https://ria.ru/20240820/khamas-1967334949.html

В ХАМАС назвали слова Байдена и Блинкена о Газе вводящими в заблуждение

В ХАМАС назвали слова Байдена и Блинкена о Газе вводящими в заблуждение - РИА Новости, 20.08.2024

В ХАМАС назвали слова Байдена и Блинкена о Газе вводящими в заблуждение

Заявления президента США Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена по теме прекращения огня в секторе Газа вводят в заблуждение и не отражают позицию ХАМАС,... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T15:01

2024-08-20T15:01

2024-08-20T15:01

в мире

израиль

сша

египет

джо байден

энтони блинкен

биньямин нетаньяху

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАИР, 20 авг - РИА Новости. Заявления президента США Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена по теме прекращения огня в секторе Газа вводят в заблуждение и не отражают позицию ХАМАС, заявило движение. Ранее Блинкен сообщил, что Израиль дал согласие на пакет дополнительных инициатив США по реализации сделки о прекращении огня в секторе Газа, Вашингтон ожидает, что палестинское движение ХАМАС предпримет такой же шаг. Байден, комментируя итоги состоявшихся на прошлой неделе переговоров в Дохе, заявил, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа и обмене заложников близко как никогда. "Мы подчеркиваем, что заявления Байдена и Блинкена являются утверждениями, вводящими в заблуждение, и не отражают реальную позицию движения, стремящегося добиться прекращения агрессии", - говорится в заявлении ХАМАС. В тексте заявления добавляется, что движение привержено договоренностям, которые были достигнуты 2 июля на основе плана Байдена и резолюции Совета Безопасности ООН, которая утвердила этот поэтапный план прекращения огня в Газе. В воскресенье канцелярия израильского премьера сообщила, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху продолжает работать над продвижением сделки по сектору Газа, которая максимально увеличит число освобожденных заложников, а также настаивает на том, чтобы армия обороны Израиля оставалась в коридоре на границе сектора Газа и Египта. В ХАМАС заявили, что новое предложение о прекращении огня в секторе Газа подразумевает новые условия Израиля по вопросу обмена заложниками и отход от ряда пунктов. На прошлой неделе в Дохе проходили переговоры по прекращению огня в секторе Газа с участием Катара, Египта, США и Израиля. Руководство движения ХАМАС отказалось от участия в переговорах из-за отсутствия конкретики по условиям перемирия. В совместном заявлении США, Катара и Египта, которое опубликовала канцелярия египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси, говорится, что посредники представили Израилю и палестинскому движению ХАМАС предложение по прекращению огня, сокращающее разногласия между сторонами. Согласно заявлению, переговоры, состоявшиеся в четверг и пятницу в катарской столице Дохе, были серьезными и конструктивными и проходили в позитивной атмосфере. В заявлении отмечается, что высокопоставленные представители правительств Египта, США и Катара встретятся в Каире до конца следующей недели в надежде достичь соглашения в соответствии с предложенными в пятницу условиями. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 40 тысяч, пострадали более 92,7 тысячи человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240820/gaza-1967215154.html

https://ria.ru/20240819/sektor_gaza-1966959083.html

https://ria.ru/20240820/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, сша, египет, джо байден, энтони блинкен, биньямин нетаньяху, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, армия обороны израиля (цахал)