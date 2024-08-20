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Группировка "Днепр" уничтожила до 75 боевиков ВСУ
Группировка "Днепр" уничтожила до 75 боевиков ВСУ - РИА Новости, 20.08.2024
Группировка "Днепр" уничтожила до 75 боевиков ВСУ
Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели наносили огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 75 военных,... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T13:14
2024-08-20T13:14
2024-08-20T13:14
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели наносили огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 75 военных, 152-миллиметровое орудие Д-20, сообщило во вторник Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 31-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоданиловка и Пятихатки Запорожской области. Потери ВСУ составили до 75-ти военнослужащих, 152 мм орудие Д-20", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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россия, пятихатки, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Пятихатки, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Группировка "Днепр" уничтожила до 75 боевиков ВСУ
Минобороны: группировки "Днепр" в течение недели нанесли огневое поражение ВСУ