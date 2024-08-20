https://ria.ru/20240820/kardiolog-1967214910.html
Кардиолог назвала основные причины сердечного приступа
Кардиолог назвала основные причины сердечного приступа - РИА Новости, 20.08.2024
Кардиолог назвала основные причины сердечного приступа
Наличие холестериновых бляшек в сосудах, стрессы, переживания, высокое давление, сахарный диабет, а также генетика могут быть причинами сердечного приступа,... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T03:11
2024-08-20T03:11
2024-08-20T05:04
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Наличие холестериновых бляшек в сосудах, стрессы, переживания, высокое давление, сахарный диабет, а также генетика могут быть причинами сердечного приступа, рассказала РИА Новости врач-кардиолог Юлия Маршинцева. "Под сердечным приступом мы понимаем ишемическую болезнь сердца, приступ, который далее может перейти в инфаркт миокарда. Самая главная причина – это атеросклеротические бляшки, которые есть в сосудах… Бывает, что бляшек нет, но сосуд спазмируется. Чаще всего это происходит на фоне стрессов, переживаний, чаще у женщин", — сказала Маршинцева. Врач отметила, что если в течение 12 часов после сердечного приступа пациент поступает в стационар, то ему быстро ставят стент (каркас, который устанавливают в место сужения сосуда) и сердечная мышца не отмирает, а возвращается к нормальной работе. "Не надо забывать, что сердечно-сосудистые заболевания имеют огромный генетический процент. Бывает, что человек питается зеленью и куриной грудкой на пару, а холестерин у него высокий. Здесь лечение только таблетированное, диета в этом случае не поможет", — подчеркнула кардиолог. По словам Маршинцевой, еще одним фактором, увеличивающим риск сердечного приступа и развития инфаркта, является высокое давление, гипертония. Кроме того, повышенное давление опасно и при развитии инсульта головного мозга. "Одна из причин гипертонии – это избыточный лишний вес. На каждый лишний килограмм давление в норме повышается на 1 миллиметр ртутного столба… Развитие гипертонии имеет генетический характер, но также может и возникнуть вне генетики, поэтому лишний вес, курение, гиподинамия, сахарный диабет – все это факторы, которые увеличивают давление. Сахарный диабет второго типа усугубляет развитие сердечно-сосудистых заболеваний на 50%. Он обычно возникает с возрастом", — добавила врач.
https://ria.ru/20231128/faktor-1912258413.html
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Кардиолог назвала основные причины сердечного приступа
Кардиолог Маршинцева назвала факторы, провоцирующие сердечный приступ
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Наличие холестериновых бляшек в сосудах, стрессы, переживания, высокое давление, сахарный диабет, а также генетика могут быть причинами сердечного приступа, рассказала РИА Новости врач-кардиолог Юлия Маршинцева.
"Под сердечным приступом мы понимаем ишемическую болезнь сердца, приступ, который далее может перейти в инфаркт миокарда. Самая главная причина – это атеросклеротические бляшки, которые есть в сосудах… Бывает, что бляшек нет, но сосуд спазмируется. Чаще всего это происходит на фоне стрессов, переживаний, чаще у женщин", — сказала Маршинцева.
Врач отметила, что если в течение 12 часов после сердечного приступа пациент поступает в стационар, то ему быстро ставят стент (каркас, который устанавливают в место сужения сосуда) и сердечная мышца не отмирает, а возвращается к нормальной работе.
"Не надо забывать, что сердечно-сосудистые заболевания имеют огромный генетический процент. Бывает, что человек питается зеленью и куриной грудкой на пару, а холестерин у него высокий. Здесь лечение только таблетированное, диета в этом случае не поможет", — подчеркнула кардиолог.
По словам Маршинцевой, еще одним фактором, увеличивающим риск сердечного приступа и развития инфаркта, является высокое давление, гипертония. Кроме того, повышенное давление опасно и при развитии инсульта головного мозга.
"Одна из причин гипертонии – это избыточный лишний вес. На каждый лишний килограмм давление в норме повышается на 1 миллиметр ртутного столба… Развитие гипертонии имеет генетический характер, но также может и возникнуть вне генетики, поэтому лишний вес, курение, гиподинамия, сахарный диабет – все это факторы, которые увеличивают давление. Сахарный диабет второго типа усугубляет развитие сердечно-сосудистых заболеваний на 50%. Он обычно возникает с возрастом", — добавила врач.