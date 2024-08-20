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При израильском ударе по школе в Газе погибли 12 человек - РИА Новости, 20.08.2024
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15:30 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/gaza-1967345399.html
При израильском ударе по школе в Газе погибли 12 человек
При израильском ударе по школе в Газе погибли 12 человек - РИА Новости, 20.08.2024
При израильском ударе по школе в Газе погибли 12 человек
По меньшей мере 12 человек погибли в результате израильского удара по зданию школы на западе города Газа, сообщило управление гражданской обороны сектора Газа. РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T15:30
2024-08-20T15:30
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
армия обороны израиля (цахал)
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КАИР, 20 авг - РИА Новости. По меньшей мере 12 человек погибли в результате израильского удара по зданию школы на западе города Газа, сообщило управление гражданской обороны сектора Газа. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла авиаудар по зданию школы в городе Газа, где, по данным разведки, действовали бойцы палестинского движения ХАМАС. "Наши бригады извлекли тела 12 погибших из школы "Мустафа Хафез" на западе города Газа, которую обстреляла израильская оккупация", - говорится в заявлении управления гражданской обороны Газы. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 40 тысяч, пострадали более 92,8 тысячи человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240820/khamas-1967334949.html
https://ria.ru/20240820/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
При израильском ударе по школе в Газе погибли 12 человек

Власти Газы: 12 человек погибли при израильском ударе по школе на западе Газы

© AP Photo / Abdel Kareem HanaПалестинцы на месте израильского удара по школе Ближневосточного агентства ООН в секторе Газа
Палестинцы на месте израильского удара по школе Ближневосточного агентства ООН в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Палестинцы на месте израильского удара по школе Ближневосточного агентства ООН в секторе Газа. Архивное фото
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КАИР, 20 авг - РИА Новости. По меньшей мере 12 человек погибли в результате израильского удара по зданию школы на западе города Газа, сообщило управление гражданской обороны сектора Газа.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла авиаудар по зданию школы в городе Газа, где, по данным разведки, действовали бойцы палестинского движения ХАМАС.
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"Наши бригады извлекли тела 12 погибших из школы "Мустафа Хафез" на западе города Газа, которую обстреляла израильская оккупация", - говорится в заявлении управления гражданской обороны Газы.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 40 тысяч, пострадали более 92,8 тысячи человек.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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