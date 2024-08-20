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В Мюнхене полицейские застрелили женщину, напавшую на них с ножом - РИА Новости, 20.08.2024
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16:56 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/germaniya-1967371943.html
В Мюнхене полицейские застрелили женщину, напавшую на них с ножом
В Мюнхене полицейские застрелили женщину, напавшую на них с ножом - РИА Новости, 20.08.2024
В Мюнхене полицейские застрелили женщину, напавшую на них с ножом
Немецкие полицейские застрелили женщину, напавшую на них с ножом, в супермаркете Мюнхена, проводится проверка законности применения правоохранителями оружия,... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T16:56
2024-08-20T16:56
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Немецкие полицейские застрелили женщину, напавшую на них с ножом, в супермаркете Мюнхена, проводится проверка законности применения правоохранителями оружия, сообщает издание Süddeutsche Zeitung со ссылкой на полицию. "Полиция застрелила женщину в супермаркете Мюнхена в понедельник вечером после того, как она, согласно сообщению, напала на правоохранителей с ножом", - пишет издание, ссылаясь на представителя полиции. Сообщается, что изначально в полицию позвонила свидетельница конфликта между убитой женщиной и неизвестным мужчиной, она завила о возможном нанесении телесных повреждений. Свидетельница также пояснила, что следует за подозрительной женщиной. Она сопроводила женщину в метро, где, спустя две станции, их встретили полицейские. Газета пишет, что полицейские сначала проследовали за подозреваемой, а затем в 18.50 (19.50 мск) начали с ней разговор в торговом зале супермаркета. Тогда женщина выхватила кухонный нож и начала угрожать полиции, находясь на расстоянии нескольких метров. "Женщина в возрасте 31 года не отреагировала на четкое указание убрать нож, поэтому был использован перцовый баллончик", - говорится в публикации. После этого женщина напала на двоих полицейских, они открыли огонь. В общей сложности, как сообщается, было сделано четыре выстрела. Женщина скончалась в магазине, несмотря на то, что ей была оказана первая помощь. Издание подчеркивает, что погибшая уже была известна полиции из-за преступлений, связанных с наркотиками, а также агрессией. Кроме того, она трижды попадала в отделение судебной психиатрии из-за психических проблем. Издание подчеркивает, что в результате расследования предстоит установить, законно ли было применение огнестрельного оружия немецкой полицией. Кроме того, внутреннее следствие ведут представители баварского управления уголовной полиции. Ранее газета Bild сообщала, что более 80% жителей Германии поддержали бы введение запрета на ношение ножей в общественных местах после ряда недавних атак с применением холодного оружия. В последнее время по Германии прокатилась волна нападений с ножом. Самый резонансный случай произошёл 31 мая в городе Мангейм, где афганец Сулейман Атаи напал с ножом на известного критика исламизма Михаэля Штюрценбергера во время митинга правого движения PAX Europa. В результате происшествия шесть человек получили ранения, включая Штюрценбергера, позднее от ран скончался полицейский Рувен Л.
https://ria.ru/20240819/germaniya-1967065869.html
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в мире, мюнхен, германия
В мире, Мюнхен, Германия
В Мюнхене полицейские застрелили женщину, напавшую на них с ножом

SZ: в супермаркете в Мюнхене полиция застрелила женщину, напавшую на них с ножом

© РИА Новости / Захари Шойрер | Перейти в медиабанкСотрудники полиции в Германии
Сотрудники полиции в Германии - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / Захари Шойрер
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Сотрудники полиции в Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Немецкие полицейские застрелили женщину, напавшую на них с ножом, в супермаркете Мюнхена, проводится проверка законности применения правоохранителями оружия, сообщает издание Süddeutsche Zeitung со ссылкой на полицию.
"Полиция застрелила женщину в супермаркете Мюнхена в понедельник вечером после того, как она, согласно сообщению, напала на правоохранителей с ножом", - пишет издание, ссылаясь на представителя полиции.
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Сообщается, что изначально в полицию позвонила свидетельница конфликта между убитой женщиной и неизвестным мужчиной, она завила о возможном нанесении телесных повреждений. Свидетельница также пояснила, что следует за подозрительной женщиной. Она сопроводила женщину в метро, где, спустя две станции, их встретили полицейские.
Газета пишет, что полицейские сначала проследовали за подозреваемой, а затем в 18.50 (19.50 мск) начали с ней разговор в торговом зале супермаркета. Тогда женщина выхватила кухонный нож и начала угрожать полиции, находясь на расстоянии нескольких метров.
"Женщина в возрасте 31 года не отреагировала на четкое указание убрать нож, поэтому был использован перцовый баллончик", - говорится в публикации.
После этого женщина напала на двоих полицейских, они открыли огонь. В общей сложности, как сообщается, было сделано четыре выстрела. Женщина скончалась в магазине, несмотря на то, что ей была оказана первая помощь.
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Издание подчеркивает, что погибшая уже была известна полиции из-за преступлений, связанных с наркотиками, а также агрессией. Кроме того, она трижды попадала в отделение судебной психиатрии из-за психических проблем.
Издание подчеркивает, что в результате расследования предстоит установить, законно ли было применение огнестрельного оружия немецкой полицией. Кроме того, внутреннее следствие ведут представители баварского управления уголовной полиции.
Ранее газета Bild сообщала, что более 80% жителей Германии поддержали бы введение запрета на ношение ножей в общественных местах после ряда недавних атак с применением холодного оружия.
В последнее время по Германии прокатилась волна нападений с ножом. Самый резонансный случай произошёл 31 мая в городе Мангейм, где афганец Сулейман Атаи напал с ножом на известного критика исламизма Михаэля Штюрценбергера во время митинга правого движения PAX Europa. В результате происшествия шесть человек получили ранения, включая Штюрценбергера, позднее от ран скончался полицейский Рувен Л.
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