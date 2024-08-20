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В Горловке из-за обстрела ВСУ обесточены фильтровальная и насосная станции - РИА Новости, 20.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:01 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/gorlovka-1967261934.html
В Горловке из-за обстрела ВСУ обесточены фильтровальная и насосная станции
В Горловке из-за обстрела ВСУ обесточены фильтровальная и насосная станции - РИА Новости, 20.08.2024
В Горловке из-за обстрела ВСУ обесточены фильтровальная и насосная станции
Фильтровальная и насосная станции и около 10 поселков и жилых массивов обесточены в донецкой Горловке во вторник в результате обстрела украинскими войсками,... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T11:01
2024-08-20T11:01
специальная военная операция на украине
горловка
украина
донецкая народная республика
иван приходько
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 20 авг – РИА Новости. Фильтровальная и насосная станции и около 10 поселков и жилых массивов обесточены в донецкой Горловке во вторник в результате обстрела украинскими войсками, сообщил мэр этого города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате обстрела Горловки со стороны вооруженных формирований Украины обесточены: фильтровальная станция № 2, приканальная насосная станция, микрорайон "Квартал 245", жилой массив "Строитель", жилой массив "Комсомолец", поселок шахты имени Гагарина, поселок шахты "2-БИС", поселок шахты имени Н. А. Изотова, поселок шахты "6-7", поселок Ртутного комбината, поселок Химик, поселок Комарова", - перечислил мэр. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в 9.25 и 9.35 мск ВСУ выпустили по три снаряда калибра 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
украина
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горловка, украина, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Украина, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Горловке из-за обстрела ВСУ обесточены фильтровальная и насосная станции

Приходько: в Горловке из-за обстрела обесточены жилые массивы и насосная станция

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкВъезд в город Горловка
Въезд в город Горловка - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
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Въезд в город Горловка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 авг – РИА Новости. Фильтровальная и насосная станции и около 10 поселков и жилых массивов обесточены в донецкой Горловке во вторник в результате обстрела украинскими войсками, сообщил мэр этого города Иван Приходько в Telegram-канале.
"В результате обстрела Горловки со стороны вооруженных формирований Украины обесточены: фильтровальная станция № 2, приканальная насосная станция, микрорайон "Квартал 245", жилой массив "Строитель", жилой массив "Комсомолец", поселок шахты имени Гагарина, поселок шахты "2-БИС", поселок шахты имени Н. А. Изотова, поселок шахты "6-7", поселок Ртутного комбината, поселок Химик, поселок Комарова", - перечислил мэр.
По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в 9.25 и 9.35 мск ВСУ выпустили по три снаряда калибра 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаУкраинаДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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