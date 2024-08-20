https://ria.ru/20240820/gaza-1967216038.html

Израиль хочет возвести стену между Египтом и Газой, пишут СМИ

Израиль хочет возвести стену между Египтом и Газой, пишут СМИ - РИА Новости, 20.08.2024

Израиль хочет возвести стену между Египтом и Газой, пишут СМИ

Израиль настаивает на сооружении стены у Филадельфийского коридора на границе сектора Газа и Египта для предотвращения строительства тоннелей палестинским... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T03:30

2024-08-20T03:30

2024-08-20T03:30

в мире

израиль

египет

каир (город)

биньямин нетаньяху

абдель фаттах ас-сиси

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Израиль настаивает на сооружении стены у Филадельфийского коридора на границе сектора Газа и Египта для предотвращения строительства тоннелей палестинским движением ХАМАС, пишет американская газета Wall Street Journal со ссылкой на арабских посредников в переговорах между Израилем и ХАМАС. "Как сообщили арабские посредники, Израиль настаивает на строительстве стены в коридоре, чтобы помешать ХАМАС рыть тоннели, а также хочет получить доступ к данным с камер и датчиков, контролирующих этот район", - сообщает издание. Как заявил газете высокопоставленный египетский чиновник, Каир выступает за полный вывод сил Израиля из коридора и погранперехода Рафах между Египтом и сектором Газа. По словам арабских посредников, израильская техническая группа завершила встречи с коллегами в Каире для обсуждения вопросов коридора и Рафаха, но без особого прогресса. В прошлое воскресенье канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху сообщила, что он продолжает работать над продвижением сделки по сектору Газа, которая максимально увеличит число освобожденных заложников, а также настаивает на том, чтобы армия обороны Израиля оставалась в коридоре на границе сектора Газа и Египта. На прошлой неделе в Дохе проходили переговоры по прекращению огня в секторе Газа с участием Катара, Египта, США и Израиля. Руководство движения ХАМАС отказалось от участия в переговорах из-за отсутствия конкретики по условиям перемирия. В совместном заявлении США, Катара и Египта, которое опубликовала канцелярия египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси, говорится, что посредники представили Израилю и палестинскому движению ХАМАС предложение по прекращению огня, сокращающее разногласия между сторонами. Согласно заявлению, переговоры, состоявшиеся в четверг и пятницу в катарской столице Дохе, были серьезными и конструктивными и проходили в позитивной атмосфере. В заявлении отмечается, что высокопоставленные представители правительств Египта, США и Катара встретятся в Каире до конца следующей недели в надежде достичь соглашения в соответствии с предложенными в пятницу условиями.

https://ria.ru/20240820/gaza-1967215154.html

https://ria.ru/20240819/konflikt-1915630213.html

израиль

египет

каир (город)

палестина

сектор газа

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в мире, израиль, египет, каир (город), биньямин нетаньяху, абдель фаттах ас-сиси, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа