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Путин высоко оценил состояние Грозного - РИА Новости, 20.08.2024
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23:34 20.08.2024 (обновлено: 23:46 20.08.2024)
https://ria.ru/20240820/groznyy-1967435631.html
Путин высоко оценил состояние Грозного
Путин высоко оценил состояние Грозного - РИА Новости, 20.08.2024
Путин высоко оценил состояние Грозного
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым высоко оценил облик Грозного, отметив, что он был впечатлен от того, что увидел. РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T23:34
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грозный
владимир путин
рамзан кадыров
россия
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ГРОЗНЫЙ, 20 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым высоко оценил облик Грозного, отметив, что он был впечатлен от того, что увидел."Рамзан Ахматович, посмотрел все, что вы показали. Знаю, что вы хотели показать еще больше. Но и то, что я увидел, впечатляет. Сейчас вы рассказали про планы развития Грозного. Хочу повторить еще раз: если бы не видел, что уже сделано, трудно было бы поверить, что эти планы реализуемы, потому что они, конечно, носят масштабный характер", - сказал Путин.Он также поздравил Кадырова с результатами работы."Но, конечно, всегда в большой работе - всегда есть вопросы, которые требуют особого внимания. Давайте о них и поговорим", - заметил Путин.
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Путин прибывает в Чечню
Путин прибывает в Чечню
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грозный, владимир путин, рамзан кадыров, россия, видео
Грозный, Владимир Путин, Рамзан Кадыров, Россия
Путин высоко оценил состояние Грозного
ГРОЗНЫЙ, 20 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым высоко оценил облик Грозного, отметив, что он был впечатлен от того, что увидел.
2024-08-20T23:34
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Путин высоко оценил состояние Грозного

Путин высоко оценил масштабные изменения в облике Грозного

© POOL | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Чеченскую Республику
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Чеченскую Республику - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© POOL
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Рабочая поездка президента Владимира Путина в Чеченскую Республику
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ГРОЗНЫЙ, 20 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым высоко оценил облик Грозного, отметив, что он был впечатлен от того, что увидел.
"Рамзан Ахматович, посмотрел все, что вы показали. Знаю, что вы хотели показать еще больше. Но и то, что я увидел, впечатляет. Сейчас вы рассказали про планы развития Грозного. Хочу повторить еще раз: если бы не видел, что уже сделано, трудно было бы поверить, что эти планы реализуемы, потому что они, конечно, носят масштабный характер", - сказал Путин.
Он также поздравил Кадырова с результатами работы.
"Но, конечно, всегда в большой работе - всегда есть вопросы, которые требуют особого внимания. Давайте о них и поговорим", - заметил Путин.
 
ГрозныйВладимир ПутинРамзан КадыровРоссия
 
 
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