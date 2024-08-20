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Кадыров анонсировал насыщенную программу Путина в Чечне - РИА Новости, 20.08.2024
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19:58 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/kadyrov-1967411022.html
Кадыров анонсировал насыщенную программу Путина в Чечне
Кадыров анонсировал насыщенную программу Путина в Чечне - РИА Новости, 20.08.2024
Кадыров анонсировал насыщенную программу Путина в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале анонсировал насыщенную программу президента России Владимира Путина в республике. РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T19:58
2024-08-20T19:58
россия
грозный
рамзан кадыров
владимир путин
чеченская республика (чечня)
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале анонсировал насыщенную программу президента России Владимира Путина в республике. Путин во вторник вечером прибыл в Чечню. В аэропорту Грозного президента встретил Рамзан Кадыров. "Президент России Владимир Владимирович Путин прибыл в Чеченскую Республику. В рамках визита запланирована насыщенная программа", - написал Кадыров.
https://ria.ru/20240820/putin-1967373168.html
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россия, грозный, рамзан кадыров, владимир путин, чеченская республика (чечня)
Россия, Грозный, Рамзан Кадыров, Владимир Путин, Чеченская республика (Чечня)
Кадыров анонсировал насыщенную программу Путина в Чечне

Кадыров анонсировал насыщенную программу Путина в ходе его поездки в Чечню

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале анонсировал насыщенную программу президента России Владимира Путина в республике.
Путин во вторник вечером прибыл в Чечню.
В аэропорту Грозного президента встретил Рамзан Кадыров.
"Президент России Владимир Владимирович Путин прибыл в Чеченскую Республику. В рамках визита запланирована насыщенная программа", - написал Кадыров.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
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РоссияГрозныйРамзан КадыровВладимир ПутинЧеченская республика (Чечня)
 
 
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