая культура и спорт". Открывая встречу, он поблагодарил помощника президента РФ, секретаря Госсовета РФ Алексея Дюмина за оказанное доверие, а руководителей субъектов Российской Федерации – за поддержку при формировании комиссии. "В работе комиссии необходимо особое внимание уделить выполнению перечня поручений президента по развитию детско-юношеского спорта, которые предусматривают системные изменения в отрасли. Качество их выполнения зависит от правительства и субъектов РФ. Вместе нам предстоит обсудить широкий спектр вопросов. На сегодняшней встрече мы даем старт этой работе", – сказал Дмитрий Миляев. В режиме видеосвязи в заседании приняли участие помощник президента, секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин и министр спорта РФ Михаил Дегтярев. Дюмин отметил, что президент России Владимир Путин уделяет пристальное внимание развитию физкультуры и спорта как стратегически важной сфере. Именно поэтому своим решением глава государства выделил это направление в отдельную комиссию Госсовета. "Комиссия должна стать постоянно действующей эффективной площадкой для выработки предложений и инициатив в сфере физической культуры и спорта в стране. Для обмена мнениями между федеральной властью, регионами и экспертным сообществом", – сказал Дюмин. Глава Минспорта Михаил Дегтярев рассказал о работе ведомства по вовлечению в спорт подрастающих поколений с акцентом на доступность физкультуры для дошкольников, детей с особенностями физического развития и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. "Минспортом разработаны единые требования для регионов к проектам государственных программ для бесплатного занятия детей спортом. Мной они сегодня подписаны", - отметил он. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пресс-релизы