Рейтинг@Mail.ru
Редакция канала BRIEF* объявила о самороспуске - РИА Новости, 20.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:38 20.08.2024 (обновлено: 13:55 20.08.2024)
https://ria.ru/20240820/kanal-1967306062.html
Редакция канала BRIEF* объявила о самороспуске
Редакция канала BRIEF* объявила о самороспуске - РИА Новости, 20.08.2024
Редакция канала BRIEF* объявила о самороспуске
Объединенная редакция BRIEF* самораспускается, каналы и "BRIEF Важное"*, а также "BRIEF подкасты" прекратили свою деятельность, сообщила администрация канала. РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T13:38
2024-08-20T13:55
россия
медиа - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/02/1849368352_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_18f5522ce1dac7ea4834d4d3c8397163.jpg
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Объединенная редакция BRIEF* самораспускается, каналы и "BRIEF Важное"*, а также "BRIEF подкасты" прекратили свою деятельность, сообщила администрация канала.Министерство юстиции РФ 16 августа внесло Telegram-каналы "BRIEF Важное"* и BRIEF* в реестр иностранных агентов.&quot;Объединенная редакция самораспускается. Каналы Бриф. Важное* и Бриф*. Подкасты прекратили свою деятельность&quot;, - говорится в сообщении в Telegram-канале BRIEF*.Добавляется, что с 16 августа проект покинули главный редактор BRIEF* Владимир Дергачев, замглавреда Екатерина Винокурова и шеф-редактор спецпроектов Глеб Шкитин."Ни у кого из вышеперечисленных лиц изначально не было доступа к функциям администратора канала BRIEF* и BRIEF Важное*. Владимир и Екатерина выступали за создание юрлица BRIEF*, зарегистрированного на территории РФ, однако проект не успели осуществить. С 16 августа они не имеют отношения к нашему проекту, каналам BRIEF* и BRIEF Важное"*, - говорится в сообщении.* СМИ, признанное иноагентом в России
https://ria.ru/20240816/gosduma-1966603612.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/02/1849368352_109:0:1888:1334_1920x0_80_0_0_68522ee4129eb82fa43acc9efdfc47df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, медиа - общество
Россия, Медиа - Общество
Редакция канала BRIEF* объявила о самороспуске

Редакция канала BRIEF, ранее признанного иноагентом в РФ, самораспускается

Девушка держит в руках смартфон
Девушка держит в руках смартфон - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
Девушка держит в руках смартфон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Объединенная редакция BRIEF* самораспускается, каналы и "BRIEF Важное"*, а также "BRIEF подкасты" прекратили свою деятельность, сообщила администрация канала.
Министерство юстиции РФ 16 августа внесло Telegram-каналы "BRIEF Важное"* и BRIEF* в реестр иностранных агентов.
«

"Объединенная редакция самораспускается. Каналы Бриф. Важное* и Бриф*. Подкасты прекратили свою деятельность", - говорится в сообщении в Telegram-канале BRIEF*.

Добавляется, что с 16 августа проект покинули главный редактор BRIEF* Владимир Дергачев, замглавреда Екатерина Винокурова и шеф-редактор спецпроектов Глеб Шкитин.
"Ни у кого из вышеперечисленных лиц изначально не было доступа к функциям администратора канала BRIEF* и BRIEF Важное*. Владимир и Екатерина выступали за создание юрлица BRIEF*, зарегистрированного на территории РФ, однако проект не успели осуществить. С 16 августа они не имеют отношения к нашему проекту, каналам BRIEF* и BRIEF Важное"*, - говорится в сообщении.
* СМИ, признанное иноагентом в России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
В ГД предложили отключить монетизацию на российских сервисах для иноагентов
16 августа, 14:32
 
РоссияМедиа - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала