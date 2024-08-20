При израильском ударе по школе в Газе погибли 12 человек
Власти Газы: 12 человек погибли при израильском ударе по школе на западе Газы
© AP Photo / Abdel Kareem HanaПалестинцы на месте израильского удара по школе Ближневосточного агентства ООН в секторе Газа
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Палестинцы на месте израильского удара по школе Ближневосточного агентства ООН в секторе Газа. Архивное фото
КАИР, 20 авг - РИА Новости. По меньшей мере 12 человек погибли в результате израильского удара по зданию школы на западе города Газа, сообщило управление гражданской обороны сектора Газа.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла авиаудар по зданию школы в городе Газа, где, по данным разведки, действовали бойцы палестинского движения ХАМАС.
"Наши бригады извлекли тела 12 погибших из школы "Мустафа Хафез" на западе города Газа, которую обстреляла израильская оккупация", - говорится в заявлении управления гражданской обороны Газы.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 40 тысяч, пострадали более 92,8 тысячи человек.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.