https://ria.ru/20240820/kadyrov-1967411022.html
Кадыров анонсировал насыщенную программу Путина в Чечне
Кадыров анонсировал насыщенную программу Путина в Чечне - РИА Новости, 20.08.2024
Кадыров анонсировал насыщенную программу Путина в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале анонсировал насыщенную программу президента России Владимира Путина в республике. РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T19:58
2024-08-20T19:58
2024-08-20T19:58
россия
грозный
рамзан кадыров
владимир путин
чеченская республика (чечня)
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале анонсировал насыщенную программу президента России Владимира Путина в республике. Путин во вторник вечером прибыл в Чечню. В аэропорту Грозного президента встретил Рамзан Кадыров. "Президент России Владимир Владимирович Путин прибыл в Чеченскую Республику. В рамках визита запланирована насыщенная программа", - написал Кадыров.
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россия, грозный, рамзан кадыров, владимир путин, чеченская республика (чечня)
Россия, Грозный, Рамзан Кадыров, Владимир Путин, Чеченская республика (Чечня)
Кадыров анонсировал насыщенную программу Путина в Чечне
Кадыров анонсировал насыщенную программу Путина в ходе его поездки в Чечню