В России создали три новые группировки войск
МО РФ сообщило о создании группировок войск "Белгород", "Курск" и "Брянск"
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. В приграничных областях создали группировки войск "Белгород", "Курск" и "Брянск", сообщило Минобороны России по итогам заседания координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий.
"За защиту граждан и территорий от атак беспилотных летательных аппаратов и иных средств нападения отвечают представитель Генерального штаба ВС России и командующие группировок "Белгород", "Курск" и "Брянск", — говорится в заявлении.
На заседании, которое проходило под руководством главы министерства Андрея Белоусова, замначальника Национального центра управления обороной генерал-лейтенант Юрий Корсачев доложил о решении вопросов, поступающих от оперативных штабов Белгородской, Курской и Брянской областей.
По его словам, в Белгородскую область уже направили запрошенные квадрокоптеры, бензиновые генераторы, квадроциклы, приборы и прицелы ночного видения, а также тепловизоры.
В Курскую область передали необходимое количество квадрокоптеров, противодронных ружей и обнаружителей дронов, носимых средств РЭБ, малогабаритных электростанций, квадроциклов, а также теплоизоляционных накидок.
Что касается Брянской области, то отправка туда радиостанций, комплексов радиопомех и противодействия беспилотникам находится на контроле, средства поступят в регион 21 августа, указал Корсачев.
На заседании также определили зоны ответственности в Координационном совете:
- замминистра обороны Андрей Булыга — вопросы материально-технического обеспечения, транспорта и содействия гражданским властям при эвакуации населения;
- замминистра Алексей Криворучко — вопросы военно-технического обеспечения;
- замминистра Павел Фрадков — инженерное обустройство и строительство;
- замминистра Олег Савельев — межведомственное взаимодействие и координация;
- начальник главного военно-медицинского управления Дмитрий Тришкин — медицинское обеспечение.
Заместителем руководителя совета назначили генерал-полковника Юнус-Бека Евкурова.
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