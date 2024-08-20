https://ria.ru/20240820/gaza-1967241028.html

Израильские военные вернули тела еще шести заложников в Газе

Израильские военные вернули тела еще шести заложников в Газе - РИА Новости, 20.08.2024

Израильские военные вернули тела еще шести заложников в Газе

Израильские военные обнаружили и вернули в Израиль тела еще шестерых заложников, погибших в плену палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, сообщил советник... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T09:32

2024-08-20T09:32

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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 авг - РИА Новости. Израильские военные обнаружили и вернули в Израиль тела еще шестерых заложников, погибших в плену палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, сообщил советник офиса израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман в своем Telegram-канале."В ходе совместной операции Армии обороны Израиля и Общей службы безопасности (ШАБАК) были найдены и доставлены в Израиль тела шести заложников, похищенных Хамасом в день резни 7.10.2023 и удерживаемых в секторе Газа", - сообщил Гендельман.Отмечается, что в Газе до сих пор находятся в заложниках у ХАМАС 109 израильских граждан.Власти также опубликовали список имен погибших заложников - Йорам Мецгер (80 лет), Хаим Пери (80 лет), Авраам Мундер (79 лет), Алекс Данциг (76 лет), Надав Попплуэлл (51 год), Ягев Бухштаб (35 лет).О гибели пятерых из них ранее уже было известно, однако о гибели Авраама Мундера было объявлено только во вторник утром. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были освобождены 146 человек, эта цифра включает в себя погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 40 тысяч, пострадали более 92,7 тысячи человек.МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия, москва, оон