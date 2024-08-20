https://ria.ru/20240820/gladkov-1967304344.html
При атаках дронов ВСУ в Белгородской области пострадали четыре человека
При атаках дронов ВСУ в Белгородской области пострадали четыре человека - РИА Новости, 20.08.2024
При атаках дронов ВСУ в Белгородской области пострадали четыре человека
Четыре мирных жителя ранены в Белгородской области при атаках со стороны Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T13:31
2024-08-20T13:31
2024-08-20T14:26
белгородская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
происшествия
октябрьский
белгородский район
вячеслав гладков
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967323094_0:84:1280:804_1920x0_80_0_0_a53793762050d0cb446cd4287d9c1e5c.jpg
БЕЛГОРОД, 20 авг - РИА Новости. Четыре мирных жителя ранены в Белгородской области при атаках со стороны Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Три населённых пункта Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ. Ранены 4 мирных жителя. В посёлке Октябрьский Белгородского района в результате атак беспилотников получили ранения трое мужчин. С баротравмами и различными осколочными ранениями пострадавшие обратились в Октябрьскую ЦРБ. После оказания первой медицинской помощи бригадами СМП они доставлены в городскую больницу №2 г. Белгорода для дальнейшего лечения", - написал Гладков.Глава области добавил, что в результате обстрела села Ясные Зори Белгородского района ранен мужчина. У пострадавшего осколочные ранения головы, рук и ног. Попутным транспортом он доставлен в Яснозоренскую амбулаторию. В ближайшее время он будет переведён в городскую больницу №2 Белгорода, отметил губернатор.По данным Гладкова, в посёлке Октябрьский повреждены социальный объект и два легковых автомобиля. В селе Ясные Зори повреждено административное здание. В селе Зиборовка Шебекинского городского округа на территории сельхозпредприятия дрон атаковал трактор и легковой автомобиль. Транспортные средства получили повреждения.
https://ria.ru/20240820/belgorod-1967260427.html
белгородская область
октябрьский
белгородский район
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967323094_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_7b8808b9e5a73cd27b25b41042fedb54.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, октябрьский, белгородский район, вячеслав гладков, россия
Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Октябрьский, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Россия
При атаках дронов ВСУ в Белгородской области пострадали четыре человека
Гладков: четыре человека получили ранения при атаках ВСУ на Белгородскую область