https://ria.ru/20240820/izrail-1967278193.html
Армия Израиля ударила по школе в Газе
Армия Израиля ударила по школе в Газе - РИА Новости, 20.08.2024
Армия Израиля ударила по школе в Газе
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудар по зданию школы в городе Газа, где, по данным разведки, действовали бойцы палестинского движения ХАМАС, сообщила... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T12:08
2024-08-20T12:08
2024-08-20T12:08
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудар по зданию школы в городе Газа, где, по данным разведки, действовали бойцы палестинского движения ХАМАС, сообщила пресс-служба армии во вторник в Telegram-канале. "ВВС Израиля нанесли точный удар по террористам, действовавшим в командно-контрольном центре ХАМАС, который был оборудован и спрятан в здании школы "Мустафа Хафт" в городе Газа", - говорится в сообщении армии. В пресс-службе добавили, что перед нанесением удара были предприняты меры по снижению риска для гражданского населения. Военные использовали высокоточные снаряды, воздушное наблюдение и дополнительные разведданные. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 40 тысяч, пострадали более 92,7 тысячи человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240819/blinken-1967185244.html
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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, армия обороны израиля (цахал), сектор газа
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Сектор Газа
Армия Израиля ударила по школе в Газе
ЦАХАЛ: нанесен авиаудар по зданию школы в Газе, где действовали бойцы ХАМАС
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудар по зданию школы в городе Газа, где, по данным разведки, действовали бойцы палестинского движения ХАМАС, сообщила пресс-служба армии во вторник в Telegram-канале
.
"ВВС Израиля нанесли точный удар по террористам, действовавшим в командно-контрольном центре ХАМАС, который был оборудован и спрятан в здании школы "Мустафа Хафт" в городе Газа", - говорится в сообщении армии.
В пресс-службе добавили, что перед нанесением удара были предприняты меры по снижению риска для гражданского населения. Военные использовали высокоточные снаряды, воздушное наблюдение и дополнительные разведданные.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 40 тысяч, пострадали более 92,7 тысячи человек.
МИД РФ
призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы
, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН
формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.