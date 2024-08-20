https://ria.ru/20240820/kadyrov-1967427416.html

Группа добровольцев из Чечни поедет на СВО в ближайшие дни, заявил Кадыров

Группа добровольцев из Чечни поедет на СВО в ближайшие дни, заявил Кадыров - РИА Новости, 20.08.2024

Группа добровольцев из Чечни поедет на СВО в ближайшие дни, заявил Кадыров

Следующая группа добровольцев после прохождения подготовки в университете спецназа в чеченском Гудермесе, куда во вторник приехал президент РФ Владимир Путин,... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T22:05

2024-08-20T22:05

2024-08-20T22:05

специальная военная операция на украине

рамзан кадыров

владимир путин

россия

гудермес

северо-кавказский федеральный округ

общество

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ГРОЗНЫЙ, 20 авг – РИА Новости. Следующая группа добровольцев после прохождения подготовки в университете спецназа в чеченском Гудермесе, куда во вторник приехал президент РФ Владимир Путин, отправится в зону проведения спецоперации в ближайшие дни, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Путин во вторник в рамках рабочей поездки в Северо-Кавказский федеральный округ побывал в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и приехал в Чечню. Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал видео, сопроводив его информацией, что на кадрах президент РФ произносит напутственные слова на встрече с командирами спецподразделений, инструкторами Российского университета спецназа (РУС) имени В.В. Путина. и добровольцами. "Всего на полигонах РУС за два с лишним года прошли подготовку 19 тысяч добровольцев. Полученные здесь знания и практическая подготовка стали бесценным опытом, который помог в зоне спецоперации. Следующая группа добровольцев отправится на боевое задание уже в ближайшие дни", - написал Кадыров.

https://ria.ru/20240820/putin-1967426415.html

россия

гудермес

северо-кавказский федеральный округ

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рамзан кадыров, владимир путин, россия, гудермес, северо-кавказский федеральный округ, общество