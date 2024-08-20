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При атаках дронов ВСУ в Белгородской области пострадали четыре человека

При атаках дронов ВСУ в Белгородской области пострадали четыре человека - РИА Новости, 20.08.2024

При атаках дронов ВСУ в Белгородской области пострадали четыре человека

Четыре мирных жителя ранены в Белгородской области при атаках со стороны Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T13:31

2024-08-20T13:31

2024-08-20T14:26

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вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 20 авг - РИА Новости. Четыре мирных жителя ранены в Белгородской области при атаках со стороны Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Три населённых пункта Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ. Ранены 4 мирных жителя. В посёлке Октябрьский Белгородского района в результате атак беспилотников получили ранения трое мужчин. С баротравмами и различными осколочными ранениями пострадавшие обратились в Октябрьскую ЦРБ. После оказания первой медицинской помощи бригадами СМП они доставлены в городскую больницу №2 г. Белгорода для дальнейшего лечения", - написал Гладков.Глава области добавил, что в результате обстрела села Ясные Зори Белгородского района ранен мужчина. У пострадавшего осколочные ранения головы, рук и ног. Попутным транспортом он доставлен в Яснозоренскую амбулаторию. В ближайшее время он будет переведён в городскую больницу №2 Белгорода, отметил губернатор.По данным Гладкова, в посёлке Октябрьский повреждены социальный объект и два легковых автомобиля. В селе Ясные Зори повреждено административное здание. В селе Зиборовка Шебекинского городского округа на территории сельхозпредприятия дрон атаковал трактор и легковой автомобиль. Транспортные средства получили повреждения.

https://ria.ru/20240820/belgorod-1967260427.html

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белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, октябрьский, белгородский район, вячеслав гладков, россия