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Группа "Интеррос" нарастила долю в "ТКС Холдинге" - РИА Новости, 20.08.2024
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14:09 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/investitsii-1967316136.html
Группа "Интеррос" нарастила долю в "ТКС Холдинге"
Группа "Интеррос" нарастила долю в "ТКС Холдинге" - РИА Новости, 20.08.2024
Группа "Интеррос" нарастила долю в "ТКС Холдинге"
Группа "Интеррос" после вклада акций Росбанка в допэмиссию акций "ТКС Холдинга" увеличила владение акциями холдинга до 41,4%, став его крупнейшим... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T14:09
2024-08-20T14:09
экономика
россия
русский (остров)
росбанк
интеррос
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МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Группа "Интеррос" после вклада акций Росбанка в допэмиссию акций "ТКС Холдинга" увеличила владение акциями холдинга до 41,4%, став его крупнейшим неконтролирующим акционером, говорится в сообщении "Интерроса". "ТКС Холдинг" (бывшая TCS Group) в марте объявил о намерении приобрести Росбанк, что, как сообщалось, выведет группу в пятерку крупнейших в России по капиталу, средствам и кредитам физлиц, а также о планах провести для этого допэмиссию акций. В начале мая акционеры холдинга большинством голосов одобрили интеграцию Росбанка в группу. В середине августа "ТКС Холдинг" получил контроль над более чем 99% обыкновенных акций Росбанка и направил в Банк России оферту на выкуп оставшихся акций. "Группа "Интеррос" приняла участие в допэмиссии акций "ТКС Холдинга" путем вклада акций Росбанка, в результате чего стала крупнейшим неконтролирующим акционером холдинга, увеличив свой пакет до 41,4%", - сказано в сообщении "Интерроса", который был основным акционером TCS Group в апреле 2022 года с долей в 35%. "ТКС Холдинг" был создан при перерегистрации кипрской TCS Group на остров Русский. По мнению гендиректора "Интерроса" Сергея Батехина, интеграция Росбанка придала новый импульс для развития "ТКС Холдинга", его выхода в новые высокотехнологичные ниши и привела к появлению в его составе мощной финансовой группы. "Уверен, что дальнейшее развитие группы "ТКС" как многопрофильного финтех холдинга способствует укреплению всего банковского рынка России и открывает новые возможности и перспективы для клиентов Т-Банка и Росбанка", - добавил он.
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экономика, россия, русский (остров), росбанк, интеррос
Экономика, Россия, Русский (остров), Росбанк, Интеррос
Группа "Интеррос" нарастила долю в "ТКС Холдинге"

Группа "Интеррос" нарастила свою долю в "ТКС Холдинге" с 35% до 41,4%

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСтенд инвестиционной компании "Интеррос"
Стенд инвестиционной компании Интеррос - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Стенд инвестиционной компании "Интеррос". Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Группа "Интеррос" после вклада акций Росбанка в допэмиссию акций "ТКС Холдинга" увеличила владение акциями холдинга до 41,4%, став его крупнейшим неконтролирующим акционером, говорится в сообщении "Интерроса".
"ТКС Холдинг" (бывшая TCS Group) в марте объявил о намерении приобрести Росбанк, что, как сообщалось, выведет группу в пятерку крупнейших в России по капиталу, средствам и кредитам физлиц, а также о планах провести для этого допэмиссию акций. В начале мая акционеры холдинга большинством голосов одобрили интеграцию Росбанка в группу. В середине августа "ТКС Холдинг" получил контроль над более чем 99% обыкновенных акций Росбанка и направил в Банк России оферту на выкуп оставшихся акций.
"Группа "Интеррос" приняла участие в допэмиссии акций "ТКС Холдинга" путем вклада акций Росбанка, в результате чего стала крупнейшим неконтролирующим акционером холдинга, увеличив свой пакет до 41,4%", - сказано в сообщении "Интерроса", который был основным акционером TCS Group в апреле 2022 года с долей в 35%. "ТКС Холдинг" был создан при перерегистрации кипрской TCS Group на остров Русский.
По мнению гендиректора "Интерроса" Сергея Батехина, интеграция Росбанка придала новый импульс для развития "ТКС Холдинга", его выхода в новые высокотехнологичные ниши и привела к появлению в его составе мощной финансовой группы.
"Уверен, что дальнейшее развитие группы "ТКС" как многопрофильного финтех холдинга способствует укреплению всего банковского рынка России и открывает новые возможности и перспективы для клиентов Т-Банка и Росбанка", - добавил он.
Здание Московской биржи - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
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