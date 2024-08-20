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Во Франции заявили об истерии ЕС из-за упрощения въезда россиян в Венгрию - РИА Новости, 20.08.2024
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17:46 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/frantsiya-1967386002.html
Во Франции заявили об истерии ЕС из-за упрощения въезда россиян в Венгрию
Во Франции заявили об истерии ЕС из-за упрощения въезда россиян в Венгрию - РИА Новости, 20.08.2024
Во Франции заявили об истерии ЕС из-за упрощения въезда россиян в Венгрию
Евросоюз страдает от нового кризиса истерии из-за решения Венгрии упростить въезд в страну для граждан РФ и Белоруссии, заявил лидер французской партии... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T17:46
2024-08-20T17:46
в мире
венгрия
россия
белоруссия
флориан филиппо
евросоюз
еврокомиссия
европарламент
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ПАРИЖ, 20 авг - РИА Новости. Евросоюз страдает от нового кризиса истерии из-за решения Венгрии упростить въезд в страну для граждан РФ и Белоруссии, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X. "Новый кризис истерии и авторитаризма ЕС из-за (премьера Венгрии - ред.) Орбана, и это так показательно! Еврокомиссия до сих пор не может успокоиться после того, как Венгрия решила "смягчить условия въезда в страну для работы россиянам и белорусам", - написал Филиппо. Хотя в Евросоюзе признают, что решение по этому вопросу входит в компетенции самих стран, Еврокомиссия "все равно ворчит и угрожает Венгрии", отмечает политик. "Готовая нарушить свои собственные договоры, ЕС хочет наказать Венгрию за это решение. Кто еще может соглашаться оставаться в этом сумасшедшем доме?" - добавил Филиппо. Представитель ЕС Анита Хиппер заявила во вторник, что в Еврокомиссии еще не получили ответ Венгрии на запрос по упрощению выдачи рабочих виз гражданам РФ и Белоруссии, крайний срок которого истек 19 августа, но ожидают его. Источник в ЕК ранее сообщил РИА Новости, что Еврокомиссия на основе ответа Венгрии по упрощению выдачи рабочих виз гражданам РФ и Белоруссии оценит, соблюдает ли Будапешт законы ЕС. В официальном вестнике венгерского правительства 9 июля был опубликован перечень стран, граждане которых имеют право претендовать на "национальную карту" - двухлетнюю рабочую визу. Помимо России и Белоруссии, в списке Украина, Сербия, Молдавия, Босния и Герцеговина, Черногория и Северная Македония. Введение национальной карты стало одним из следствий изменения миграционного законодательства Венгрии, вступившего в силу с 1 января 2024 года. Опубликованный указ не вызывал реакции три недели, пока 30 июля председатель крупнейшей фракции Европарламента Европейской народной партии Манфред Вебер не призвал европейских лидеров принять меры в отношении Венгрии из-за предполагаемого упрощения выдачи виз гражданам России, заявив, что ослабление визовых правил может представлять угрозу национальной безопасности в ЕС. Вебер призвал обсудить действия Венгрии в вопросе выдачи виз россиянам на следующем саммите европейских лидеров в октябре. Представитель ЕК Анита Хиппер в тот же день заявила, что комиссия свяжется с венгерскими властями и затребует объяснений, 2 августа ЕК направила Будапешту список вопросов, срок ответа на которые истёк в понедельник. Литва отправила в Еврокомиссию официальный запрос, чтобы та проанализировала решение Венгрии ввести упрощенный въезд на работу для граждан России и Белоруссии. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал пересмотреть и ограничить пребывание Венгрии в Шенгенской зоне. Спикер правительства Венгрии Золтан Ковач назвал лживой критику ЕС в адрес Будапешта за упрощение въезда для россиян и белорусов, напомнив, что это Брюссель ранее пустил в Европу миллионы мигрантов в ущерб национальной безопасности государств. Упрощенный въезд иностранных граждан в Венгрию разрешен только в целях трудоустройства в рамках строго регулируемой процедуры проверки соответствия национальной безопасности и на ограниченный срок, подчеркнул он.
https://ria.ru/20240810/vengriya-1965323133.html
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в мире, венгрия, россия, белоруссия, флориан филиппо, евросоюз, еврокомиссия, европарламент
В мире, Венгрия, Россия, Белоруссия, Флориан Филиппо, Евросоюз, Еврокомиссия, Европарламент
Во Франции заявили об истерии ЕС из-за упрощения въезда россиян в Венгрию

Филиппо: ЕС впал в истерию из-за решения Венгрии по въезду для россиян

© Flickr / European ParliamentЗдание Европейского парламента в Страсбурге, Франция
Здание Европейского парламента в Страсбурге, Франция - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© Flickr / European Parliament
Здание Европейского парламента в Страсбурге, Франция. Архивное фото
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ПАРИЖ, 20 авг - РИА Новости. Евросоюз страдает от нового кризиса истерии из-за решения Венгрии упростить въезд в страну для граждан РФ и Белоруссии, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
"Новый кризис истерии и авторитаризма ЕС из-за (премьера Венгрии - ред.) Орбана, и это так показательно! Еврокомиссия до сих пор не может успокоиться после того, как Венгрия решила "смягчить условия въезда в страну для работы россиянам и белорусам", - написал Филиппо.
Здание парламента в Будапеште - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
На Западе забили тревогу из-за решения Венгрии по России
10 августа, 03:04
Хотя в Евросоюзе признают, что решение по этому вопросу входит в компетенции самих стран, Еврокомиссия "все равно ворчит и угрожает Венгрии", отмечает политик.
"Готовая нарушить свои собственные договоры, ЕС хочет наказать Венгрию за это решение. Кто еще может соглашаться оставаться в этом сумасшедшем доме?" - добавил Филиппо.
Представитель ЕС Анита Хиппер заявила во вторник, что в Еврокомиссии еще не получили ответ Венгрии на запрос по упрощению выдачи рабочих виз гражданам РФ и Белоруссии, крайний срок которого истек 19 августа, но ожидают его.
Источник в ЕК ранее сообщил РИА Новости, что Еврокомиссия на основе ответа Венгрии по упрощению выдачи рабочих виз гражданам РФ и Белоруссии оценит, соблюдает ли Будапешт законы ЕС.
В официальном вестнике венгерского правительства 9 июля был опубликован перечень стран, граждане которых имеют право претендовать на "национальную карту" - двухлетнюю рабочую визу. Помимо России и Белоруссии, в списке Украина, Сербия, Молдавия, Босния и Герцеговина, Черногория и Северная Македония. Введение национальной карты стало одним из следствий изменения миграционного законодательства Венгрии, вступившего в силу с 1 января 2024 года.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
Сийярто пояснил позицию об упрощенных визах для россиян и белорусов
18 августа, 12:05
Опубликованный указ не вызывал реакции три недели, пока 30 июля председатель крупнейшей фракции Европарламента Европейской народной партии Манфред Вебер не призвал европейских лидеров принять меры в отношении Венгрии из-за предполагаемого упрощения выдачи виз гражданам России, заявив, что ослабление визовых правил может представлять угрозу национальной безопасности в ЕС. Вебер призвал обсудить действия Венгрии в вопросе выдачи виз россиянам на следующем саммите европейских лидеров в октябре.
Представитель ЕК Анита Хиппер в тот же день заявила, что комиссия свяжется с венгерскими властями и затребует объяснений, 2 августа ЕК направила Будапешту список вопросов, срок ответа на которые истёк в понедельник. Литва отправила в Еврокомиссию официальный запрос, чтобы та проанализировала решение Венгрии ввести упрощенный въезд на работу для граждан России и Белоруссии. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал пересмотреть и ограничить пребывание Венгрии в Шенгенской зоне.
Спикер правительства Венгрии Золтан Ковач назвал лживой критику ЕС в адрес Будапешта за упрощение въезда для россиян и белорусов, напомнив, что это Брюссель ранее пустил в Европу миллионы мигрантов в ущерб национальной безопасности государств. Упрощенный въезд иностранных граждан в Венгрию разрешен только в целях трудоустройства в рамках строго регулируемой процедуры проверки соответствия национальной безопасности и на ограниченный срок, подчеркнул он.
Флаги ЕС во время саммита в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Ожидали совсем другого. Союзники Киева обеспокоены новым явлением
14 августа, 08:00
 
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