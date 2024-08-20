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Блинкен рассказал об обсуждаемой сделке о прекращении огня в Газе - РИА Новости, 20.08.2024
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23:28 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/gaza-1967435087.html
Блинкен рассказал об обсуждаемой сделке о прекращении огня в Газе
Блинкен рассказал об обсуждаемой сделке о прекращении огня в Газе - РИА Новости, 20.08.2024
Блинкен рассказал об обсуждаемой сделке о прекращении огня в Газе
США не принимают долгосрочной оккупации Израилем сектора Газа, обсуждаемая сделка о прекращении огня в Газе предусматривает график вывода войск израильской... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T23:28
2024-08-20T23:28
в мире
сша
израиль
катар
энтони блинкен
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 20 авг - РИА Новости. США не принимают долгосрочной оккупации Израилем сектора Газа, обсуждаемая сделка о прекращении огня в Газе предусматривает график вывода войск израильской армии из районов Газы, заявил во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен. "Соединенные Штаты не принимают какой-либо долгосрочной оккупации Израилем сектора Газа, более того, соглашение содержит четкий график и места вывода ЦАХАЛ из Газы, и Израиль согласился на это", - сказал Блинкен по итогам переговоров в Катаре. Трансляцию вел телеканал Al Jazeera. Госсекретарь США заявил, что прошедшие с участием Египта и Катара переговоры по прекращению огня и освобождению заложников показали, что их участники едины в стремлении как можно скорее достичь соглашения между сторонами. "Сейчас ключевое значение имеет время, потому что каждый день существует опасность жизни и здоровью заложников, каждый день страдают жители сектора Газа, а также ежедневно существует опасность эскалации ситуации", - сказал госсекретарь США, подчеркнув "единство с Египтом и Катаром" по вопросу срочности достижения сделки о прекращении огня. Блинкен вновь заявил, что руководство Израиля согласилось на предложенные условия, но стороны все еще ожидают, что это сделает и ХАМАС. "В предстоящие дни мы сделаем все возможное, чтобы ХАМАС согласился на эти предложения", - сказал госсекретарь США, сообщив что взаимодействие с его представителями осуществляют Египет и Катар.
https://ria.ru/20240820/peregovory-1967113247.html
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в мире, сша, израиль, катар, энтони блинкен, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Израиль, Катар, Энтони Блинкен, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Блинкен рассказал об обсуждаемой сделке о прекращении огня в Газе

Блинкен: США не принимают долгосрочной оккупации Израилем сектора Газа

© AP Photo / Hatem MoussaДым над Газой после авиаудара ВВС Израиля
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© AP Photo / Hatem Moussa
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 авг - РИА Новости. США не принимают долгосрочной оккупации Израилем сектора Газа, обсуждаемая сделка о прекращении огня в Газе предусматривает график вывода войск израильской армии из районов Газы, заявил во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Соединенные Штаты не принимают какой-либо долгосрочной оккупации Израилем сектора Газа, более того, соглашение содержит четкий график и места вывода ЦАХАЛ из Газы, и Израиль согласился на это", - сказал Блинкен по итогам переговоров в Катаре. Трансляцию вел телеканал Al Jazeera.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
Кошмар скоро закончится
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Госсекретарь США заявил, что прошедшие с участием Египта и Катара переговоры по прекращению огня и освобождению заложников показали, что их участники едины в стремлении как можно скорее достичь соглашения между сторонами.
"Сейчас ключевое значение имеет время, потому что каждый день существует опасность жизни и здоровью заложников, каждый день страдают жители сектора Газа, а также ежедневно существует опасность эскалации ситуации", - сказал госсекретарь США, подчеркнув "единство с Египтом и Катаром" по вопросу срочности достижения сделки о прекращении огня.
Блинкен вновь заявил, что руководство Израиля согласилось на предложенные условия, но стороны все еще ожидают, что это сделает и ХАМАС.
"В предстоящие дни мы сделаем все возможное, чтобы ХАМАС согласился на эти предложения", - сказал госсекретарь США, сообщив что взаимодействие с его представителями осуществляют Египет и Катар.
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В миреСШАИзраильКатарЭнтони БлинкенХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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