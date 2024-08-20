https://ria.ru/20240820/frantsiya-1967386002.html

Во Франции заявили об истерии ЕС из-за упрощения въезда россиян в Венгрию

Во Франции заявили об истерии ЕС из-за упрощения въезда россиян в Венгрию - РИА Новости, 20.08.2024

Во Франции заявили об истерии ЕС из-за упрощения въезда россиян в Венгрию

Евросоюз страдает от нового кризиса истерии из-за решения Венгрии упростить въезд в страну для граждан РФ и Белоруссии, заявил лидер французской партии... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T17:46

2024-08-20T17:46

2024-08-20T17:46

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ПАРИЖ, 20 авг - РИА Новости. Евросоюз страдает от нового кризиса истерии из-за решения Венгрии упростить въезд в страну для граждан РФ и Белоруссии, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X. "Новый кризис истерии и авторитаризма ЕС из-за (премьера Венгрии - ред.) Орбана, и это так показательно! Еврокомиссия до сих пор не может успокоиться после того, как Венгрия решила "смягчить условия въезда в страну для работы россиянам и белорусам", - написал Филиппо. Хотя в Евросоюзе признают, что решение по этому вопросу входит в компетенции самих стран, Еврокомиссия "все равно ворчит и угрожает Венгрии", отмечает политик. "Готовая нарушить свои собственные договоры, ЕС хочет наказать Венгрию за это решение. Кто еще может соглашаться оставаться в этом сумасшедшем доме?" - добавил Филиппо. Представитель ЕС Анита Хиппер заявила во вторник, что в Еврокомиссии еще не получили ответ Венгрии на запрос по упрощению выдачи рабочих виз гражданам РФ и Белоруссии, крайний срок которого истек 19 августа, но ожидают его. Источник в ЕК ранее сообщил РИА Новости, что Еврокомиссия на основе ответа Венгрии по упрощению выдачи рабочих виз гражданам РФ и Белоруссии оценит, соблюдает ли Будапешт законы ЕС. В официальном вестнике венгерского правительства 9 июля был опубликован перечень стран, граждане которых имеют право претендовать на "национальную карту" - двухлетнюю рабочую визу. Помимо России и Белоруссии, в списке Украина, Сербия, Молдавия, Босния и Герцеговина, Черногория и Северная Македония. Введение национальной карты стало одним из следствий изменения миграционного законодательства Венгрии, вступившего в силу с 1 января 2024 года. Опубликованный указ не вызывал реакции три недели, пока 30 июля председатель крупнейшей фракции Европарламента Европейской народной партии Манфред Вебер не призвал европейских лидеров принять меры в отношении Венгрии из-за предполагаемого упрощения выдачи виз гражданам России, заявив, что ослабление визовых правил может представлять угрозу национальной безопасности в ЕС. Вебер призвал обсудить действия Венгрии в вопросе выдачи виз россиянам на следующем саммите европейских лидеров в октябре. Представитель ЕК Анита Хиппер в тот же день заявила, что комиссия свяжется с венгерскими властями и затребует объяснений, 2 августа ЕК направила Будапешту список вопросов, срок ответа на которые истёк в понедельник. Литва отправила в Еврокомиссию официальный запрос, чтобы та проанализировала решение Венгрии ввести упрощенный въезд на работу для граждан России и Белоруссии. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал пересмотреть и ограничить пребывание Венгрии в Шенгенской зоне. Спикер правительства Венгрии Золтан Ковач назвал лживой критику ЕС в адрес Будапешта за упрощение въезда для россиян и белорусов, напомнив, что это Брюссель ранее пустил в Европу миллионы мигрантов в ущерб национальной безопасности государств. Упрощенный въезд иностранных граждан в Венгрию разрешен только в целях трудоустройства в рамках строго регулируемой процедуры проверки соответствия национальной безопасности и на ограниченный срок, подчеркнул он.

https://ria.ru/20240810/vengriya-1965323133.html

https://ria.ru/20240818/vengrija-1966870389.html

https://ria.ru/20240814/soyuzniki-1965985393.html

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