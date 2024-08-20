https://ria.ru/20240820/gorlovka-1967261934.html
В Горловке из-за обстрела ВСУ обесточены фильтровальная и насосная станции
В Горловке из-за обстрела ВСУ обесточены фильтровальная и насосная станции - РИА Новости, 20.08.2024
В Горловке из-за обстрела ВСУ обесточены фильтровальная и насосная станции
Фильтровальная и насосная станции и около 10 поселков и жилых массивов обесточены в донецкой Горловке во вторник в результате обстрела украинскими войсками,... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T11:01
2024-08-20T11:01
2024-08-20T11:01
специальная военная операция на украине
горловка
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донецкая народная республика
иван приходько
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 20 авг – РИА Новости. Фильтровальная и насосная станции и около 10 поселков и жилых массивов обесточены в донецкой Горловке во вторник в результате обстрела украинскими войсками, сообщил мэр этого города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате обстрела Горловки со стороны вооруженных формирований Украины обесточены: фильтровальная станция № 2, приканальная насосная станция, микрорайон "Квартал 245", жилой массив "Строитель", жилой массив "Комсомолец", поселок шахты имени Гагарина, поселок шахты "2-БИС", поселок шахты имени Н. А. Изотова, поселок шахты "6-7", поселок Ртутного комбината, поселок Химик, поселок Комарова", - перечислил мэр. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в 9.25 и 9.35 мск ВСУ выпустили по три снаряда калибра 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Горловке из-за обстрела ВСУ обесточены фильтровальная и насосная станции
Приходько: в Горловке из-за обстрела обесточены жилые массивы и насосная станция