Рейтинг@Mail.ru
В России создали три новые группировки войск - РИА Новости, 20.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:01 20.08.2024 (обновлено: 18:25 20.08.2024)
https://ria.ru/20240820/gruppirovki-1967373075.html
В России создали три новые группировки войск
В России создали три новые группировки войск - РИА Новости, 20.08.2024
В России создали три новые группировки войск
В приграничных областях создали группировки войск "Белгород", "Курск" и "Брянск", сообщило Минобороны России по итогам заседания координационного совета по... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T17:01
2024-08-20T18:25
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
алексей криворучко
олег савельев
андрей белоусов
белгородская область
курская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967374194_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_254b802c1e6387bf24da0444af01d27a.jpg
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. В приграничных областях создали группировки войск "Белгород", "Курск" и "Брянск", сообщило Минобороны России по итогам заседания координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий."За защиту граждан и территорий от атак беспилотных летательных аппаратов и иных средств нападения отвечают представитель Генерального штаба ВС России и командующие группировок "Белгород", "Курск" и "Брянск", — говорится в заявлении.На заседании, которое проходило под руководством главы министерства Андрея Белоусова, замначальника Национального центра управления обороной генерал-лейтенант Юрий Корсачев доложил о решении вопросов, поступающих от оперативных штабов Белгородской, Курской и Брянской областей.По его словам, в Белгородскую область уже направили запрошенные квадрокоптеры, бензиновые генераторы, квадроциклы, приборы и прицелы ночного видения, а также тепловизоры.В Курскую область передали необходимое количество квадрокоптеров, противодронных ружей и обнаружителей дронов, носимых средств РЭБ, малогабаритных электростанций, квадроциклов, а также теплоизоляционных накидок.Что касается Брянской области, то отправка туда радиостанций, комплексов радиопомех и противодействия беспилотникам находится на контроле, средства поступят в регион 21 августа, указал Корсачев.На заседании также определили зоны ответственности в Координационном совете: Заместителем руководителя совета назначили генерал-полковника Юнус-Бека Евкурова.
https://ria.ru/20240820/zenitchiki-1967129302.html
https://ria.ru/20240819/armageddon-1966901985.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
белгородская область
курская область
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Заседание Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий
Заседание Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий
2024-08-20T17:01
true
PT4M52S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967374194_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f45c97154a96c007d2b7cc8eac10db40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, безопасность, алексей криворучко, олег савельев, андрей белоусов, белгородская область, курская область, брянская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Алексей Криворучко, Олег Савельев, Андрей Белоусов, Белгородская область, Курская область, Брянская область
В России создали три новые группировки войск

МО РФ сообщило о создании группировок войск "Белгород", "Курск" и "Брянск"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. В приграничных областях создали группировки войск "Белгород", "Курск" и "Брянск", сообщило Минобороны России по итогам заседания координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий.
"За защиту граждан и территорий от атак беспилотных летательных аппаратов и иных средств нападения отвечают представитель Генерального штаба ВС России и командующие группировок "Белгород", "Курск" и "Брянск", — говорится в заявлении.
Юрий Дударев демонстрирует подарок от военных - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
"Просто, но эффективно". Чем бывший прокурор помогает военным в Белгороде
Вчера, 08:00
На заседании, которое проходило под руководством главы министерства Андрея Белоусова, замначальника Национального центра управления обороной генерал-лейтенант Юрий Корсачев доложил о решении вопросов, поступающих от оперативных штабов Белгородской, Курской и Брянской областей.
По его словам, в Белгородскую область уже направили запрошенные квадрокоптеры, бензиновые генераторы, квадроциклы, приборы и прицелы ночного видения, а также тепловизоры.
В Курскую область передали необходимое количество квадрокоптеров, противодронных ружей и обнаружителей дронов, носимых средств РЭБ, малогабаритных электростанций, квадроциклов, а также теплоизоляционных накидок.
Что касается Брянской области, то отправка туда радиостанций, комплексов радиопомех и противодействия беспилотникам находится на контроле, средства поступят в регион 21 августа, указал Корсачев.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
Ядерный армагеддон: что на самом деле надо американцам в Курской области
19 августа, 08:00
На заседании также определили зоны ответственности в Координационном совете:
  • замминистра обороны Андрей Булыга — вопросы материально-технического обеспечения, транспорта и содействия гражданским властям при эвакуации населения;
  • замминистра Алексей Криворучко — вопросы военно-технического обеспечения;
  • замминистра Павел Фрадков — инженерное обустройство и строительство;
  • замминистра Олег Савельев — межведомственное взаимодействие и координация;
  • начальник главного военно-медицинского управления Дмитрий Тришкин — медицинское обеспечение.
Заместителем руководителя совета назначили генерал-полковника Юнус-Бека Евкурова.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьАлексей КриворучкоОлег СавельевАндрей БелоусовБелгородская областьКурская областьБрянская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала