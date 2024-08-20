https://ria.ru/20240820/kharris-1967419510.html

Со съезда демократов в Чикаго вывели пропалестинских активистов

Со съезда демократов в Чикаго вывели пропалестинских активистов - РИА Новости, 20.08.2024

Со съезда демократов в Чикаго вывели пропалестинских активистов

Полиция и служба безопасности общенационального съезда Демократической партии США вывели группу пропалестинских активистов с площадки мероприятия после того,... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T20:58

2024-08-20T20:58

2024-08-20T20:59

в мире

сша

камала харрис

палестина

выборы президента сша — 2024

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967027001_0:138:3072:1866_1920x0_80_0_0_44d0f53571c99a2bca16d81fa6a39d75.jpg

ЧИКАГО, 20 авг - РИА Новости. Полиция и служба безопасности общенационального съезда Демократической партии США вывели группу пропалестинских активистов с площадки мероприятия после того, как те попытались сорвать выступление кандидата в вице-президенты и губернатора штата Миннесота Тима Уолца. Как передает корреспондент РИА Новости с места событий, участников акции вывели с территории съезда под конвоем из сотрудников полиции, службы безопасности и волонтеров. Протестовавшие шли без наручников и не оказывали сопротивления. Ранее во вторник группа пропалестинских активистов попыталась сорвать выступление Уолца на сессии по проблемам женщин, что побудило сотрудников Секретной службы отреагировать на угрозу общественному порядку. Как заявила агентству участница пропалестинской акции Оливия Динючин, американцы не верят кандидату в президенты Камале Харрис, поскольку та выступает против эмбарго на поставки оружия Израилю. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 78 тысяч. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Национальный съезд Демократической партии США проходит в Чикаго с 19 по 22 августа. В рамках мероприятии вице-президент США Камала Харрис, как ожидается, примет официальную номинацию от партии для участия в выборах главы государства, которые пройдут в стране 5 ноября 2024 года.

https://ria.ru/20240820/kharris-1967369150.html

https://ria.ru/20240819/kharris-1967190195.html

https://ria.ru/20240820/bayden-1967291674.html

сша

палестина

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, камала харрис, палестина, выборы президента сша — 2024, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году