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Группа добровольцев из Чечни поедет на СВО в ближайшие дни, заявил Кадыров - РИА Новости, 20.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:05 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/kadyrov-1967427416.html
Группа добровольцев из Чечни поедет на СВО в ближайшие дни, заявил Кадыров
Группа добровольцев из Чечни поедет на СВО в ближайшие дни, заявил Кадыров - РИА Новости, 20.08.2024
Группа добровольцев из Чечни поедет на СВО в ближайшие дни, заявил Кадыров
Следующая группа добровольцев после прохождения подготовки в университете спецназа в чеченском Гудермесе, куда во вторник приехал президент РФ Владимир Путин,... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T22:05
2024-08-20T22:05
специальная военная операция на украине
рамзан кадыров
владимир путин
россия
гудермес
северо-кавказский федеральный округ
общество
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ГРОЗНЫЙ, 20 авг – РИА Новости. Следующая группа добровольцев после прохождения подготовки в университете спецназа в чеченском Гудермесе, куда во вторник приехал президент РФ Владимир Путин, отправится в зону проведения спецоперации в ближайшие дни, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Путин во вторник в рамках рабочей поездки в Северо-Кавказский федеральный округ побывал в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и приехал в Чечню. Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал видео, сопроводив его информацией, что на кадрах президент РФ произносит напутственные слова на встрече с командирами спецподразделений, инструкторами Российского университета спецназа (РУС) имени В.В. Путина. и добровольцами. "Всего на полигонах РУС за два с лишним года прошли подготовку 19 тысяч добровольцев. Полученные здесь знания и практическая подготовка стали бесценным опытом, который помог в зоне спецоперации. Следующая группа добровольцев отправится на боевое задание уже в ближайшие дни", - написал Кадыров.
https://ria.ru/20240820/putin-1967426415.html
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рамзан кадыров, владимир путин, россия, гудермес, северо-кавказский федеральный округ, общество
Специальная военная операция на Украине, Рамзан Кадыров, Владимир Путин, Россия, Гудермес, Северо-Кавказский Федеральный округ, Общество
Группа добровольцев из Чечни поедет на СВО в ближайшие дни, заявил Кадыров

Кадыров: группа добровольцев после подготовки в Чечне на днях отправится на СВО

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкРамзан Кадыров
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 20 авг – РИА Новости. Следующая группа добровольцев после прохождения подготовки в университете спецназа в чеченском Гудермесе, куда во вторник приехал президент РФ Владимир Путин, отправится в зону проведения спецоперации в ближайшие дни, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Путин во вторник в рамках рабочей поездки в Северо-Кавказский федеральный округ побывал в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и приехал в Чечню. Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал видео, сопроводив его информацией, что на кадрах президент РФ произносит напутственные слова на встрече с командирами спецподразделений, инструкторами Российского университета спецназа (РУС) имени В.В. Путина. и добровольцами.
"Всего на полигонах РУС за два с лишним года прошли подготовку 19 тысяч добровольцев. Полученные здесь знания и практическая подготовка стали бесценным опытом, который помог в зоне спецоперации. Следующая группа добровольцев отправится на боевое задание уже в ближайшие дни", - написал Кадыров.
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Специальная военная операция на УкраинеРамзан КадыровВладимир ПутинРоссияГудермесСеверо-Кавказский Федеральный округОбщество
 
 
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