https://ria.ru/20240820/gatilov-1967318746.html

Гатилов призвал УВКПЧ ООН осудить Киев за убийство российских журналистов

Гатилов призвал УВКПЧ ООН осудить Киев за убийство российских журналистов - РИА Новости, 20.08.2024

Гатилов призвал УВКПЧ ООН осудить Киев за убийство российских журналистов

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) должно прекратить хранить молчание и осудить киевский режим за убийство многих российских... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T14:20

2024-08-20T14:20

2024-08-20T14:20

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россия

женева (город)

дарья дугина

геннадий гатилов

олесь бузина

оон

юнеско

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ЖЕНЕВА, 20 авг - РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) должно прекратить хранить молчание и осудить киевский режим за убийство многих российских журналистов с 2014 года, говорится в заявлении постоянного представителя РФ при ООН в Женеве Геннадия Гатилова в Telegram-канале дипмиссии в годовщину гибели Дарьи Дугиной. "Вновь призываем профильные международные организации, в т.ч. ЮНЕСКО и УВКПЧ, отказаться от привычной для них практики двойных стандартов, замалчивания фактов убийств тех, кто стремится донести правду о происходящем на Украине, и осудить развёрнутую киевским режимом охоту на журналистов", - сказано в публикации. Дипломат напомнил, что с 2014 года Ольга Мороз, Олесь Бузина, Павел Шеремет, Игорь Корнелюк, Антон Волошин, Анатолий Клян, Сергей Постнов, Олег Клоков, Алексей Ильяшевич, Ростислав Журавлёв, Борис Максудов, Владлен Татарский, Гонзало Лира, Семён Ерёмин, Никита Цицаги, Валерий Кожин и Дарья Дугина погибли от рук киевского режима. Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк.

https://ria.ru/20240420/oon-1941175656.html

украина

россия

женева (город)

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украина, россия, женева (город), дарья дугина, геннадий гатилов, олесь бузина, оон, юнеско, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)