Редакция канала BRIEF* объявила о самороспуске

Объединенная редакция BRIEF* самораспускается, каналы и "BRIEF Важное"*, а также "BRIEF подкасты" прекратили свою деятельность, сообщила администрация канала. РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T13:55

россия

медиа - общество

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Объединенная редакция BRIEF* самораспускается, каналы и "BRIEF Важное"*, а также "BRIEF подкасты" прекратили свою деятельность, сообщила администрация канала.Министерство юстиции РФ 16 августа внесло Telegram-каналы "BRIEF Важное"* и BRIEF* в реестр иностранных агентов."Объединенная редакция самораспускается. Каналы Бриф. Важное* и Бриф*. Подкасты прекратили свою деятельность", - говорится в сообщении в Telegram-канале BRIEF*.Добавляется, что с 16 августа проект покинули главный редактор BRIEF* Владимир Дергачев, замглавреда Екатерина Винокурова и шеф-редактор спецпроектов Глеб Шкитин."Ни у кого из вышеперечисленных лиц изначально не было доступа к функциям администратора канала BRIEF* и BRIEF Важное*. Владимир и Екатерина выступали за создание юрлица BRIEF*, зарегистрированного на территории РФ, однако проект не успели осуществить. С 16 августа они не имеют отношения к нашему проекту, каналам BRIEF* и BRIEF Важное"*, - говорится в сообщении.* СМИ, признанное иноагентом в России

