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Кадыров поблагодарил Путина за трепетное отношение к религиозным чувствам
Кадыров поблагодарил Путина за трепетное отношение к религиозным чувствам - РИА Новости, 20.08.2024
Кадыров поблагодарил Путина за трепетное отношение к религиозным чувствам
Глава Чечни Рамзан Кадыров после посещения с президентом России Владимиром Путиным новой мечети в Грозном поблагодарил его за трепетное отношение к религиозным... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T22:23
2024-08-20T22:23
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МОСКВА, 20 авг. - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров после посещения с президентом России Владимиром Путиным новой мечети в Грозном поблагодарил его за трепетное отношение к религиозным чувствам верующих, а также за сохранение традиционных семейных ценностей.Путин во вторник вечером прибыл в Чечню. В аэропорту Грозного президента встретил Кадыров. В сопровождении Кадырова, муфтия Чечни, председателя Духовного управления мусульман Чеченской республики Салаха Межиева, советника главы Чечни по вопросам строительства религиозных учреждений Амруди Эдильгириева и мэра Грозного Хас-Магомеда Кадырова российский лидер посетил новую мечеть имени пророка Исы."Вместе с президентом России Владимиром Путиным посещаем новую мечеть, расположенную на площади Минутка в Грозном. Ее строительство завершено буквально вчера. Пользуясь случаем я поблагодарил еще раз Владимира Владимировича за его трепетное отношение к религиозным чувствам верующих, за защиту священных писаний на высшем государственном уровне и за сохранение традиционных семейных ценностей", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.Он добавил, что Путин был впечатлен внешним видом религиозного сооружения.
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Путин в мечети имени пророка Исы
Путин в мечети имени пророка Исы
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грозный, рамзан кадыров, владимир путин, россия, общество
Грозный, Рамзан Кадыров, Владимир Путин, Россия, Общество
Кадыров поблагодарил Путина за трепетное отношение к религиозным чувствам
Рамзан Кадыров поблагодарил Путина за трепетное отношение к религиозным чувствам
МОСКВА, 20 авг. - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров после посещения с президентом России Владимиром Путиным новой мечети в Грозном поблагодарил его за трепетное отношение к религиозным чувствам верующих, а также за сохранение традиционных семейных ценностей.
Путин во вторник вечером прибыл в Чечню. В аэропорту Грозного президента встретил Кадыров. В сопровождении Кадырова, муфтия Чечни, председателя Духовного управления мусульман Чеченской республики Салаха Межиева, советника главы Чечни по вопросам строительства религиозных учреждений Амруди Эдильгириева и мэра Грозного Хас-Магомеда Кадырова российский лидер посетил новую мечеть имени пророка Исы.
"Вместе с президентом России Владимиром Путиным посещаем новую мечеть, расположенную на площади Минутка в Грозном. Ее строительство завершено буквально вчера. Пользуясь случаем я поблагодарил еще раз Владимира Владимировича за его трепетное отношение к религиозным чувствам верующих, за защиту священных писаний на высшем государственном уровне и за сохранение традиционных семейных ценностей", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Путин был впечатлен внешним видом религиозного сооружения.