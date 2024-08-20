https://ria.ru/20240820/frantsija-1967265814.html

Жители Бельгии едут во Францию за более дешевыми товарами, сообщили СМИ

Жители Бельгии едут во Францию за более дешевыми товарами, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.08.2024

Жители Бельгии едут во Францию за более дешевыми товарами, сообщили СМИ

Жители Бельгии, столкнувшиеся в этом году с ростом цен, в том числе на школьные принадлежности накануне нового учебного года, едут во Францию за более дешевыми... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T11:23

2024-08-20T11:23

2024-08-20T11:24

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БРЮССЕЛЬ, 20 авг – РИА Новости. Жители Бельгии, столкнувшиеся в этом году с ростом цен, в том числе на школьные принадлежности накануне нового учебного года, едут во Францию за более дешевыми товарами, сообщает бельгийское радио RTL. Ранее бельгийские СМИ сообщали, что в королевстве, где школьное образование считается бесплатным, почти 70% семей заявили о том, что сталкиваются с финансовыми трудностями при оплате расходов на школу. В том числе все более дорогими становятся учебники, художественная литература, компьютерное оборудование, канцтовары, горячее питание, экскурсии и группы продленного дня. По мнению многих родителей, рост цен лишает их детей равноправия в получении образования. Полки магазинов в преддверии учебного года заполнились тетрадями, ручками и портфелями, но с каждым годом такие покупки требуют все больший бюджет. Чтобы уменьшить счета, родители школьников все чаще вынуждены ехать в соседнюю Францию, где те же принадлежности можно купить в несколько раз дешевле. К примеру, как констатировали на RTL, ручку Bic, продающуюся в Бельгии за 5,99 евро, у соседей можно купить более, чем в два раза дешевле, - по 2,45 евро за штуку. Примерно такая же разница в ценах - на портфели, тетради и другие канцелярские товары. Как заявил радиостанции профессор экономики Гийом Вермейлен, это объясняется тем, что "Бельгия – небольшая по сравнению с Францией страна". "Франции проще торговаться с поставщиками по закупочным ценам. Кроме того, там ниже НДС. Для Бельгии также приходится маркировать товары на трех языках, что представляет дополнительные затраты, отражающиеся на ценах", - объяснил эксперт. По мнению правозащитных организаций, проблему отчасти помогут решить коллективные оптовые закупки школьных принадлежностей и учебников школами, что может несколько снизить цены для родителей. "Но, конечно, кардинально проблему дороговизны подготовки к новому учебному году такие меры не решат", - признали в Лиге семей школьников Бельгии. В Бельгии учебный год начнется 26 августа.

https://ria.ru/20230917/protest-1896838045.html

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в мире, бельгия, франция