https://ria.ru/20240820/gaza-1967215154.html

Глава ХАМАС считает переговоры по Газе блефом, пишут СМИ

Глава ХАМАС считает переговоры по Газе блефом, пишут СМИ - РИА Новости, 20.08.2024

Глава ХАМАС считает переговоры по Газе блефом, пишут СМИ

Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар считает очередной раунд переговоров по прекращению огня в секторе Газа "блефом", с помощью которого... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T03:15

2024-08-20T03:15

2024-08-20T03:23

в мире

израиль

египет

катар

яхья синвар

биньямин нетаньяху

абдель фаттах ас-сиси

хамас

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар считает очередной раунд переговоров по прекращению огня в секторе Газа "блефом", с помощью которого Израиль хочет выиграть время для проведения военной кампании, пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на арабских посредников. "Синвар считает очередной раунд переговоров блефом, цель которого - выиграть дополнительное время, чтобы Израиль мог провести свою военную кампанию", — говорится в публикации. Кроме того, как утверждает издание, глава политбюро ХАМАС рассчитывает усилить давление на Тель-Авив с помощью расширения вооруженного конфликта, в том числе за счет атак с Западного берега реки Иордан. В воскресенье канцелярия израильского премьера сообщила, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху продолжает работать над продвижением сделки по сектору Газа, которая максимально увеличит число освобожденных заложников, а также настаивает на том, чтобы армия обороны Израиля оставалась в коридоре на границе сектора Газа и Египта. На прошлой неделе в Дохе проходили переговоры по прекращению огня в секторе Газа с участием Катара, Египта, США и Израиля. Руководство движения ХАМАС отказалось от участия в переговорах из-за отсутствия конкретики по условиям перемирия. В совместном заявлении США, Катара и Египта, которое опубликовала канцелярия египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси, говорится, что посредники представили Израилю и палестинскому движению ХАМАС предложение по прекращению огня, сокращающее разногласия между сторонами. Согласно заявлению, переговоры, состоявшиеся в четверг и пятницу в катарской столице Дохе, были серьезными и конструктивными и проходили в позитивной атмосфере. В заявлении отмечается, что высокопоставленные представители правительств Египта, США и Катара встретятся в Каире до конца следующей недели в надежде достичь соглашения в соответствии с предложенными в пятницу условиями.

https://ria.ru/20240819/netanyakhu-1967189115.html

https://ria.ru/20240819/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, египет, катар, яхья синвар, биньямин нетаньяху, абдель фаттах ас-сиси, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа