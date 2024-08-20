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Кадыров поблагодарил Путина за трепетное отношение к религиозным чувствам - РИА Новости, 20.08.2024
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22:23 20.08.2024 (обновлено: 22:40 20.08.2024)
https://ria.ru/20240820/kadyrov-1967430043.html
Кадыров поблагодарил Путина за трепетное отношение к религиозным чувствам
Кадыров поблагодарил Путина за трепетное отношение к религиозным чувствам - РИА Новости, 20.08.2024
Кадыров поблагодарил Путина за трепетное отношение к религиозным чувствам
Глава Чечни Рамзан Кадыров после посещения с президентом России Владимиром Путиным новой мечети в Грозном поблагодарил его за трепетное отношение к религиозным... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T22:23
2024-08-20T22:40
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МОСКВА, 20 авг. - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров после посещения с президентом России Владимиром Путиным новой мечети в Грозном поблагодарил его за трепетное отношение к религиозным чувствам верующих, а также за сохранение традиционных семейных ценностей.Путин во вторник вечером прибыл в Чечню. В аэропорту Грозного президента встретил Кадыров. В сопровождении Кадырова, муфтия Чечни, председателя Духовного управления мусульман Чеченской республики Салаха Межиева, советника главы Чечни по вопросам строительства религиозных учреждений Амруди Эдильгириева и мэра Грозного Хас-Магомеда Кадырова российский лидер посетил новую мечеть имени пророка Исы."Вместе с президентом России Владимиром Путиным посещаем новую мечеть, расположенную на площади Минутка в Грозном. Ее строительство завершено буквально вчера. Пользуясь случаем я поблагодарил еще раз Владимира Владимировича за его трепетное отношение к религиозным чувствам верующих, за защиту священных писаний на высшем государственном уровне и за сохранение традиционных семейных ценностей", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.Он добавил, что Путин был впечатлен внешним видом религиозного сооружения.
https://ria.ru/20240820/putin-1967424295.html
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Путин в мечети имени пророка Исы
Путин в мечети имени пророка Исы
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грозный, рамзан кадыров, владимир путин, россия, общество
Грозный, Рамзан Кадыров, Владимир Путин, Россия, Общество
Кадыров поблагодарил Путина за трепетное отношение к религиозным чувствам

Рамзан Кадыров поблагодарил Путина за трепетное отношение к религиозным чувствам

© POOL | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Чеченскую Республику
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Чеченскую Республику - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© POOL
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Рабочая поездка президента Владимира Путина в Чеченскую Республику
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МОСКВА, 20 авг. - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров после посещения с президентом России Владимиром Путиным новой мечети в Грозном поблагодарил его за трепетное отношение к религиозным чувствам верующих, а также за сохранение традиционных семейных ценностей.
Путин во вторник вечером прибыл в Чечню. В аэропорту Грозного президента встретил Кадыров. В сопровождении Кадырова, муфтия Чечни, председателя Духовного управления мусульман Чеченской республики Салаха Межиева, советника главы Чечни по вопросам строительства религиозных учреждений Амруди Эдильгириева и мэра Грозного Хас-Магомеда Кадырова российский лидер посетил новую мечеть имени пророка Исы.
"Вместе с президентом России Владимиром Путиным посещаем новую мечеть, расположенную на площади Минутка в Грозном. Ее строительство завершено буквально вчера. Пользуясь случаем я поблагодарил еще раз Владимира Владимировича за его трепетное отношение к религиозным чувствам верующих, за защиту священных писаний на высшем государственном уровне и за сохранение традиционных семейных ценностей", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Путин был впечатлен внешним видом религиозного сооружения.
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Чеченскую Республику - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
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