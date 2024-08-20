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Путин в Чечне посетит несколько объектов, рассказал Кадыров

Путин в Чечне посетит несколько объектов, рассказал Кадыров - РИА Новости, 20.08.2024

Путин в Чечне посетит несколько объектов, рассказал Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в ходе поездки президента России Владимира Путина в республику глава государства посетит несколько объектов. РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T20:39

2024-08-20T20:39

2024-08-20T20:40

госдума рф

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в ходе поездки президента России Владимира Путина в республику глава государства посетит несколько объектов. Ранее Кадыров анонсировал насыщенную программу для президента. Путин во вторник вечером прибыл в Чечню. В аэропорту президента встретил глава республики. "Вместе с полпредом президента РФ в СКФО Юрием Чайкой, депутатом Госдумы РФ Адамом Делимхановым, председателем правительства ЧР Магомедом Даудовым и вице-премьерами республики встретили президента РФ в аэропорту. Владимир Владимирович, несмотря на тяжёлый рабочий день, полон сил и готов посетить несколько объектов в Чеченской Республике", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240530/putin-1949393684.html

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Путин прибывает в Чечню Путин прибывает в Чечню 2024-08-20T20:39 true PT0M29S

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госдума рф, рамзан кадыров, россия, владимир путин, скфо, юрий чайка, общество