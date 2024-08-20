https://ria.ru/20240820/gaza-1967345399.html

При израильском ударе по школе в Газе погибли 12 человек

При израильском ударе по школе в Газе погибли 12 человек - РИА Новости, 20.08.2024

При израильском ударе по школе в Газе погибли 12 человек

По меньшей мере 12 человек погибли в результате израильского удара по зданию школы на западе города Газа, сообщило управление гражданской обороны сектора Газа. РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T15:30

2024-08-20T15:30

2024-08-20T15:30

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израиль

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

армия обороны израиля (цахал)

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КАИР, 20 авг - РИА Новости. По меньшей мере 12 человек погибли в результате израильского удара по зданию школы на западе города Газа, сообщило управление гражданской обороны сектора Газа. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла авиаудар по зданию школы в городе Газа, где, по данным разведки, действовали бойцы палестинского движения ХАМАС. "Наши бригады извлекли тела 12 погибших из школы "Мустафа Хафез" на западе города Газа, которую обстреляла израильская оккупация", - говорится в заявлении управления гражданской обороны Газы. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 40 тысяч, пострадали более 92,8 тысячи человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240820/khamas-1967334949.html

https://ria.ru/20240820/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, армия обороны израиля (цахал)