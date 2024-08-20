https://ria.ru/20240820/gaza-1967435087.html

Блинкен рассказал об обсуждаемой сделке о прекращении огня в Газе

Блинкен рассказал об обсуждаемой сделке о прекращении огня в Газе - РИА Новости, 20.08.2024

Блинкен рассказал об обсуждаемой сделке о прекращении огня в Газе

США не принимают долгосрочной оккупации Израилем сектора Газа, обсуждаемая сделка о прекращении огня в Газе предусматривает график вывода войск израильской... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T23:28

2024-08-20T23:28

2024-08-20T23:28

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 20 авг - РИА Новости. США не принимают долгосрочной оккупации Израилем сектора Газа, обсуждаемая сделка о прекращении огня в Газе предусматривает график вывода войск израильской армии из районов Газы, заявил во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен. "Соединенные Штаты не принимают какой-либо долгосрочной оккупации Израилем сектора Газа, более того, соглашение содержит четкий график и места вывода ЦАХАЛ из Газы, и Израиль согласился на это", - сказал Блинкен по итогам переговоров в Катаре. Трансляцию вел телеканал Al Jazeera. Госсекретарь США заявил, что прошедшие с участием Египта и Катара переговоры по прекращению огня и освобождению заложников показали, что их участники едины в стремлении как можно скорее достичь соглашения между сторонами. "Сейчас ключевое значение имеет время, потому что каждый день существует опасность жизни и здоровью заложников, каждый день страдают жители сектора Газа, а также ежедневно существует опасность эскалации ситуации", - сказал госсекретарь США, подчеркнув "единство с Египтом и Катаром" по вопросу срочности достижения сделки о прекращении огня. Блинкен вновь заявил, что руководство Израиля согласилось на предложенные условия, но стороны все еще ожидают, что это сделает и ХАМАС. "В предстоящие дни мы сделаем все возможное, чтобы ХАМАС согласился на эти предложения", - сказал госсекретарь США, сообщив что взаимодействие с его представителями осуществляют Египет и Катар.

https://ria.ru/20240820/peregovory-1967113247.html

https://ria.ru/20240820/konflikt-1915630213.html

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в мире, сша, израиль, катар, энтони блинкен, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году