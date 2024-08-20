Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Днепр" уничтожила до 75 боевиков ВСУ - РИА Новости, 20.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:14 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/gruppirovka-1967299333.html
Группировка "Днепр" уничтожила до 75 боевиков ВСУ
Группировка "Днепр" уничтожила до 75 боевиков ВСУ - РИА Новости, 20.08.2024
Группировка "Днепр" уничтожила до 75 боевиков ВСУ
Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели наносили огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 75 военных,... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T13:14
2024-08-20T13:14
специальная военная операция на украине
россия
пятихатки
запорожская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/11/1966752581_0:0:2991:1682_1920x0_80_0_0_473d82395961ad4f9ff97d45637ba04d.jpg
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели наносили огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 75 военных, 152-миллиметровое орудие Д-20, сообщило во вторник Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 31-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоданиловка и Пятихатки Запорожской области. Потери ВСУ составили до 75-ти военнослужащих, 152 мм орудие Д-20", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
россия
пятихатки
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/11/1966752581_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4e1aaec448c22ff6f63f85787cbc1ea6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, пятихатки, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Пятихатки, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Группировка "Днепр" уничтожила до 75 боевиков ВСУ

Минобороны: группировки "Днепр" в течение недели нанесли огневое поражение ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели наносили огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 75 военных, 152-миллиметровое орудие Д-20, сообщило во вторник Минобороны РФ.
«
"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 31-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоданиловка и Пятихатки Запорожской области. Потери ВСУ составили до 75-ти военнослужащих, 152 мм орудие Д-20", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
19 августа, 16:24
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 19.08.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияПятихаткиЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала