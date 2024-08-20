https://ria.ru/20240820/gorlovka-1967261934.html

В Горловке из-за обстрела ВСУ обесточены фильтровальная и насосная станции

В Горловке из-за обстрела ВСУ обесточены фильтровальная и насосная станции - РИА Новости, 20.08.2024

В Горловке из-за обстрела ВСУ обесточены фильтровальная и насосная станции

Фильтровальная и насосная станции и около 10 поселков и жилых массивов обесточены в донецкой Горловке во вторник в результате обстрела украинскими войсками,... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T11:01

2024-08-20T11:01

2024-08-20T11:01

специальная военная операция на украине

горловка

украина

донецкая народная республика

иван приходько

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 20 авг – РИА Новости. Фильтровальная и насосная станции и около 10 поселков и жилых массивов обесточены в донецкой Горловке во вторник в результате обстрела украинскими войсками, сообщил мэр этого города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате обстрела Горловки со стороны вооруженных формирований Украины обесточены: фильтровальная станция № 2, приканальная насосная станция, микрорайон "Квартал 245", жилой массив "Строитель", жилой массив "Комсомолец", поселок шахты имени Гагарина, поселок шахты "2-БИС", поселок шахты имени Н. А. Изотова, поселок шахты "6-7", поселок Ртутного комбината, поселок Химик, поселок Комарова", - перечислил мэр. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в 9.25 и 9.35 мск ВСУ выпустили по три снаряда калибра 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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украина

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

горловка, украина, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины, происшествия