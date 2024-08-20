https://ria.ru/20240820/gruppirovki-1967373075.html

В России создали три новые группировки войск

В России создали три новые группировки войск - РИА Новости, 20.08.2024

В России создали три новые группировки войск

В приграничных областях создали группировки войск "Белгород", "Курск" и "Брянск", сообщило Минобороны России по итогам заседания координационного совета по... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T17:01

2024-08-20T17:01

2024-08-20T18:25

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

алексей криворучко

олег савельев

андрей белоусов

белгородская область

курская область

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. В приграничных областях создали группировки войск "Белгород", "Курск" и "Брянск", сообщило Минобороны России по итогам заседания координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий."За защиту граждан и территорий от атак беспилотных летательных аппаратов и иных средств нападения отвечают представитель Генерального штаба ВС России и командующие группировок "Белгород", "Курск" и "Брянск", — говорится в заявлении.На заседании, которое проходило под руководством главы министерства Андрея Белоусова, замначальника Национального центра управления обороной генерал-лейтенант Юрий Корсачев доложил о решении вопросов, поступающих от оперативных штабов Белгородской, Курской и Брянской областей.По его словам, в Белгородскую область уже направили запрошенные квадрокоптеры, бензиновые генераторы, квадроциклы, приборы и прицелы ночного видения, а также тепловизоры.В Курскую область передали необходимое количество квадрокоптеров, противодронных ружей и обнаружителей дронов, носимых средств РЭБ, малогабаритных электростанций, квадроциклов, а также теплоизоляционных накидок.Что касается Брянской области, то отправка туда радиостанций, комплексов радиопомех и противодействия беспилотникам находится на контроле, средства поступят в регион 21 августа, указал Корсачев.На заседании также определили зоны ответственности в Координационном совете: Заместителем руководителя совета назначили генерал-полковника Юнус-Бека Евкурова.

https://ria.ru/20240820/zenitchiki-1967129302.html

https://ria.ru/20240819/armageddon-1966901985.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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курская область

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Заседание Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий Заседание Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий 2024-08-20T17:01 true PT4M52S

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россия, безопасность, алексей криворучко, олег савельев, андрей белоусов, белгородская область, курская область, брянская область