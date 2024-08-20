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Редакция канала BRIEF* объявила о самороспуске
Редакция канала BRIEF* объявила о самороспуске - РИА Новости, 20.08.2024
Редакция канала BRIEF* объявила о самороспуске
Объединенная редакция BRIEF* самораспускается, каналы и "BRIEF Важное"*, а также "BRIEF подкасты" прекратили свою деятельность, сообщила администрация канала. РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T13:38
2024-08-20T13:38
2024-08-20T13:55
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Объединенная редакция BRIEF* самораспускается, каналы и "BRIEF Важное"*, а также "BRIEF подкасты" прекратили свою деятельность, сообщила администрация канала.Министерство юстиции РФ 16 августа внесло Telegram-каналы "BRIEF Важное"* и BRIEF* в реестр иностранных агентов."Объединенная редакция самораспускается. Каналы Бриф. Важное* и Бриф*. Подкасты прекратили свою деятельность", - говорится в сообщении в Telegram-канале BRIEF*.Добавляется, что с 16 августа проект покинули главный редактор BRIEF* Владимир Дергачев, замглавреда Екатерина Винокурова и шеф-редактор спецпроектов Глеб Шкитин."Ни у кого из вышеперечисленных лиц изначально не было доступа к функциям администратора канала BRIEF* и BRIEF Важное*. Владимир и Екатерина выступали за создание юрлица BRIEF*, зарегистрированного на территории РФ, однако проект не успели осуществить. С 16 августа они не имеют отношения к нашему проекту, каналам BRIEF* и BRIEF Важное"*, - говорится в сообщении.* СМИ, признанное иноагентом в России
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, медиа - общество
Редакция канала BRIEF* объявила о самороспуске
Редакция канала BRIEF, ранее признанного иноагентом в РФ, самораспускается
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Объединенная редакция BRIEF* самораспускается, каналы и "BRIEF Важное"*, а также "BRIEF подкасты" прекратили свою деятельность, сообщила администрация канала.
Министерство юстиции РФ 16 августа внесло Telegram-каналы "BRIEF Важное"* и BRIEF* в реестр иностранных агентов.
«
"Объединенная редакция самораспускается. Каналы Бриф. Важное* и Бриф*. Подкасты прекратили свою деятельность", - говорится в сообщении в Telegram-канале BRIEF*.
Добавляется, что с 16 августа проект покинули главный редактор BRIEF* Владимир Дергачев, замглавреда Екатерина Винокурова и шеф-редактор спецпроектов Глеб Шкитин.
"Ни у кого из вышеперечисленных лиц изначально не было доступа к функциям администратора канала BRIEF* и BRIEF Важное*. Владимир и Екатерина выступали за создание юрлица BRIEF*, зарегистрированного на территории РФ, однако проект не успели осуществить. С 16 августа они не имеют отношения к нашему проекту, каналам BRIEF* и BRIEF Важное"*, - говорится в сообщении.
* СМИ, признанное иноагентом в России