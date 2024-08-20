Блинкен рассказал об обсуждаемой сделке о прекращении огня в Газе
Блинкен: США не принимают долгосрочной оккупации Израилем сектора Газа
© AP Photo / Hatem MoussaДым над Газой после авиаудара ВВС Израиля
© AP Photo / Hatem Moussa
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 авг - РИА Новости. США не принимают долгосрочной оккупации Израилем сектора Газа, обсуждаемая сделка о прекращении огня в Газе предусматривает график вывода войск израильской армии из районов Газы, заявил во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Соединенные Штаты не принимают какой-либо долгосрочной оккупации Израилем сектора Газа, более того, соглашение содержит четкий график и места вывода ЦАХАЛ из Газы, и Израиль согласился на это", - сказал Блинкен по итогам переговоров в Катаре. Трансляцию вел телеканал Al Jazeera.
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Госсекретарь США заявил, что прошедшие с участием Египта и Катара переговоры по прекращению огня и освобождению заложников показали, что их участники едины в стремлении как можно скорее достичь соглашения между сторонами.
"Сейчас ключевое значение имеет время, потому что каждый день существует опасность жизни и здоровью заложников, каждый день страдают жители сектора Газа, а также ежедневно существует опасность эскалации ситуации", - сказал госсекретарь США, подчеркнув "единство с Египтом и Катаром" по вопросу срочности достижения сделки о прекращении огня.
Блинкен вновь заявил, что руководство Израиля согласилось на предложенные условия, но стороны все еще ожидают, что это сделает и ХАМАС.
"В предстоящие дни мы сделаем все возможное, чтобы ХАМАС согласился на эти предложения", - сказал госсекретарь США, сообщив что взаимодействие с его представителями осуществляют Египет и Катар.