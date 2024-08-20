https://ria.ru/20240820/germaniya-1967371943.html

В Мюнхене полицейские застрелили женщину, напавшую на них с ножом

В Мюнхене полицейские застрелили женщину, напавшую на них с ножом - РИА Новости, 20.08.2024

В Мюнхене полицейские застрелили женщину, напавшую на них с ножом

Немецкие полицейские застрелили женщину, напавшую на них с ножом, в супермаркете Мюнхена, проводится проверка законности применения правоохранителями оружия,... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T16:56

2024-08-20T16:56

2024-08-20T16:56

в мире

мюнхен

германия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148416/10/1484161054_0:159:1786:1164_1920x0_80_0_0_bfbf0ef5348a58fe53613dfaa0dd5904.jpg

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Немецкие полицейские застрелили женщину, напавшую на них с ножом, в супермаркете Мюнхена, проводится проверка законности применения правоохранителями оружия, сообщает издание Süddeutsche Zeitung со ссылкой на полицию. "Полиция застрелила женщину в супермаркете Мюнхена в понедельник вечером после того, как она, согласно сообщению, напала на правоохранителей с ножом", - пишет издание, ссылаясь на представителя полиции. Сообщается, что изначально в полицию позвонила свидетельница конфликта между убитой женщиной и неизвестным мужчиной, она завила о возможном нанесении телесных повреждений. Свидетельница также пояснила, что следует за подозрительной женщиной. Она сопроводила женщину в метро, где, спустя две станции, их встретили полицейские. Газета пишет, что полицейские сначала проследовали за подозреваемой, а затем в 18.50 (19.50 мск) начали с ней разговор в торговом зале супермаркета. Тогда женщина выхватила кухонный нож и начала угрожать полиции, находясь на расстоянии нескольких метров. "Женщина в возрасте 31 года не отреагировала на четкое указание убрать нож, поэтому был использован перцовый баллончик", - говорится в публикации. После этого женщина напала на двоих полицейских, они открыли огонь. В общей сложности, как сообщается, было сделано четыре выстрела. Женщина скончалась в магазине, несмотря на то, что ей была оказана первая помощь. Издание подчеркивает, что погибшая уже была известна полиции из-за преступлений, связанных с наркотиками, а также агрессией. Кроме того, она трижды попадала в отделение судебной психиатрии из-за психических проблем. Издание подчеркивает, что в результате расследования предстоит установить, законно ли было применение огнестрельного оружия немецкой полицией. Кроме того, внутреннее следствие ведут представители баварского управления уголовной полиции. Ранее газета Bild сообщала, что более 80% жителей Германии поддержали бы введение запрета на ношение ножей в общественных местах после ряда недавних атак с применением холодного оружия. В последнее время по Германии прокатилась волна нападений с ножом. Самый резонансный случай произошёл 31 мая в городе Мангейм, где афганец Сулейман Атаи напал с ножом на известного критика исламизма Михаэля Штюрценбергера во время митинга правого движения PAX Europa. В результате происшествия шесть человек получили ранения, включая Штюрценбергера, позднее от ран скончался полицейский Рувен Л.

https://ria.ru/20240819/germaniya-1967065869.html

https://ria.ru/20240630/napadenie-1956521302.html

https://ria.ru/20240811/berlin-1965522344.html

мюнхен

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, мюнхен, германия